Novo razočaranje za Dončića na slovenskem obračunu

Košarkarji Dallas Mavericks so na zadnji tekmi pred All-Star vikendom s 109:118 klonili proti Denver Nuggets. Luka Dončić, ki je pogrešal novega soigralca Kyrieja Irvinga, je tekmo končal pri 37 točkah, devetih skokih in štirih asistencah, na drugi strani je Vlatko Čančar za Denver dosegel 12 točk, tri skoke in dve asistenci. Chicago Bulls so brez Gorana Dragića, ki ima težave s kolenom, s 113:117 izgubili proti Indiani Pacers.

Košarkarji Dallas Mavericks so pred All-Star vikendom zabeležili še tretji zaporedni poraz. Mavericks so na gostovanju pri vročem Denverju stik z nasprotnikom držali le v prvi četrtini, v kateri je Luka Dončić dosegel kar 17 od skupno 25 točk Dallasa, nato pa je sledila nadvlada gostiteljev, ki so prišli do tretjega zaporednega uspeha. Dončić ob odsotnosti Kyrieja Irvinga znova ni imel prave pomoči soigralcev. Slovenski košarkar je srečanje končal pri 37 točk (9/14 za 2, 3/8 za 3, 10/12 prosti meti), štirih skokih in devetih asistencah, ob tem pa je v statistiko vknjižil še štiri ukradene žoge in dve izgubljeni žogi.

Slovenskega zvezdnika zdaj konec tedna čaka All-Star vikend v Salt Lake Cityu, kjer bo tretjič v karieri igral v prvi postavi. Na vprašanje novinarjev po tekmi z Denverjem česa se najbolj veseli na zvezdniškem vikendu pa je Dončić hudomušno pripomnil, da ga najbolj navdušuje let v Mehiko po koncu vikenda, kjer bo Slovenec izkoristil nekaj dni za počitek. "Mislim, da veliko ljudi pozablja, da je naš najboljši obrambni košarkar odsoten že približno 30 tekem. A če smo zdravi, verjamem, da imamo nevarno ekipo. Veselim se tega premora, potrebujem nekaj dni, da se malce spočijem in si naberem novih moči."

Na drugi strani je svojo priložnost pri domači ekipi dobro izkoristil Vlatko Čančar, ki je je tekmo začel v prvi postavi, 12 točkam (5/7 za 2, 0/4 za 3, 2/2 prosti meti) pa je dodal še tri skoke in dve asistenci.

Uradno: nova moč v Dallasu Tik pred začetkom srečanja je Dallas tudi uradno predstavil novo okrepitev, ki pa na srečanju z Denverjem še ni igral. V Teksas se je preselil Justin Holiday, ki je sicer brat bolj znanega Jrueja Holidaya, leta 2015 osvojil ligo NBA skupaj z Golden State Warriors. Holiday je v tej sezoni nosil dres Atlante, ki ga je pred iztekom prestopnega roka poslala v Houston, ki pa je z Američanom nato prekinil pogodbo, ta pa je postal prost igralec. Dallas je zaradi sklepanja pogodbe s Holidayem prekinil sodelovanje s Chrisom Silwo. The Dallas Mavericks have signed Justin Holiday.



Holiday will wear #0 for Dallas. pic.twitter.com/kzW4tZR6XL — Mavs PR (@MavsPR) February 15, 2023 Holiday je v tej sezoni pri Atlanti dobival malo priložnost, v povprečju je dosegal 4,5 točke, 0,8 skoka in 0,9 asistence na tekmo. V lanski sezoni pa je v dresu Sacramenta v povprečju dosegal 8,3 točke in 1,8 skoka na tekmo. V torek pa je z Mavericksi treniral še 37-letni LaMarcus Aldridge, sedemkratni udeleženec All-Star tekme, ki je večji del kariere igral za Portland in San Antonio. Trenutno nima kluba.

Pri Dallasu tokrat niso mogli računati na pomoč Kyrieja Irvinga, ki ima bolečine v spodnjem delu hrbta, ob tem pa so manjkali še Tim Hardaway Jr., Davis Bertans in Maxi Kleber. Reggie Bullock in Christian Wood sta kljub nekaj težav z zdravjem stopila na parket.

