Začenja se All-Star, kdo bo v svojo ekipo izbral Dončića?

V Salt Lake Cityju se začenja tridnevni zabavni dogodek lige NBA − All-Star. V petek bodo igrale vzhajajoče zvezde lige, v soboto sledi tekmovanje v spretnosti, metu trojk in zabijanju, v nedeljo pa bo osrednja tekma med ekipama LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa. Kdo bo v svojo ekipo izbral Luko Dončića?

Luka Dončić bo četrtič nastopil na tekmi All-Star, lige NBA. Triindvajsetletni Ljubljančan bo v Salt Lake Cityju tretjič nastopil v prvi peterki. Glavni del dogodka bo nedeljski dvoboj med ekipama LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa. Za zdaj sicer ni jasno, ali bo lahko Antetokounmpo sploh nastopil, potem ko si je poškodoval zapestje na zadnji tekmi Milwaukee Bucksov proti Chicago Bullsom. Če bo lahko 28-letni Grk na tekmi zvezd nastopil, bo tik pred dvobojem, skupaj z deset let starejšim Jamesom izbral svojo ekipo. Najprej bosta izbirala med preostalimi osmimi košarkarji prvih peterk, nato pa bo na vrsto prišlo še 14 rezervistov.

Nastop Giannisa Antetokounmpa je zaradi poškodbe negotov. Foto: Guliver Image Dončić je prejel 5.566.875 glasov, kar je med branilci na zahodu pomenilo drugo mesto za Stephenom Curryjem. Košarkarji lige NBA so ga izbrali na prvo mesto med branilci, prav tako je bil prvi po glasovih predstavnikov medijev. Število glasov navijačev je prispevalo 50 odstotkov končnega izkupička točk, medtem ko so glasovi igralcev in medijev predstavljali drugo polovico točk.

Dončićeva statistika na dosedanjih štirih tekmah je bila vselej podobna. Lani je kot rezervist dosegel osem točk, podelil tri podaje in igral 24,40 minute, leto prej je v prvi peterki na igrišču prebil 32 minut in prav tako dosegel osem točk, ob tem je podelil še osem podaj. Leta 2020 je v sezoni pandemije covid-19 prav tako dosegel osem točk in podelil še štiri podaje v 17,31 minute kot član prve peterke. V vseh treh nastopih ga je v ekipo izbral James, vselej je na koncu tudi slavil.

Slovenski as se nastopa na dogodku veseli, še bolj nestrpno pa pričakuje nekaj dni oddiha po zaključku konca tedna v Salt Lake Cityju. "To je resnica," je dejal po zadnji tekmi, ko so Dallas Mavericks izgubili tretjič zapored. V tej sezoni velja za enega najbolj obremenjenih košarkarjev v ligi, obenem pa tudi za kandidata za najkoristnejšega igralca lige NBA. V povprečju dosega 33,3 točke, 8,8 skoka in 8,1 podaje na tekmo. Odigral jih je 50, deset pa zaradi različnih poškodb izpustil. Dallas ima razmerje 31 − 29.

LeBron James Foto: Guliver Image Zaradi poškodbe Curryja med branilci na zahodu bo v prvi peterki ene od ekip igral Ja Morant (Memphis Grizzlies). Med krilnimi košarkarji in centri sta največ glasov poleg Jamesa (Los Angeles Lakers) dobila Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Zion Williamson (New Orleans Pelicans). Tudi slednji je zaradi poškodbe ostal brez nastopa, v prvi peterki ga bo zamenjal Lauri Markkanen (Utah Jazz).

Na vzhodu sta med branilci največ točk v seštevku glasov zbrala Kyrie Irving, ki se je iz vrst Brooklyn Nets preselil k Dallasu. Ob njem bo mesto v prvi peterki ene od ekip zasedel še Donovan Mitchell (Cleveland). Med visokimi košarkarji bi morala poleg Antetokounmpa (Milwaukee) v prvih peterkah igrati še Kevin Durant, ki je Brooklyn vmes zamenjal za Phoenix Suns, ter Jayson Tatum (Boston Celtics). Vendar Duranta zaradi poškodbe ne bo, v prvi peterki ga bo zamenjal Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Rezerviste so izbrali trenerji v ligi NBA. Z vzhoda bodo v Salt Lake Cityju nastopili Jaylen Brown (Boston), DeMar DeRozan (Chicago), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Milwaukee), Julius Randle (New York Knicks), Bam Adebayo (Miami Heat) in Pascal Siakam (Toronto Raptors). Del tekme zvezd z zahoda pa bodo še Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Paul George (Los Angeles Clippers), Jaren Jackson ml. (Memphis), Domantas Sabonis, De'Aaron Fox (oba Sacramento Kings) in Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves).

Sistem dvoboja ostaja enak kot v zadnjih letih. Ekipi bosta odigrali tri četrtine po 12 minut, v zadnji pa časovne omejitve ni. Zmagala bo tista ekipa, ki bo prva dosegla vnaprej določeno število točk. Ta znaša 24 dodatnih točk od vodilne ekipe po treh četrtinah. Za primerjavo to pomeni, da če bo izid po treh četrtinah 100 − 90, morata obe ekipi za zmago na 72. izdaji tekme zvezd doseči ali preseči 124 točk.