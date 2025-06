Carlos Alcaraz tokrat igra proti Američanu

Na teniškem OP Francije bodo v moški konkurenci igrali četrtfinalne dvoboje. Kot prva se bosta pomerila Lorenzo Musetti in Frances Tiafoe, v večernem delu pa se bosta udarila še Tommy Paul in Carlos Alcaraz.

Frances Tiafoe bo v četrtfinalu turnirja stopil na igrišče proti Lorenzu Musettiju, osmem nosilcu turnirja, kar je zanj odlična novica. Amerčan ima tudi pozitivno statistiko proti Musettiju, potem ko je zmagal tri izmed petih njunih medsebojnih dvobojev. Dobil je tudi zadnjega lani na turnirju v Cincinnatiju.

V večernem delu se bosta udarila še Tommy Paul in Carlos Alcaraz, lanski branilec zmage na OP Francije in drugi nosilec turnirja. Alcaraz se je do četrtfinala prebil brez večjih težav, favorit pa bo tudi proti trenutno 12. igralcu sveta. Do zdaj sta igrala šest medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček pa ima Alcaraz (4:2).

OP Francije, ATP, četrtfinale Lorenzo Musetti (Ita, 8) – Frances Tiafoe (ZDA, 15)

Tommy Paul (ZDA, 12) – Carlos Alcaraz (Špa, 2)

