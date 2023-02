Dallasu po nori četrtini Irvinga skoraj uspelo nemogoče

V noči na torek so se v ligi NBA predstavili vsi trije slovenski legionarji. Zmage se je veselil le Vlatko Čančar (Denver), Luka Dončić (Dallas) in Goran Dragić (Chicago) pa sta izgubila na domačem parketu. V Dallasu je bilo slovesno, saj je prvič v dvorani American Airlines Center nastopil novopečeni teliček Kyrie Irving. Minnesota je bila večino tekme boljša. Vodila je že za +26, v zadnji četrtini pa ni manjkalo dosti, da bi Mavericks na krilih izjemnega Irvinga, ki je takrat dosegel kar 26 od 36 točk, uprizorili izjemen preobrat. Dončić je prispeval 33 točk, 12 skokov in 6 asistenc.

Učinek Luke Dončića (proti Minnesoti): 33 točk (za tri 2/7, za dve 8/13, prosti meti 11/15), 12 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 36 minutah

Učinek Vlatka Čančarja (proti Miamiju): 10 točk (za tri 0/2, za dve 4/4, prosti meti 2/2), 5 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 1 blok., 3 izg. žoge v 28 minutah

Učinek Gorana Dragića (proti Orlandu): 2 točki (za tri 0/2, prosti meti 2/2), 1 as., 2 izg. žogi v 11 minutah

Navijači Mavericks so dočakali krstno tekmo Kyrieja Irvinga v dresu Dallasa v dvorani American Airlines Center. Sprva jih je 31-letni zvezdnik, ki skupaj z Luko Dončićem sestavlja enega najbolj udarnih dvojcev v ligi NBA, pustil hladne, saj na parketu ni pokazal veliko. Vsaj v uvodnih treh četrtinah. V njih je dosegel 10 točk, bil v senci 23-letnega Ljubljančana, ki je bil do takrat z 28 točkami prvi strelec srečanja, a tudi on ni mogel biti zadovoljen, saj je Minnesota nadzorovala potek srečanja.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Na krilih Anthonyja Edwardsa, edinega člana Timberwolves, ki bo konec tedna nastopil na zvezdniški tekmi All-Star, ter dominantnega Francoza Rudyja Goberta, ki je zlahka prihajal do lahkih košev in številnih skokov, so si sredi tretje četrtine priigrali že 26 točk prednosti. Kiddovi četi je grozila katastrofa, dvojček Dončić – Irving ni izžareval tiste energije, ki bi si jo želeli navijači, obramba domačih pa je bila tako brezzoba, da je gostom dovoljevala skoraj vse, kar so si zamislili. Dallas se je spogledoval z bolečim porazom, na socialnih omrežjih pa ljubitelji košarke v ZDA niso skrivali začudenja, kako nenevarna je bila igra Mavericks, ko sta v napadu sodelovala Dončić in Irving. Ljubljančan je največ točk dosegel v tretji četrtini (13), večinoma v obdobju, ko je Irving sedel na klopi.

Irving mojster zadnjih četrtin

Kyrie Irving je v zadnji četrtini dosegel kar 26 točk. Foto: Reuters Ko pa je napočil trenutek za zadnjo četrtino, se je marsikaj spremenilo. Izčrpani Dončić, ki je do takrat dosegel 28 točk in bil prvi strelec gostiteljev, pri katerih pa mu razen Christiana Wooda (v drugi četrtini je prispeval kar 18 točk, kar je njegov rekord, kar se tiče nastopov v ligi NBA) ni noben pretirano sledil, se je po koncu tretje četrtine preselil na klop.

Odgovornost je nase prevzel Kyrie Irving, dokazani velemojster zadnjih četrtin, v katerih dosega največje število točk izmed vseh nastopajočih v ligi NBA. Tudi tokrat je bilo tako. V redko videni strelski eksploziji, ko je zaradi visokega zaostanka že skoraj apatično občinstvo dvignil na noge in ga spravil v delirij, je zadeval kot nor. V zadnji četrtini je dosegel kar 26 točk, večino že v prvi polovici, ko na parketu še ni bilo Dončića.

