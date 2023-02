Helios v finale popeljal Mahkovic, tudi Olimpija ni dovolila presenečenja

Prvi finalist pokala Spar je ekipa Helios Suns, ki je večji del polfinala s Podčetrtkom vodila, tudi s prednostjo desetih točk, a jo v zadnjih minutah skoraj zapravila. Je pa Blaž Mahkovic zadel zadnje štiri proste mete in Domžalčani so zmagali s 87:82. V finalu se bo Helios pomeril s Cedevito Olimpijo, ki je v večernem polfinalu v mariborski dvorani Lukna z 90:69 premagala GGD Šenćur.

Helios Suns so proti Podčetrtku oziroma Termam Olimia ob polčasu vodili s 43:37, 15 točk je dal Austin Luke. V drugem polčasu je v ospredje stopil kapetan domžalske ekipe in slovenske reprezentant Blaž Mahkovic. Do konca je zbral 27 točk, od tega je zadel 12 od 14 prostih metov, tudi zadnje štiri v zadnjih sekundah tekme. Luke je tekmo končal z 20 točkami, Lovro Buljević pa s 14. Pri Podčetrtku sta bila s po 14 točkami najboljša strelca Simo Atanacković in Žan Kosič. Poražena ekipa je sicer dobila skok s 44:33, a imela obenem kar 17 izgubljenih žog,

Za Helios Suns je bila to dvaintrideseta tekma v tej sezoni v štirih različnih tekmovanjih. Tri tekme so izgubili v ligi Nova KBM (15-3), en poraz so doživeli v slovenskem superpokalu septembra proti Cedeviti Olimpiji, v ligi Aba 2 (10-0) in pokalu Spar (3-0) pa še ne poznajo poraza.

Cedevita Olimpija Foto: Grega Valančič/Sportida V finalu se bo Helios pomeril s Cedevito Olimpijo, ki je z 90:69 premagala GGD Šenćur. Slednji je prvo četrtino sicer dobil z 19:16, že v drugi pa je Olimpija stvari postavila na svoje mesto. Na glavni odmor je odšla s prednostjo petih točk. V drugem polčasu je prednost Ljubljančanov samo še rasla. Sedem minut pred koncem je bila denimo 25 točk (76:52). Do konca ni bilo več pravega tekmovalnega naboja. Za zmago so dali Amar Alibegović 17 točk, Alen Omić 15, Matic Rebec 11 in Karlo Matković 10. Pri Šenčurju sta bila s po 12 točkami najboljša strelca Gaber Ožegovič in Alen Mavlovčič.

Domžalčani bodo drugič zaporedoma in skupno šestič igrali v finalu pokala Spar. Naslov so osvojili le leta 2007, ko so na Kodeljevem premagali Union Olimpijo. Cedevita Olimpija bo v petek ob 20. uri naskakovala dvaindvajseti pokalni naslov in drugega zapored. To bo ponovitev lanskega finala, v katerem so Ljubljančani na Kodeljevem slavili z 99:80.

"Za nekatere je morda presenečenje, da so košarkarji Podčetrtka držali korak z nami, ampak smo skoraj ostali brez Austina, ker je imel prebavne težave. Bačvić se vrača po poškodbi, nazadnje je igral v regionalnem tekmovanju, Tunstall je igral z zvitim gležnjem. Pričakovali smo takšno tekmo in mislim, da so fantje junaško prišli do zmage," je razplet tekme in težave svoje ekipe komentiral trener Heliosa Dejan Jakara.

Jeseni je Olimpija proti Heliosu osvojila superpokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida "Na koncu smo zmagali dokaj lahko. Začeli pa smo zaspano. Pomembna zmaga, a jutri je finale," je bil v komentarju tekme kratek trener ljubljanske ekipe Jurica Golemac. "Težka tekma bo. Helios je dobra ekipa. Imajo odlične strelce, napadalce, odličnega trenerja. Narediti moramo vse, da pokal ostane v Ljubljani." Cedevita Olimpija bo imela priložnost za drugo lovoriko v tej sezoni. Septembra je osvojila slovenski superpokal; v Škofji Loki je ugnala Helios Suns s 112:85.

