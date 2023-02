Neznanec osupnil zvezde lige NBA. Z zabijanji za same desetice. #video

Tekmovanje v zabijanju na NBA All-Star vikendu nas je v zadnjih nekaj letih pogosto pustilo hladne. Letos pač ne! Tri od štirih zabijanj zmagovalca so sodniki ocenili z maksimalnim številom točk (50). In zmagal je Mac McClung. Kdo?

Meter in 88 centimetrov visoki 24-letni nedraftani Mac McClung, ki igra v razvojni ligi, je novi zvezdnik zabijanj lige NBA. Philadelphia 76ers so mu nedavno dali dvotedensko pogodbo, sicer igra za Dalaware Blue Coats (G League). V lanski sezoni je zaigral na dveh tekmah v ligi NBA, tri minute za Chicago Bulls in 22 minut za Los Angeles Lakers. Ko se je v soboto pojavil v Salt Lake CItyju v tekmovanju v zabijanju na All-Star koncu tedna, ga ni poznal skoraj nihče. Zdaj ga pozna košarkarski svet.

Poglejte si vsa štiri zabijanja Maca McCulnga, vredno je!

Foto: Reuters Ko je leta 2016 gledal obračun v zabijanju med Zachom LaVinom in Aaronom Gordonom, si je želel nekega dne tudi sam nastopiti na All-Star vikendu. Želja se mu je sedem let pozneje izpolnila. V prvem poizkusu je preskočil dva prijatelja, se z žogo dotaknil obroča in zabil. Vseh pet sodnikov (Karl Malone, Jamal Crawford, Harold Miner, Dominique Wilkins in Lisa Leslie) mu je dalo deset točk. Samo za drugo zabijanje, ko je izvedel "helikopterček" (obrat za 360 stopinj), ni dobil vseh 50 točk.

V tretjem poizkusu je preskočil prijatelja, ki je držal žogo, dvakrat "zamrznil" zabijanje v zraku in nato zabil nazaj. Za veliki finale je izvedel obrat za 540 stopinj in zabil nazaj z obema rokoma. "Zvezda je rojena," so komentirali v ameriškem televizijskem prenosu. Dwayne Wade, Giannis Antetokounmpo in številni drugi zvezdniki, ki so tekmovanje v zabijanju spremljali ob robu parketa, so imeli od začudenja in navdušenja odprta usta. Sam si zdaj želi predvsem, da bi končno dobil priložnost v ligi NBA. "Resnično sem počaščen in hvaležen ligi NBA za to priložnost. Takšne stvari me sicer ne presenečajo, jih pa zelo cenim," je dejal 24-letnik, ki je nagrado prejel iz rok legendarnega Juliusa Ervinga.

Mac McClung Foto: Reuters

Damian Lillard Foto: Reuters V tekmovanju v zabijanju so sodelovali še Trey Murphy III (New Orleans Pelicans), Jericho Sims (New York Knicks) in Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets). V finalu tekmovanja v metanju trojk je zmagal kdo drug kot stroj za trojke Damian Lillard (Portland Trail Blazers), ki je bil za točko boljši od Buddyja Hielda (Indiana Pacers). "Najboljši strelci v zgodovini te igre so vsaj enkrat osvojili to lovoriko. Ker sem nastopil že nekajkrat in ostal praznih rok, sem si tokrat močno želel vsaj te ene zmage. Zdaj se lahko upokojim od tega tekmovanja," je dejal Lillard.

Trojica Utah Jazzov (Jordan Clarkson, Walker Kessler in Collin Sexton) je dobila tekmovanje v spretnosti. V petek je v Salt Lake Cityju navdušil igralec ameriškega nogometa DK Metcalf. V noči na ponedeljek sledi še osrednja tekma All-Star konca tedna z Luko Dončićem. O njem se govori že zdaj, saj je na treningu zadel s polovice igrišča. Z metom nazaj! Trenirala nista ne LeBron James ne Antetokounmpo, ki celita poškodbi. Na glasovanju za tekmo zvezd sta prejela največ glasov in bosta eno uro pred glavnim obračunom izbrala svoji ekipi.