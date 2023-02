Grški košarkar Giannis Antetokounmpo si je proti bikom v začetku druge četrtine poškodoval zapestje in ni mogel nadaljevati igre. Za zdaj še ni jasno, ali bo grški zvezdnik lahko odpotoval v Salt Lake City na tekmo zvezd in tam igral ali ne.

V devetih minutah igre je Antetokounmpo dosegel dve točki, sedem skokov in tri podaje, vključno s tisto, s katero je postal najboljši podajalec v zgodovini Bucks. Nekaj minut za tem, ko je moral s paketa, je "padla" prva diagnoza: zvin.

Giannis Antetokounmpo goes to locker room in pain with wrist injury vs Bulls



