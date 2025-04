Neverjetni Dončić blestel, potem pa se je usedel

Luka Dončić in LA Lakers so v soboto zjutraj igrali derbi večera, potem ko gostili drugo ekipo zahodne konference Houston Rockets. Zmaga domačih košarkarjev ni bila nikoli pod vprašajem, potem ko so imeli celo tekmo pod nadzorom. Jezerniki so na koncu slavili z izidom 140:109 in si zagotovili tretje mesto v zahodni konferenci. Spet pa je na parketu blestel slovenski košarkar Luka Dončić.

Za Los Angeles Lakers je bila to pomembna zmaga v boju za končnico. Najboljši košarkar na tekmi je bil nihče drug kot Luka Dončić, ki je dosegel 39 točk, a se na začetku zadnje četrtine usedel na klop. Očitno se je trener JJ Redick odločil, da ga spočije za prihajajoče tekme v končnici, saj bodo te še kako pomembne. Lakers so si v zelo izenačeni zahodni konferenci zagotovili tretje mesto in boljše izhodišče za končnico. Zdaj imajo v rednem delu na svojem računu 50 zmag in 31 porazov, pred njimi pa je le še ena tekma.

Los Angeles Lakers : Houston Rockets 140:109



Statistika Luke Dončića: 39 točk (met za 3: 5/9, za 2: 8/10, prosti meti: 8/14), 8 skokov, 7 asistenc, 1 ukradena žoga, 4 izgubljene žoge, igral je 31 minut



Luka Dončić je že v drugem napadu Lakersov navdušil s sijajno asistenco LeBronu Jamesu. Gostujoča ekipa je tekmo odprla zelo odločno in si po treh minutah priigrala šest točk prednosti, a so domači košarkarji hitro ujeli priključek. Dončić je prve točke dosegel v tretji minuti srečanja, trener JJ Redick pa je moral že po manj kot petih minutah vzeti minuto odmora, saj so gostje povedli z 17:12.

Sledil je izjemen niz Dončića, ki je v dveh zaporednih napadih dosegel šest točk, med drugim tudi svojo prvo trojko na tekmi. Štiri minute pred koncem četrtine so Lakersi povedli za dve točki, ko je Dorian Finney-Smith po Dončićevi natančni podaji zadel trojko. Prva četrtina se je končala z izidom 38:32 v korist domačih. Dončić je bil z 15 točkami, štirimi skoki in tremi asistencami najboljši posameznik na igrišču.

Foto: Guliverimage

Ob polčasu so imeli Lakersi prednost 22 točk

Začetek druge četrtine je potekal po notah domačih košarkarjev, ki so hitro povedli, zato je moral trener Houstona kmalu vzeti minuto odmora. A ta ni kaj dosti pomagala, saj so Lakersi povedli že za 13 točk, potem ko jim je uspel delni izid 16:3. Po petih minutah druge četrtine se je na parket vrnil Dončić in že takoj poskrbel za novo asistenco za uspešen koš Lakersov. Nekaj minut pozneje je zadel še svojo tretjo trojko na tekmi in si v statistiko vpisal 18. točko. Slabih pet minut pred koncem prvega polčasa so domači vodili že za 21 točk (65:44).

Nato pa se je zgodilo nekaj, česar pri Dončiću nismo vajeni. Ljubljančan je, potem ko je bila nad njim storjena osebna napaka, zgrešil oba prosta meta. Kljub temu je bil ob polčasu izjemno učinkovit. Po 24 minutah igre je imel na računu 24 točk, šest skokov in pet asistenc, Lakersi pa so na odmor odšli s prednostjo 22 točk (78:56).

Foto: Guliverimage

Los Angeles Lakers tudi na začetku tretje četrtine niso popuščali, saj so ves čas ohranjali varno prednost pred Houstonom. Sredi četrtine so si vzeli minuto odmora, nato pa se je na klop usedel prvi zvezdnik Jezernikov LeBron James, ki si je povil nogo. Dobrih šest minut pred koncem se je prednost domače ekipe nekoliko stopila, a je Dončić takoj zatem zadel svojo četrto trojko na tekmi in znova zagotovil varno razliko, ki je znašala 19 točk.

Luka je tudi v nadaljevanju ostal izjemno vroč, saj je imel po treh četrtinah že 39 točk. Tretja četrtina se je končala z izidom 107:87.

si je zadnjo četrtino ogledal s klopi

Ob začetku zadnje četrtine se je na klop usedel tudi 26-letni slovenski zvezdnik. Kljub temu, da Jamesa in Luke ni bilo na parketu, so njuni soigralci držali varno prednost. Razigral pa se je Austin Reaves. Zadnja četrtina tekme je bila le še formalnost, saj je bila razlika vseskozi okrog 2o točk, prav tako pa košarkarji Houstona niso kazali velike odpora. Je pa dobre štiri minute pred koncem tekme svojo priložnost dobil Bronny James, sin LeBrona Jamesa in požel velike ovacije domačega občinstva. Tekma se je končala z izidom 140:109.

Pred Denver Nuggets je pomembna tekma proti Memphisu. Foto: Reuters

Denver z odličnim Jokićem do pomembne zmage

Srbski košarkar Nikola Jokić je na tekmi proti Memphis Grizzlies je dosegel svoj že 33. trojni dvojček. Srb je na tekmi dosegel 26 točk, 16 skokov in 12 asistenc.

Denver Nuggets so kljub zaostanku 15 točk v prvem polčasu v zaključku tekme uprizorili preobrat in z delnim izidom 14:1 v zadnjih šestih minutah slavili s 117:109. Aaron Gordon je bil najboljši strelec z 33 točkami, Jamal Murray pa je ob vrnitvi po poškodbi dodal 15 točk.

Pri Memphisu je bil najučinkovitejši Desmond Bane s 24 točkami, Ja Morant pa je dodal 21. Grizliji imajo zdaj 47 zmag in 34 porazov, medtem ko so se Nuggets z 49. zmago utrdili v boju za prednost domačega igrišča v končnici.

Liga NBA, 11. april:

Lestvica

