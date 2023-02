Dončić v zvezdniški družbi prvič ostal praznih rok, padel je rekord

Liga NBA, All-Star tekma

Strelci: Tatum 55 (10 sk.), Mitchell 40 (10 as.), Lillard 26; Brown 35 (14 sk.), Embiid in Irving (15 as., 7 sk.) po 32, James 13, ..., Dončić 4 (2/2 za 2, 0/3 za 3, 2 sk., 5 as., 1 izg. žoga) v 18:57.

Za Luko Dončićem je še četrta tekma vseh zvezd, na kateri je slovenski košarkar še tretjič v zgodovini nastopil v prvi peterki. Prvič pa je slovenski košarkar ostal brez zmage, saj je njegova ekipa LeBrona na koncu v Vivint areni v Salt Lake Cityju morala s 176:185 priznati premoč ekipi Giannisa, ki je v tretjem poskusu vendarle prišel do zmage nad svojim starejšim kolegom, čeprav je na parketu zaradi poškodbe zapestja sam preživel le dvajset sekund.

James in Antetokounmpo sta nekaj minut pred začetkom tekme šele izbrala obe postavi. Najprej sta oba zvezdnika izbrala rezerviste, nato pa sta izbirala še med osmimi košarkarji, ki so bili poleg njiju izbrani v prvi peterki. Tam je že kot že omenjeno še tretjič v zadnjih štirih letih zaigral tudi Dončić. Zvezdnik Dallas Mavericks je v glasovanju prejel 5.566.875 glasov, kar je med branilci na zahodu pomenilo drugo mesto za Stephenom Curryjem, ki pa ga zaradi poškodbe ni v Salt Lake Cityju. Košarkarji lige NBA so ga izbrali na prvo mesto med branilci, prav tako je bil prvi po glasovih predstavnikov medijev. Še četrtič pa je bil Slovenec izbran s strani Jamesa. Ta je sicer kot prvega izbral Joela Embiida, medtem ko je bil prvi izbor Antetokounmpa Jaysona Tatuma. Izboru Jamesa so nato sledili Kyrie Irving, Dončić in Nikola Jokić, ki je ravno na dan All-Star tekme dopolnil 28 let. Antetokounmpo pa je "vpoklical" še Jaja Moranta, Donovana Mitchella in Laurija Markkanena.

Trenutek, ko je LeBron izbral Dončića in ga v šali najprej poimenoval "Hookah Dončić":

Prvi poraz za Dončića

Slovenski košarkar je na koncu na revialni predstavi na parketu preživel slabih 19 minut, v katerih je s pol moči dosegel štiri točke, (2/2 za 2, 0/3 za 3), dva skoka, pet assitenc in eno izgubljeno žogo. Dončićeva statistika na dosedanjih treh tekmah je bila vselej podobna. Lani je kot rezervist dosegel osem točk, podelil tri podaje in igral 24:40 minute, leto prej je v prvi peterki na igrišču prebil 32 minut in prav tako dosegel osem točk, ob tem je podelil še osem podaj. Leta 2020 je v koronski sezoni prav tako dosegel osem točk in podelil še štiri podaje v 17:31 minute kot član prve peterke. V vseh treh nastopih ga je v ekipo izbral James, vselej je do te tekme na koncu tudi slavil.

Dončić je bil na obračunu tudi ozvočen, s svojimi izjavami pa je večkrat dodobra nasmejal. Tako je ob svojem zabijanju v smehu dejal, da se to nikoli ne zgodi. Ob enem izmed vratolomnih zabijanja Moranta pa mu je v šali dejal, da to zmore tudi sam, a da mu nihče ne da priložnosti.

"I can do that too. Nobody gives me the chance."



Luka Doncic to Ja Morant after his double clutch reverse dunk 😂pic.twitter.com/emerOd8LBv — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 20, 2023

Košarkarji, ki so nastopili na All-Star tekmi: Ekipa LeBron: Prva peterka: LeBron James (Los Angeles Lakers - kapetan), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers - zamenjal je Kevina Duranta), Rezervisti: Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves - zamenjava po poškodbi), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paul George (Los Angeles Clippers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Julius Randle (New York Knicks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings - zamenjava po poškodbi). Ekipa Giannis: Prva peterka: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks - kapetan), Jayson Tatum (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Ja Morant (Memphis Grizzlies - zamenjal je Stephena Curryja), Lauri Markkanen (Utah Jazz - zamenjal je Ziona Williamsona) Rezervisti: Bam Adebayo (Miami Heat), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Pascal Siakam (Toronto Raptors - zamenjava po poškodbi), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) Odsotni zaradi poškodb: Stephen Curry, Kevin Durant, Zion Williamson

Tatum do rekorda

Najboljšo predstavo dneva pa je prikazal član ekipe Giannis in Bostona Jayson Tatum, ki je dosegel 55 točk (12/13 za 2, 10/18 za 3, 1/2 prosti meti), kar je nov rekord po številu doseženih točk na All-Star tekmi. S tem je presegel dosežek Anthonyja Davisa, ki je leta 2017 dosegel 52 točk.

Sistem dvoboja ostaja enak kot v zadnjih letih. Ekipi bosta odigrali tri četrtine po 12 minut, v zadnji pa časovne omejitve ni bilo. Zmagala je tista ekipa, ki je prva dosegla vnaprej določeno število točk. Ta znaša 24 dodatnih točk od vodilne ekipe po treh četrtinah. Ekipa Giannisa si je odločilno prednost za zmago tlakovala že v prvih treh četrtinah, po katerih je vodila s 158:141, v zadnji četrtini pa je bil nato v igri samo še lov na rekord v režiji Tatuma, ki je s 27 doseženimi točkami v eni sami četrtini podrl še rekord v doseženem številu točk v enem delu srečanja na tekmi vseh zvezd.

Luka Dončić bo v prvi peterki zaigral še tretjič v zadnjih štirih letih. Foto: Guliverimage

