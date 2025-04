V noči na sredo je tekmo med Memphis Grizzlies in Charlotte Hornets zaznamoval zastrašujoč padec Jaylena Wellsa, ki so ga morali odnesti na nosilih.

Here is the full moment captured by the Hornets broadcast team.



I’m speechless. Prayers for Jaylen Wells. 🙏🏽

pic.twitter.com/CACN1wtXZZ — Hornets Muse (@_HornetsMuse_) April 9, 2025

Nesrečen padec se je zgodil, ko je Jaylen Wells, novinec v ligi NBA, šel na polaganje, medtem pa mu je noge "spodrezal" igralec Charlotta KJ Simpson. Ob padcu je cela dvorana obnemela, tekma pa je bila prekinjena za dvajset minut, saj je morala zdravniška služba oskrbeti šele 21-letnega košarkarja, da so ga lahko odnesli z igrišča.

V mislih z njim

Tudi KJ Simpson, ki je bil kriv za zastrašujoč padec, je bil vidno v šoku. Pozneje so iz tabora Grizlijev prišle pozitivne informacije, zelo težko je celo situacijo spremljal trenutni trener Memphisa Tuomas Iisalo.

"Ko sem videl položaj in Jaylena … Pravzaprav je bila za vse težka situacija. Gre za neverjetno žilavega fanta in imel je odlično sezono. Je v naših mislih in na srečo premika vse okončine. Na žalost ima zlomljeno zapestje, vendar je v naših mislih. Gre za žilavega fanta in bo hitro okreval," je spodbudne informacije sporočil Iisalo.

