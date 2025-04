Luki Dončiću se kaj takšnega še ni zgodilo

Foto: Reuters LA Lakers so si z zadnjo zmago nad Houston Rockets zagotovili tretje mesto v zahodni konferenci in tako tudi boljše izhodišče v končnici. Po tekmi zadovoljstva ni mogel skrivati niti Dončić, ki je bil še enkrat več igralec tekme. Poudaril je, da je še kako pomembno, da so si zagotovili tretje mesto.

Samozavest je na visoki ravni

"Prvič bom imel prednost domačega igrišča, zato se tega zelo veselim. To je bil naš cilj. Če pogledamo pet ali šest tekem nazaj, je bil naš cilj osvojiti tretje mesto," je najprej povedal 26-letnik, ki v končnico odhaja zelo odločen in poln samozavesti. "Da, samozavest je velika, še posebej, ko sem našel svoj ritem. To je pomembno zame in za ekipo. Tako lahko naredim vse, da ekipi pomagam do zmage."

Težko čaka počitek, a ostaja osredotočen

Slovenski zvezdnik ima precej naporen ritem tekem in tudi veliko minut na igrišču. Glede na to, da imajo LA Lakers že zagotovljeno tretje mesto v zahodni konferenci, mu bo še kako prav prišel kakšen dodaten dan počitka. "To je zelo pomembno. Seveda, moram si vzeti nekaj počitka, ampak zdaj prihaja pomembni del sezone. Zato moram ostati pripravljen in biti osredotočen, vendar mi bo nekaj počitka zagotovo prav prišlo."

"Ko smo vsi osredotočeni, nas je težko premagati." Foto: Guliverimage

En in edini cilj

Franšiza, kot so Los Angeles Lakers, ima vedno zelo ambiciozne načrte. So ekipa, ki vedno stremi h končni zmagi v ligi NBA. Tako razmišlja Austin Reaves, jasno pa je, da si prvega prstana želi tudi Luka Dončić. "To mora biti naš eden in edini cilj. Mislim, da imamo ekipo, ki to lahko doseže. Ko smo vsi osredotočeni, nas je težko premagati, zato je to tudi naš cilj."

LeBron James je eden najboljših košarkarjev lige NBA. Foto: Guliverimage

Za slovenskega košarkarja bo to tudi prva končnica, ko bo igral ob boku enega najboljših košarkarjev vseh časov LeBrona Jamesa. Sicer je naš košarkarski as igral tudi že z nekaterimi drugimi zvezdniki, a zagotovo je James največji izmed njih. In onadva bosta tista, ki bosta glavna motorja ekipe, a Luka se zaveda, da so pomembni tudi preostali igralci.

"Kot sem že rekel, težko nas bo ustaviti. Ni vse samo v meni in LeBronu. Imava odlično ekipo okoli sebe. Vsi pomagajo na različne načine. Če želimo osvojiti ligo, potrebujemo vse," je med drugim še povedal Dončić.

Preberite še: