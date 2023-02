Dončić z neverjetnim metom navdušil zvezdniško družbo #video

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo četrtič zapovrstjo nastopil na tekmi zvezd All-Star severnoameriške lige NBA. Triindvajsetletni Ljubljančan bo v Salt Lake Cityju še tretjič nastopil v prvi peterki. "Zame je to velika čast, All-Star tekma je velika stvar in res je ne jemljem za samoumevno. Veselim se nadaljevanja sezone, zdaj imamo v ekipi še Kyrieja, zato se veselimo nadaljevanja. Še naprej moramo garati, kazati dobre predstave," je ob prihodu v Salt Lake City povedal Dončić.

Koš, s katerim je Dončić navdušil zbrane:

Luka Doncic de espaldas al aro y desde media cancha. 😎 #MFFL pic.twitter.com/U3z05fxhaj

How?? All-Star Luka Doncic makes an incredible one-hand, behind-the-back halfcourt shot at NBA All-Star practice.

Zvezdnik Dallas Mavericks je v glasovanju prejel 5.566.875 glasov, kar je med branilci na zahodu pomenilo drugo mesto za Stephenom Curryjem. Košarkarji lige NBA so ga izbrali na prvo mesto med branilci, prav tako je bil prvi po glasovih predstavnikov medijev.

Dončić je bil med drugim na druženju z novinarji deležen vprašanja, kaj misli o mnenju Kevina Duranta, da bi lahko prav on postal najboljši evropski košarkar v zgodovini. Dončić se je bo tem vprašanju najprej hudomušno nasmehnil in dejal, da se mora Durant zagotovo šaliti, nato pa je v bolj resnem tonu dejal: "Vse je mogoče, a tu sta med drugim Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić, pa Dražen Petrović, Arvydas Sabonis. Konkurenca je res huda, tu je nekaj izjemnih košarkarjev,"

Luka Doncic gave Kyrie Irving good competition for biggest crowd of reporters.



And he definitely won the contest for most languages. pic.twitter.com/rAoGxlNFhQ

Slovenski košarkar vidno uživa v družbi vseh zvezdnikov, največ časa pa pričakovano preživi skupaj s košarkarjem Denverja, Nikolo Jokićem. Ta je med drugim na vprašanje, če bi moral izbrati katerega koli igralca iz katerega koli drugega moštva, ki bi osvojil ligo NBA, je Jokić brez pomisleka dejal, da bi bil to Dončić in njegov Dallas.

Glavni del dogodka bo dvoboj med ekipama LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa v noči z nedelje na ponedeljek ob 2.30.

