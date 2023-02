Posebno sporočilo izkušenega slovenskega reprezentanta

Edo Murić je v petek v mariborski Lukni visoko v zrak dvignil pokal za zmago Cedevite Olimpije v pokalu Spar. Enaintridesetletni Ljubljančan bo poleg evroligašev in košarkarjev iz lige NBA ter Zorana Dragića, Jake Blažiča, Jordana Morgana izpustil tokratni reprezentančni zbor. Slovenska izbrana vrsta se bo v zadnjem ciklu pomerila še v gosteh z Estonijo in nato z Izraelom doma.

Predvsem Murić je bil v zadnjih letih eden najbolj konstantnih članov slovenske izbrane vrste, ki se lahko v zadnji cikel kvalifikacij poda povsem sproščeno, saj si je že pred tem zagotovila svoj četrti nastop na svetovnem prvenstvu.

V petek je v zrak dvignil lovoriko za zmago v pokalnem tekmovanju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Ta dogovor, da me tokrat ne bo zraven, je bil nekako obojestranski. Mislim, da bo to odlična priložnost, da se v vodo vrže številne mlade košarkarje, da bomo lahko videli, kdo nam bo v prihodnosti lahko pomagal. Če bi bil na njihovem mestu, bi to priložnost zagotovo izkoristil z obema rokama. Čakata jih dve težki tekmi, ki si ju bom z veseljem ogledal, in upam, da se dobro odrežejo. Nekateri smo že v zrelih letih, čaka nas nova generacija in mislim, da je za poteza Košarkarske zveze Slovenije pravilna. Prav je, da so fantom to omogočili in upam, da bodo to priložnost tudi dodobra izkoristili, najbolj pomembno je, da bodo igrali za Slovenijo s srcem," je košarkarjem v reprezentanci sporočilo poslal Murić.

Veseli se nekaj dni odmora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za slovenskim košarkarjem, ki je oktobra drugič postal očka, ni enostavna sezona. Po (pre)hitrem koncu evropskega prvenstva za slovensko izbrano vrsto konec septembra se je po hitrem postopku pridružil treningom Cedevite Olimpije, s katero jim letošnja sezona nikakor ne steče po načrtih, ob tem so imeli Ljubljančani še številne težave s poškodbami, zato počitka za nosilce igre praktično ni bilo. "Uf, brez dvoma mi bo nekaj dni počitka koristilo. Sezona res ni lahka, čustveno smo res že dodobra izpraznjeni, zato bo ta odmor in tudi teh pet, šest dni mini priprav prišlo še kako prav. Mislim, da bo na treningih prisotna skoraj celotna ekipa, vsi smo zdravi, večina fantov ne bo odšla v reprezentance, tako da bo to odlična priložnost, da se za konec sezone dvignemo v igri in pokažemo v boljši luči."

"V tej sezoni smo doživeli res težke poraze, zato si ves čas na nekakšnih čustvenih preizkusih. Na veliko tekmah smo v vlogi favorita in to je treba znova in znova dokazati. To je naš posel. Iskreno smo se te tekme male bali, ker bi bila v primeru poraza to velika katastrofa. Pokal mora biti v Ljubljani pri Cedeviti Olimpiji in vesel sem, da nam je to uspelo," se je proti petkovemu finalu s Heliosom še obrnil Murić.

Po nekaj letih tokrat ne bo del reprezentančne akcije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Druga domača lovorika

Ljubljančan bo tako po nekaj dneh počitka spet hitro v pogonu v klubski uniformi. "Zaenkrat smo znova vsi v ekipi, brez poškodb. V tej sezoni se ni zgodilo pogosto, da smo igrali s celotno postavo in zato sem optimističen. Žal nam je Eurocup že spolzel iz rok, v ligi ABA pa dobro stojimo, pred nami so zahtevne tekme. Treba se bo zbrati in jaz ne vidim razlogov, da nam ne bi uspelo priti vsaj do polfinala," je prepričan Murić, ki je z Olimpijo v tej sezoni v vitrine ljubljanskih Stožic pospravil dve domači lovoriki, poleg superpokalne zdaj še pokalno.

"Ta zmaga nam pomeni veliko, to je tekmovanje, ki ga odloči ena tekma. Vemo, da marsikje po Evropi niso zmagali favoriti, jaz pa sem vesel, da nam je to uspelo. Nasproti nam je stala dobra ekipa Heliosa, ki v tej sezoni ne pozna veliko porazov. So dobro moštvo, ki lahko meša štrene marsikateri večji ekipi. To nam bo dalo zalet za delo za naprej. Zdaj nas čaka mini pavza in pa mini priprave, da bomo v čim boljšem ritmu skušali končati to sezono," je še sklenil slovenski košarkar.

