Cedevita Olimpija zlomila odpor Heliosa in prišla do nove lovorike

Tako blizu a tako daleč, bi lahko rekli za poskus Helios Suns, da bi zaustavili pohod Cedevite Olimpije na njen 22. pokalni naslov. Domžalska ekipa je več kot tri četrtine nudila več kot dostojen odpor favoriziranemu nasprotniku, ki je na koncu v 26. poskusu prišel do 22. pokalnega naslova, Helios pa ob svojem šestem finalu ostajajo pri enem uspehu.

Na ponovitvi lanskega finala sta se v mariborski dvorani Lukna, tudi pred očmi slovenskega nogometaša Josipa Iličića, tako še drugo leto zapored pomerila Cedevita Olimpija in Helios Suns, tudi tokrat pa je bil izkupiček enak lanskemu. Domžalčani, ki so se v finale uvrstili z zmago nad Podčetrtkom, se niso ustrašili favoriziranega nasprotnika, nasprotno, z domiselno igro v napadu so večkrat v težave spravljali obrambo slovenskih prvakov, ki so prvo četrtino dobili s 17:14.

Yogi Ferrell je dosegel 18 točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Helios popustil v končnici

Tudi v nadaljevanju so gledalci v štajerski prestolnici, kjer je bila dvorana Lukna lepo popolnjena, spremljali izenačen obračun. Čeprav je Cedevita Olimpija od rezultata 24:24 napravila delni izid 7:0, ob tem pa je imela zasedba Jurice Golemca večkrat priložnost, da bi prednost povišala na dvomestno številko in zlomila jeklen odpor Heliosa, pa so se košarkarji domžalskega kluba vrnili v igro in se na glavni odmor odpravili z zaostankom 33:38. Za Cedevito Olimpijo sta Edo Murić in Alen Omić v prvem polčasu dosegla šest točk, Olimpijin center je ob tem v prvih 20 minutah zabeležil še izjemnih enajst skokov. Pri Heliosu je bil z desetimi točkami najbolj razpoložen kapetan Blaž Mahkovic.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tudi tretji del srečanja je bil preslikava prvega polčasa, ljubljanska ekipa je ves čas držala rahlo prednost, a so razigrani Domžalčani zaustavili vsako namero Cedevite Olimpije, da bi se ta odlepila na bolj lagodno prednost, ki bi branilcem naslova omogočila miren zaključek srečanja. Kljub odličnemu odporu domžalske ekipe, pa je Heliosu v zaključku tekme začelo zmanjkovati moči. Dobrih pet minut pred koncem srečanja je tako Cedevita Olimpija tako po košu Amarja Alibegovića prvič na tekmi povedla z dvomestno razliko (67:57). Zatem so se košarkarji Heliosa še nekajkrat približali na šest točk zaostanka, a več od tega ni šlo, ljubljanska ekipa pa je srečanje brez večjih pretresov tako le pripeljala v svojo korist z 81:70.

Galerija s finalne tekme v mariborski Lukni (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

Pri Cedeviti Olimpiji je bil na koncu z 18 točkami najučinkovitejši Yogi Ferrell, Zoran Dragić jih je dodal 15. Pri Heliosu je Mahkovic 22 točkam dodal še devet skokov, Niko Bačvič je dosegel 14 točk. Omić je osmim točkam dodal še 16 skokov in bil proglašen za najkoristnejšega košarkarja.

V polfinalu so Helios Suns premagali Terme Olimia s 87:82, Cedevita Olimpija pa je bila boljša od Gorenjske gradbene družbe Šenčurja z 90:69.

Pokal Spar, finale:

Petek, 17. februar: