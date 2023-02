Presenečenje ali prekinitev nenavadnega štajerskega uroka?

Medtem ko se v ligi NBA pospešeno pripravljajo na All-Star konec tedna, pa bodo v Evropi ti dnevi predvsem v znamenju pokalnih tekmovanj. V Mariboru bodo tako v petek okronali tudi slovenskega pokalnega zmagovalca, za lovoriko so v boju še branilka naslova in prva favoritinja Cedevita Olimpija, Terme Olimia Podčetrtek, Helios Suns in Gorenjska gradbena družba Šenčur.

Mariborska dvorana Lukna bo v četrtek in petek prvič v zgodovini prizorišče sklepnega dela sezone pokalnega tekmovanja za košarkarje. Danes se bosta v polfinalnih obračunih najprej udarila Podčetrtek in Helios Suns, zvečer pa še Šenčur Gorenjska gradbena družba in Cedevita Olimpija, ki je v tem tekmovanju velik favorit za naslov. Ljubljanska ekipa bo v Lukni lovila 22. pokalni naslov, na večni lestvici je na drugem mestu s štirimi uspehi Krka, trikrat pa je bila najboljša Koper Primorska. Od polfinalistov so se pokalnega naslova do zdaj poleg Cedevite Olimpije veselili le še košarkarji Helios Suns, ki so bili najboljši leta 2007.

Dina Murića čaka obračun z bratom Edom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Čeprav bo mariborska Lukna prvič gostila najboljše slovenske ekipe v pokalnem tekmovanju, pa bo skupno pokalni zmagovalec četrtič v zgodovini okronan v Mariboru. Zanimivo je, da Cedeviti Olimpiji v Mariboru še ni uspelo poseči po najvišjem mestu. Nazadnje je finalni turnir v Mariboru potekal v sezoni 2013/14. Takrat je novomeška Krka v finalu premagala takratno Union Olimpijo z rezultatom 83:70. Ljubljanski ekipi bo v prvem polfinalu nasproti stala ekipa Šenčurja Gorenjske gradbene družbe, ki je do zdaj enkrat nastopila v finalu pokalnega tekmovanja. V Mariboru se bo tako odvil tudi bratski dvoboj, saj Edo Murić brani barve Cedevite Olimpije, medtem ko je njegov brat član Šenčurja.

Kaj so povedali pred zaključnim turnirjem? Jurica Golemac, trener Cedevite Olimpije: "Čestitam trenerjem in ekipam za uvrstitev na zaključni turnir. Zahvala podjetju Spar in Košarkarski zvezi Slovenije, saj je turnir vedno dobro organiziran. Kot ste vsi dejali, je pokalni turnir velikokrat turnir presenečenj. Obveznost Cedevite Olimpije je, da osvoji vse lovorike v Sloveniji, saj nastopa kot favorit. Zavedamo se, da naloga ne bo lahka, da so na turnirju zelo dobre ekipe. Prvo tekmo bomo igrali proti Šenčurju, proti izkušeni ekipi z odličnim trenerjem na čelu. V ekipi je tudi Dino, ki vemo, da ne bo popuščal bratu. Moramo motivirati tudi Eda, da ne bo popuščal. V bistvu smo samozavestni in vemo, da ne smemo podcenjevati nikogar. Moramo se zavedati, da imamo najboljšo ekipo, in dati vse od sebe, da pokal ostane v vitrinah Stožic." Edo Murić, kapetan Cedevite Olimpije: "Tudi jaz čestitam vsem, ki so se uvrstili na zaključni turnir. Dokazali ste, da zagotovo spadate med najboljše klube v Sloveniji. Res je, da imamo najboljšo ekipo, vendar bomo to morali dokazati tudi na parketu. Ko sem igral v dresu Krke, sem imel priložnost igrati proti Olimpiji in vem, kako motivirani nasprotniki nas čakajo. Gotovo nas čakata dve težki tekmi, moramo biti pravi in dati 200 odstotkov, če hočemo osvojiti ta turnir. Smo se tudi že opekli, nihče pa ne želi, da se to ponovi. Gotovo nas lahko pričakujete v najboljši izvedbi. Za konec pa upam, da se bo tudi Maribor leta 2030 udeležil zaključnega turnirja, da bomo imeli tudi košarkarski derbi (poleg nogometnega). Čas beži tako hitro, tako kot vse v življenju, ampak midva z bratom sva imela dvoboje že pred desetletjem. Ko sem bil mlajši, sem se bolj veselil teh dvobojev, zdaj točno vem, kaj me čaka, in moral se bom dobro pripraviti. Vem tudi, da je največji motiv naših nasprotnikov premagati Olimpijo, njemu pa to predstavlja še dodaten motiv, da premaga brata. Kot sem že povedal, moramo se pokazati v najboljši izvedbi, če ne bomo stoodstotni, smo lahko v velikih težavah. Vem, da bomo maksimalno pripravljeni in angažirani za osvojitev novega naslova v Pokalu Spar." Edo Murić je bil lani MVP zaključnega turnirja. Foto: Grega Valančič/Sportida Miljan Pavković, trener Gorenjske gradbene družbe Šenčur: "Tudi jaz bi čestital vsem ekipam, ki so se uvrstile na zaključni turnir. Moram priznati, da smo zelo veseli, ker smo se znašli v tej družbi. Za naš klub je to gotovo velika stvar. Glede same tekme pa, čaka nas dvoboj z ekipo, ki je favorit za naslove v vseh tekmovanjih. Imajo zelo dobro ekipo in za nas to predstavlja velik motiv, saj bomo tako videli, kje smo v tem trenutku v primerjavi z ekipo, ki igra v evropskem tekmovanju. Prepričan sem, da bodo moji igralci motivirani, da se bodo pokazali v dobri luči." Dino Murić, kapetan Gorenjske gradbene družbe Šenčur: "Kot je povedal trener, smo zelo veseli in hvaležni, da lahko igramo proti klubu, ki ima tradicijo. Vemo, za kako velik klub gre, še posebej sem hvaležen, ker sem vsako leto starejši in bom imel še eno priložnost igrati proti bratu. Zavedam se, da bo teh priložnosti vse manj. Za naše igralce je to velika nagrada in upam, da se tega zavedajo, ker nimajo vsak dan priložnosti igrati s Cedevito Olimpijo v takšni zasedbi. Mi se bomo potrudili, nikoli se ne ve, saj se presenečenja dogajajo in morda lahko mi zmagamo. Seveda ne odhajamo v dvoboj z belo zastavo. Tudi jaz bi, tako kot je povedal Blaž, povabil naše navijače, ki organizirajo prevoz. Upam, da bo zares lepa predstavitev slovenskega športa in bomo na koncu vsi zadovoljni."