Tako veliko točk v eni četrtini v tej sezoni ni dosegel še nihče v moštvu Dallasa, niti nosilec številnih rekordov Dončić, ki je največ točk (24 v prvi) dosegel proti Detroitu. Irving je bil vroč. Navduševal je s spektakluarnimi prodori in trojkami, prednost gostov je kmalu iz 18 padla na 10 točk.

Dallas potreboval trojko, Irving izgubil žogo

Anthony Edwards se je izkazal z 32 točkami. Foto: Reuters Nato je postalo še bolj tesno, v igro je vstopil še Dončić, zadel pomembno trojko, prednost se je vztrajno topila, padel je tudi odstotek meta iz igre Minnesote. Ko je bila do konca še minuta, Dallas pa je imel napad in zaostajal 118:122, je sledil zelo pomemben trenutek, ki je osrečil tabor gostov. Kyle Anderson je ukradel žogo slovenskemu virtuozu, a še ni bilo konec upanja za domače.

Andersonu se je zatresla roka s črte prostih metov, Dallas je krenil v zadnji napad z zaostankom 121:124. Žogo sta si izmenjevala Irving in Dončić, oba iskala najbolj primeren trenutek za met za tri točke, a sta naletela na zelo dobro obrambo. Edwards, z 32 točkami najboljši strelec gostov, se je izkazal tudi v obrambi, svoje je pristavil Jaden McDaniels, Kyrie pa je nato, ko je že zmanjkovalo časa, storil usodno napako. Žogo je po nespametni podaji izgubil, Minnesota pa je tako prišla do pomembne zmage, s katero se je na lestvici povsem približala Dallasu.

Luka Dončić je ostal brez zmage proti Rudyju Gobertu, katerega je v prejšnji sezoni izločil v končnici, ko je Francoz igral še za Utah. Foto: Reuters

Boj za mesta, ki peljejo v končnico lige NBA, bo tako še zelo izenačen in napet, Dončić pa bo imel novo priložnost, da po dveh zaporednih porazih končno prvič okusi sladkost zmage z novim soigralcem Kyriejem Irvingom, v noči na četrtek, ko se bo pomeril s Čančarjevim Denverjem. Obeta se pravcati spektakel, saj so Nuggets vodilna ekipa zahodne konference, Nikola Jokić pa je v imenitni formi.

Luka Dončić se je pred tekmo znova izkazal z natančnim metom s sredine igrišča:

Jokić znova junak Denverja, izkazal se je tudi Čančar Dvoboj Jimmyja Butlerja in Vlatka Čančarja v Miamiju, kjer se je na koncu smejalo Slovencu, Foto: Reuters Denver je potrdil status najboljše ekipe zahodne konference z jubilejno 40. zmago v tej sezoni. V Miamiju je zmagal 112:108 in prekinil niz osmih zaporednih domačih zmag Heat v tej sezoni. Prvi junak Denverja je bil Nikola Jokić. Dvakratni zaporedni dobitnik priznanja MVP igralca sezone je izstopal s 27 točkami (met iz igre 12/14), 12 skoki in 8 asistenci. Znova je bil blizu trojnemu dvojčku. Dosegel je 40. dvojni dvojček v tej sezoni, več jih je zbral le center Sacramenta Domantas Sabonis (44). Kar sedem košarkarjev Denverja je doseglo dvomestno število točk, med njimi tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki se je ob odsotnosti Jamala Murrayja in Aarona Gordona, znašel v začetni postavi. Dobro je izkoristil priložnost. Odigral je 28 minut, v katerih je prispeval 10 točk, 6 asistenc in 5 skokov. Njegov trener Michael Malone je na vprašanje, ali bi lahko Murray in Gordon, ki sta v tej sezoni drugi in tretji najboljši strelec Nuggets, že zaigrala na naslednji tekmi, odgovoril: ''Upajmo, morda. Če ne bosta nared, bomo pač izkoristili premor, da se vsi dobro pripravijo na zadnjih 23 tekem ligaškega dela.'' Denver bo zadnjo tekmo pred All-Star vikendom v Salt Lake Cityju odigral v noči na četrtek v Dončićevem Dallasu. Pri Miamiju je bil Jimmy Butler blizu trojnemu dvojčku, dosegel je 24 točk, 9 asistenc in 8 skokov.