Čančar je srečanje končal pri 12 točkah. Foto: Reuters

Dallas je ob porazu zdaj pri izkupičku 31-29, medtem ko se je Denver z zmago in razmerjem 41-18 utrdil na vrhu zahodne konference. Mavericks so bili nasprotniku na krilih Dončića enakovredni le v prvi četrtini, v kateri je slovenski košarkar dosegel 17 točk, tri skoke in tri asistence, po katerih so njegovi soigralci dosegli sedem točk, kar je pomenilo, da je Dončić v prvih 12 minutah sodeloval kar pri 96 odstotkih doseženih točk svoje ekipe, kar je močno spomnilo na čase preden se je v Teksas preselil Irving. Denver je prvo četrtino dobil s 26:25, nato pa je ob minutah za počitek za Dončića v drugo četrtino vstopil z delnim izidom 11:2 in stvari hitro postavil na svoje mesto.

Še enkrat več se je tako potrdila teza, da Dallas brez Dončića in Irvinga nima pravih rešitev v napadu, Denver je drugi del srečanja dobil s kar 35:19, na glavni odmor pa so se gostitelji podali z vodstvom 61:44.

Ball Arena ostaja trdnjava, nov trojni dvojček Jokića

Tudi v tretji četrtini je bil Denver razred zase, Josh Green ni mogel zapolniti vrzeli ob odsotnosti Irvinga, prednost Nuggetsov pa je v sklepnem delu tretje četrtine narasla na +19 (93:74), nakar je Jason Kidd skušal ukrepati z minuto odmora. Močno je šepala igra v obrambi, Denver je že v prvih treh četrtinah dosegel 92 točk, Dallas 74, od tega je Dončić že v prvih treh delih igre dosegel 34 točk.

Nikola Jokić se je podpisal pod nov trojni dvojček. Foto: Guliverimage

V zadnjem delu obračuna se je razigral Christian Wood, ki je v četrti četrtini dosegel 15 od skupno 17 točk, Dallas pa se je približal na deset točk zaostanka, a zmaga Denverja, za katerega je Čančar na parketu preživel dobrih 25 minut, ni bila ogrožena v nobenem trenutku končnice srečanja. Nuggets so še enkrat več potrdili prevlado v domači trdnjavi Ball Areni, kjer so dosegli še dvajseto zaporedno zmago, ob tem imajo v domači dvorani v tej sezoni izjemen izkupiček zmag in porazov 27-4.

Pri Denverju je bil na koncu s 24 točkami prvi strelec Jeff Green, Michael Porter Jr. je dosegel 22 točk. Prvi zvezdnik ekipe Nikola Jokić je zabeležil nov trojni dvojček, tokrat se je ob racionalnem metu (6/9 za 2) podpisal pod 14 točk, 13 skokov in deset asistenc. "Na zahodu je veliko odličnih ekip, a če imaš v ekipi igralca kot je Nikola Jokić, potem si verjetno vedno favorit. Res je težko igrati proti njemu, zato so zagotovo favoriti," je po tekmi o nasprotnikih dejal Dončić.

Pri Dallasu sta bila poleg Dončića in Wooda dvomestna še McKinley Wright IV z enajstimi točkami, A. J. Lawson je dosegel deset točk.

Vrhunci tekme:

Dragić manjkal zaradi težav s kolenom, poraz Chicaga

Košarkarji Chicago Bulls so doživeli še peti zaporedni poraz, potem ko so po preobratu s 113:117 klonili proti Indiani Pacers. Goran Dragić zaradi težav s kolenom ni bil v kadru Bullsov, ki so prvo četrtino dobili s kar 39:15, a so se gostitelji v drugem polčasu na krilih šest trojk Buddyja Hielda vrnili v igro in po preobratu tudi zmagali. Hield je sedem sekund pred koncem tudi zadel dva prosta meta in s tem potrdil zmago Indiane. Na koncu je bil s 27 točkami tudi prvi strelec zmagovalne ekipe, Aaron Nesmith je dosegel 21 točk. Chicagu na koncu ni pomagalo niti 35 točk, 11 skokov in sedem asistenc Zacha LaVina, Coby White je dosegel 25 točk.

Vrhunci tekme:

Odličen večer je za Mikalom Bridgesom, ki je ob zmagi Brooklyn Nets proti Miami Heat (116:105) dosegel 45 točk (4/6 za 3) in osem skokov. Bridges se je Brooklynu pridružil prejšnji teden, potem ko se je k Netsom skupaj s Camom Johnsonom preselil iz Phoenixa, v drugo stran pa je odpotoval zvezdnik Kevin Durant.

Liga NBA, 15. februar:

