Dončić se je vrnil, Fox zasenčil zvezdniški dvojec Dallasa

V noči na nedeljo so v ligi NBA nastopili vsi trije slovenski legionarji. Luka Dončić je odpravil zdravstvene težave (poškodba desne pete) in prvič pri Dallasu združil moči s Kyriejem Irvingom. Zvezdniški dvojec je bil na dobri poti do zmage, a ju je po dramatični končnici, zmagovalca je odločil šele podaljšek, zasenčil De'Aaron Fox. Sacramento je tako prekinil zmagoviti niz Dallasa, ki v zahodni konferenci ostaja na četrtem mestu. Vlatko Čančar je Denverju, pri katerem je znova blestel Nikola Jokić, do zmage v Charlottu pomagal z 12 točkami, Goran Dragić pa je s Chicagom ostal praznih rok v Clevelandu. Na parketu je prebil le dobre tri minute.

Sacramento Kings : Dallas Mavericks 133:128* (34:32, 62:64, 86:88, 114:114)

Fox 36, Sabonis (14 sk.) in Davis 22, Huerter 15, Lyles 14, Barnes 13; Irving 28, Dončić 27, Green 23, Wood 15, Bullock in McGee 8



* po podaljšku

Učinek Luke Dončića: 27 točk (za tri 2/9, za dve 9/11, prosti meti 3/5), 9 sk., 5 as., 6 izg. žog v 41 minutah

Dvoboj v Sacramentu, katerega je z ogromnim zanimanjem spremljal košarkarski svet, je postregel z marsičem. Prvič sta združila moči Luka Dončić in Kyrie Irving, velika zvezdnika lige NBA, ki imata rada žogo v svoji posesti. Javnost je zelo zanimalo, kako bosta sodelovala v napadih Mavericks in kako uspešni bodo pri tem njihovi soigralci. Sprva je kazalo, da bodo Kiddovi izbranci nadaljevali pozitivni niz. Čeprav niso mogli na zadnjih treh tekmah računati na pomoč Dončića, ki zaradi bolečin v desni peti ni hotel tvegati z nastopi, so vknjižili tri zaporedne zmage. Pri dveh je sodeloval tudi Irving, najbolj zveneč novinec Dallasa v obdobju, odkar se v ligi NBA dokazuje 23-letni Ljubljančan.

Vrhunci napete končnice dvoboja v Sacramentu:

Mavericks so v soboto brez pomoči Dončića nadigrali Sacramento. Niti enkrat na tekmi niso zaostajali, vmes vodili tudi za več kot 20 točk, dan pozneje pa je sledila povsem drugačna tekma. Kralji so se pokazali v boljši luči in se ob vrnitvi Dončića, ki je prvič zaigral skupaj z Irvingom, bolje upirali gostom iz Teksasa. Da bo to povsem drugačna tekma, je nakazal že prvi napad, v katerem je nekdanji košarkar Dallasa Harrison Barnes popeljal Sacramento v vodstvo (2:0). Kralji so tako povedli, kar jih večer poprej ni uspelo proti Dallasu niti enkrat. Sledil je odločen odgovor motiviranega Dončića, ki je dosegel pet zaporednih točk, zadel prvo trojko, svoj prvi koš je pristavil še Irving, tako da je Dallas povedal s 7:4. Žoga je v napadu gostov krožila hitreje, to je po sobotni zmagi rade volje izpostavil Josh Green, ki igra v zadnjih tednih kot prerojen in postaja vse bolj pomemben člen Dallasa, a je Sacramento vendarle našel način, kako se enakovredneje zoperstaviti teličkom. Gostitelji so dobili uvodno četrtino s 34:32. Dončić je v skladu s statistiko v tej sezoni, kjer je najboljši strelec lige NBA v uvodnih četrtinah, v uvodnih 12 minutah prispeval 11 točk, Irving, ki je odigral sedem minut in iz igre vrgel le enkrat, pa dve.

Več sledi ...

Zabijanje Luke Dončića po zgrešeni trojki Kyrieja Irvinga:

LUKA DONCIC GOES UP FOR THE PUTBACK 😤pic.twitter.com/VQmggXJ5kG — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 12, 2023

Prva trojka Luke Dončića na tekmi v Sacramentu:

Things we love to see 👇 pic.twitter.com/nGLdnoKL60 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 12, 2023

Jubilejni 20. trojni dvojček Jokića, Čančarjevih 12 točk Najuspešnejši klub zahodne konference Denver Nuggets je prekinil niz treh zaporednih porazov na gostovanjih. V Charlottu je upravičil vlogo favorita in premagal Hornets s 119:105. Z novim trojnim dvojčkom, že 20. v tej sezoni, je nase opozoril Nikola Jokić (30 točk, 16 skokov in 10 asistenc). Kako je Denver premagal Charlotte? Dvakratni dobitnik priznanja MVP igralca sezone in prvi kandidat za tretjega zaporednega je v tej sezoni kralj trojnih dvojčkov. Zbral jih je dvakrat več od dobrega prijatelja Luke Dončića (10), ki se lahko pohvali z drugim največjim številom trojnih dvojčkov v tej sezoni. ''Tako pač igram. Med tekmo ne razmišljam o trojnih dvojčkih,'' je skromno pripomnil srbski zvezdnik po novi odmevni predstavi, s katero je Denver utrdil vodstvo v zahodni konferenci. Vlatko Čančar je na gostovanju pri Charlotte Hornets dosegel 12 točk. Foto: Reuters Dvomestno število točk je doseglo še šest njegovih soigralcev. Med njimi je bil tudi Vlatko Čančar. Slovenski reprezentant je zaradi odsotnosti Jamala Murrayja in Aarona Gordona zaigral v začetni peterki in upravičil zaupanje trenerja. V slabih 24 minutah je dosegel 12 točk. Za tri je metal 1/3, za dve 4/6, izkoristil edini prosti met na tekmi (1/1), dodal pa še 5 skokov in 2 asistenci. V času, ko je bil na parketu, je bil Denver boljši za +12. Nuggets so si odločilno prednost zagotovili v tretji četrini (37:23). Charlotte je v ligi NBA nanizal sedem porazov.

