Svet govori o fenomenalni potezi zvezdnikov Dončića in Jamesa #video

Košarkarski svet je znova na nogah zaradi Luke Dončića in LeBrona Jamesa. Na zadnji tekmi proti Houston Rockets sta košarkarja Los Angeles Lakers poskrbela za eno najbolj spektakularnih akcij – podaja Dončića, ki je delovala kot čarovnija, in zabijanje Jamesa, ki je navdušilo vse. A za zvezdniški tandem to ni le predstava za naslovnice – oba imata v mislih le eno: naslov prvaka.

V noči na soboto sta Luka Dončić in LeBron James še enkrat dokazala, da lahko skupaj ustvarita nekaj posebnega. V eni izmed akcij tekme je slovenski zvezdnik z nepredvidljivo podajo presenetil vse – razen LeBrona. Ta je žogo ujel v zraku in jo močno zabil skozi obroč.

Poteza, ki je navdušila vse

LUKA DONCIC WITH THE LOB TO LEBRON JAMES 🤩pic.twitter.com/SgGIvlWZL2 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 12, 2025

"Tega ne treniramo," je po tekmi dejal Dončić. "To je občutek, ki ga imamo drug z drugim na parketu. Iz dneva v dan gre na boljše."

V moštvu vlada izjemno vzdušje in samozavest pred zaključkom rednega dela in začetkom končnice. Austin Reaves, ki postaja vse pomembnejši člen rotacije, je jasno povedal: "Lahko osvojimo naslov." Dončić ni prav nič manj ambiciozen: "To mora biti naš edini cilj. Težko nas je premagati."

Ob tem opozarja, da uspeh ne bo mogoč zgolj s pomočjo zvezdniške naveze z LeBronom: "Težko nas bo ustaviti. Nisva le z LeBronom. Če želimo osvojiti naslov, bomo morali vsi odigrati na najvišji ravni."

Za Dončića je bil zadnji teden tudi čustveno zelo nabit – vrnil se je namreč v Dallas, kjer je preživel prvih šest sezon in pol v ligi NBA. Tam sta ga pričakala čustveno ozračje in velika podpora navijačev, ki so mu pričarali nostalgične spomine.

"Čustveni vrtiljak je bil," je priznal. "Ampak igram košarko, kar imam rad. Grem v končnico in skušam zmagati na vsaki tekmi."