Legendarni trener o slovenskem košarkarju: Žal mi je, da je tako #video

Nadarjeni slovenski košarkar Gregor Glas se je razšel s Partizanom in postal član Cedevite Olimpije, do konca sezone pa bo igral za Mornar iz Bara. Trenerju beograjskega moštva Željku Obradoviću je žal, da je moralo priti do tega.

Član elitne Evrolige Partizan se je v sredo razšel s slovenskim košarkarjem Gregorjem Glasom. Čeprav razhod ni veliko presenečenje, saj 21-letni slovenski košarkar ni dobival prave priložnosti za igro, je legendarni trener Željko Obradović dal vedeti, da spoštuje nadarjenega slovenskega košarkarja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Razlog, zakaj smo spustili Gregorja Glasa, je preprost. Fant si zasluži priložnost za igro. Pri nas je na žalost v tej sezoni ni dobil. Glavni razlog je bila poškodba, ki jo je imel in zaradi katere ni mogel trenirati, kot bi sicer. Verjel sem vanj, v pogovoru z njim pa smo sprejeli to odločitev. Res mi je žal. Mislim, da je to zanj dobro in da je treba mlade košarkarje vedno podpirati. Kdo ve, morda se nekega dne spet srečava in bova skupaj na istem mestu," je lepe besede Glasu namenil srbski košarkarski strokovnjak.