Podčetrtek ali Helios?

Še pred tem bosta na parket stopili ekipi Podčetrtka in Helios Suns. Domžalčani so v zadnjih osmih sezonah štirikrat igrali na zaključnem turnirju, lani izgubili v finalu, kot edini udeleženci "final four" poleg Cedevite Olimpije pa se lahko pohvalijo s pokalno lovoriko. Osvojili so jo leta 2007. V ligi Nova KBM sta se moštvi to sezono srečali dvakrat, oba dvoboja pa so dobili Domžalčani. Glede na to, da so Helios Suns po dveh tretjinah prvega dela državnega prvenstva na drugem mestu z izkupičkom 15-3, odlično jim kaže tudi v ligi Aba 2, Podčetrtani pa so peti z 9-9, so na papirju favoriti Domžalčani.

Za največ drame je v četrtfinalu poskrbela povratna tekma med košarkarji Helios Suns in Krko. Domžalčani so na prvi tekmi v Novem mestu z 82:74 ugnali novomeško ekipo in tako branili prednost osmih točk, Krka pa je povratno tekmo po rednem delu dobila z enako razliko (84:76), zato je odločil podaljšek. V tem so Domžalčani izničili zaostanek, tekma se je končala z neodločenim izidom 89:89, napredovanja pa so se veselili košarkarji Heliosa. Foto: Nik Moder/Sportida

Kaj so povedali pred zaključnim turnirjem? Davor Brečko, trener KK Terme Olimia Podčetrtek: "Za nas je to velik dogodek v tako kratki zgodovini, to je peta sezona v prvi ligi. V zadnjih treh sezonah smo dokazali, da smo stabilen klub, uvrstitev v polfinale Pokala Spar je za nas dodatna spodbuda. Veselimo se tekme s Heliosom, ki je nesporni favorit, kar letos dokazuje z odličnimi predstavami v regionalnem tekmovanju in Ligi Nova KBM. Kljub vsemu, mi smo z njimi odigrali nekaj dobrih tekem, tudi v lanski sezoni v polfinalu. Gotovo so favoriti, ampak kot ste že dejali, v polfinalu se igra ena tekma, vse je mogoče. Mi imamo nekaj izkušenih igralcev, ki so sposobni takšno tekmo odigrati dobro, in gotovo ne gremo z belo zastavo na tekmo. Smo majhen klub z velikim srcem in upamo na presenečenje v Mariboru." Nejc Strnad, kapetan KK Terme Olimia Podčetrtek: "Najprej bi izkoristil priložnost in čestital vsem udeležencem zaključnega turnirja Pokal Spar. Glede naših ciljev pa, kot je že povedal trener, je Helios favorit na tej tekmi, ampak imamo v ekipi nekaj izkušenih igralcev, ki so že odigrali nekaj takšnih tekem. Vsi vemo, da je Pokal Spar specifično tekmovanje, večinoma o zmagovalcu odloča dnevna forma. Mi se bomo maksimalno pripravili, odločali bodo glava, srce, hrabrost … Nikakor ne gremo z belo zastavo v Maribor. Dali bomo vse od sebe, na koncu pa naj zmaga boljši." "Smo majhen klub z velikim srcem in upamo na presenečenje v Mariboru," pravi Brečko. Foto: Domen Bratun/Sportida Dejan Jakara, trener KK Helios Suns: "Ekipa Term je izredno izkušena ekipa z igralci, ki so odigrali mnogo takšnih tekem, vendar bi tudi za nas to lahko rekli, saj smo bili štirikrat v zadnjih petih sezonah na zaključnem turnirju. Smo favoriti, ampak že mnogokrat smo videli presenečenje, kot ste na začetku omenili, je tekmovanje Pokal Spar lahko pokal presenečenj. Upam in vem, da bodo naši fantje storili vse, da do tega presenečenja ne bo prišlo." Blaž Mahkovic, kapetan KK Helios Suns: "V polfinalu igramo s Podčetrtkom, vsi vemo, da imajo neugodno ekipo z izkušenimi posamezniki in dolgo klop. Ne glede na vse je naš cilj, da v četrtek zmagamo in se uvrstimo v finale. Hkrati bi ob tej priložnosti pozval naše navijače, saj vidim, da organizirajo prevoz na tekmo, da se tekme udeležijo v čim večjem številu."