Dragiću le drobtinice v Clevelandu Goran Dragić je v Clevelandu odigral le tri minute in pol. Foto: Guliver Image Chicago je izgubil pomembno tekmo v boju za končnico. V Clevelandu je ostal prekratek za osem točk (89:97), pri gostiteljih pa mu je največ preglavic povzročal Donovan Mitchell (29 točk, 10 skokov in 6 asistenc). Izkušeni Goran Dragić je znova prejel le drobtinice. Odigral je le 3 minute in 31 sekund. V tem obdobju ni niti enkrat vrgel na koš, v statistiko pa se vpisal z dvema izgubljenima žogama. Kar se tiče njegovih soigralcev, so se najbolj izkazali, vsi so metali iz igre vsaj 50-odstotno, Zach LaVine (23 točk), DeMar DeRozan (16) in črnogorski center Nikola Vučević (14 točk in 14 skokov).

Dallas je v soboto v dvorani Golden 1 Center nadigral Kralje (122:114) in nakazal, kako je vstopil v nove čase. Znova je zmagal brez pomoči Luke Dončića, kar je bilo v prejšnjih mesecih v ligi NBA domala nemogoče. Varovanci Jasona Kidda so pokazali zelo dober obraz. Prav nikoli na tekmi niso zaostajali, kar sedem igralcev je doseglo dvomestno število točk, največ pa jih je dosegel Kyrie Irving. Prispeval je 25 točk in deset asistenc, s tem pa postal prvi igralec Dallasa, ki se ne piše Dončić in mu je uspel takšen podvig po 20. marcu 2016!

Last night, Kyrie Irving finished with 25 points and 10 assists, becoming the first Mavericks player to reach those marks not named Luka Doncic since Deron Williams on March 20, 2016. pic.twitter.com/TQB4g5Xefe — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 11, 2023

Košarkarski svet se sprašuje, ali bodo lahko Mavericks po vrnitvi Dončića še boljši. Triindvajsetletni Ljubljančan, ki je okreval po poškodbi desne pete, je v tem trenutku znova najboljši strelec lige NBA. Ko je miroval, si je center Philadelphie Joel Embiid (33,3) nekoliko pokvaril strelsko povprečje, tako da je Dončić (33,4), čeprav že nekaj časa počiva zaradi zdravstvenih težav, znova prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev.

Irving: Ko bomo zdravi, bo le nebo naša meja

Ponavadi sta bila v ligi NBA tekmeca, tokrat pa bosta, kot kaže, prvič odigrala tekmo kot soigralca. Foto: Guliverimage Svetovno košarkarsko javnost zanima, kaj zmore dvojec Dončić – Irving. Če bi izkoristil vse potenciale, ki jih ima, bi lahko še bistveno izboljšal predstave Dallasa, s tem pa bi možnosti Mavericks za vrhunski dosežek v tej sezoni skokovito narasle.

V takšen scenarij je prepričan 31-letni Američan, ki podobno kot Dončić rad prevzame odgovornost v napadu in veliko meče iz igre. Na dveh tekmah za Dallas je v povprečju prispeval 24,5 točke in 7,5 asistence. Nekdanji zvezdnik Brookylna, ki je pred sedmimi leti s Clevelandom osvojil ligo NBA, komaj čaka, da se v igri preizkusi s slovenskim asom. Prepričan je, da bi lahko odlično sodelovala, zato se je tudi razveselil možnosti selitve v Teksas. "Ko bomo vsi zdravi, bo le nebo naša meja," napoveduje Irving, ki si je izbral dres s številko 2, podobno pa razmišlja tudi Dončić.

Lahko Dallas še drugič zapored ta konec tedna v gosteh premaga Sacramento, neposrednega tekmeca za tretje mesto zahodne konference? Foto: Guliverimage

Ljubljančan stremi k zmagam in lovorikam. Z novo zmago v Sacramentu bi se Dallas še bolj približal tretjemu mestu zahodne konference. Navijače zanima, kako se bosta ujela z Irvingom, ki ima podobno kot slovenski reprezentant zelo rad žogo v svojih rokah. Dallas bi bil lahko bistveno bolj nevaren tekmecem, ki bodo po prihodu Irvinga dvakrat premislili, ali bi v obrambi še vedno podvajali Dončića, saj bi se jim to lahko zaradi prostega prostora, ki bi se ponujal Kyrieju, hitro maščevalo. "Še nikoli nisem igral s takšnim košarkarjem, kot je Kyrie. To bo učni proces, a mislim, da se bo dobro končal za Dallas. Razen moje prve sezone nisem veliko igral pri Dallasu brez žoge v mojih rokah. A ko imaš poleg sebe takšnega igralca, kot je Kyrie, bo to zares enostavno," je optimist največji ljubljenec navijačev Dallasa.

Liga NBA, 11. februar:

Lestvica:

Preberite še: