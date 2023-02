Slovenski košarkar Aleksej Nikolić je konec tedna s svojim klubom Brescio dosegel velik uspeh, potem ko je italijanska ekipa na poti do pokalnega naslova izločila kar dva evroligaša in osvojila prvo lovoriko v zgodovini kluba. Nikolić se je zaradi tega nekoliko kasneje pridružil reprezentanci, ki jo bo kot kapetan popeljal v zadnji cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Italijanski klub Brescia, ki v Eurocupu nastopa v isti skupini kot Cedevita Olimpija, je konec tedna dosegel največji rezultat v zgodovini kluba. Sicer šele 12. ekipa italijanskega prvenstva je bila zelo uspešna, v pokalnem tekmovanju si je pokorila vso konkurenco in osvojila prvo lovoriko za ekipo v zgodovini. Del posebnega mozaika, ki je tlakoval pot do velikega uspeha, je bil tudi Aleksej Nikolić, ki se je v začetku lanskega decembra pridružil Brescii, potem ko je zapustil Dinamo Sassari s Sardinije.

"To je prva lovorika v zgodovini kluba in velik uspeh. Vse skupaj je bilo dosti nepričakovano za vse nas. Ne da nismo verjeli, a morda nismo bili v najboljšem momentu. Smo pa ves čas skozi sezono verjeli, da lahko igramo, in očitno smo bili ravno v pravem trenutku v pravi formi in smo vse skupaj presenetili. Dobro smo proslavili, tako kot se za prvo lovoriko kluba spodobi," je zdaj že v reprezentančni opravi ob prihodu v Slovenijo dejal Nikolić.

"Dobro smo proslavili, tako kot se za prvo lovoriko kluba spodobi," je povedal Nikolić, ki je v torek dopolnil 28 let. Foto: Guliverimage

Brescia izločila dva evroligaša

Brescia je na poti do pokalnega naslova najprej v četrtfinalu izločila evroligaša milansko Olimpio (75:72), nato je bila v polfinalu boljša od Pesare (74:57), v finalu pa je za piko na i premagala še Virtus iz Bologne (84:76). "Res smo igrali odlično obrambo, ne govori se zastonj, da je ravno obramba tista, ki dobiva prvenstva. Res je, da je to samo ena tekma, a ena tekma odloči o vsem. Ravno na takih tekmah moraš biti najbolj pripravljen in vedeti, kaj narediti. Prav tako nismo bili posebej rezultatsko obremenjeni, tako da je bil morda tudi to razlog za uspeh," je dejal Nikolić, ki se v novem klubskem okolju odlično počuti.

"Brescia je takrat potrebovala organizatorja igre, poklicali so me, mi točno razložili, kaj potrebujejo, in potem nisem veliko razmišljal. Vsak igralec si želi samo, da čim prej igra, in vse se je odlično odvilo. Sicer imamo težave v italijanskem prvenstvu, a je lahko ravno ta pokal dobra popotnica za boljše nadaljevanje sezone. Res sem se brez težav prilagodil sistemu in igri, sam s tem tudi sicer nisem imel nikoli posebnih težav, in tudi tu smo se odlično ujeli," pravi Nikolić, ki je v tem reprezentančnem oknu, čeprav je v torek dopolnil 28 let, že eden izmed najbolj izkušenih reprezentantov.

Prvič bo nosil kapetanski trak. Foto: Guliverimage

Tokrat v vlogi kapetana

Tudi zaradi tega mu bo pripadla vloga kapetana, za izbrano vrsto je do zdaj zbral 42 uradnih nastopov, del ekipe je bil tudi leta 2017 ob osvojenem evropskem naslovu in tudi ob četrtem mestu na olimpijskih igrah. Nikolić je sicer eden od redkih bolj izkušenih košarkarjev, ki bodo v tem ciklu oblekli reprezentančni dres, zadnjega novembrskega je takrat zaradi nerešenega klubskega statusa izpustil.

"Prišel sem, ker sem nekako presodil, da je dobro, da obdržim tekmovalni ritem, da ne bi preveč počival in da sem tudi del reprezentance. Z drugimi fanti se včasih slišimo, sploh ob kakšnih uspehih, dobrih predstavah si čestitamo. Drugače pa ima skozi sezono vsak neke svoje obveznosti in skrbi, tako da je povsem razumljivo, da nismo ves čas v stikih," je dejal Nikolić, ki je zdaj v prav posebni vlogi mentorja vsem mlajšim košarkarjem.

Z Žigo Samarjem sta tokrat edina košarkarja v reprezentanci, ki sta nastopila tudi na septembrskem Eurobasketu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Malce je čudno, a se ne počutim starega. Mi je pa všeč, da tudi mlajši dobijo priložnost in začutijo ta utrip reprezentance. To je lepa priložnost za njih, pa tudi zame, da jih malce boljše spoznam. Razmišljati je treba le o tem, da bomo dobro igrali. Večino sem poznal od prej, osebno sicer ne, a vsi so super fantje. Vsi imajo željo in energijo, kar je najpomembneje," z nasmehom na obrazu pojasnjuje nekdanji član Partizana.

Pred Slovenijo sta zdaj izziva v obliki Estonije in Izraela. Čeprav so si Slovenci že priborili svojo četrto vstopnico za svetovno prvenstvo, pa si želijo kvalifikacije skleniti z zmagama. "Tudi zame bo to nekakšen izziv, da vidim, kakšna je ta vloga, ki se je veselim. Res mi ni težko svetovati oziroma jih spodbujati. Zdaj smo osredotočeni predvsem nase, predvsem je pomembno, da mlajši razumejo sistem in kako vse skupaj deluje ter da vidijo, na kakšen način se dela," je še sklenil tokratni slovenski kapetan.

