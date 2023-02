Izpostavil veliko prednost Slovenije

Slovenski košarkarji se pospešeno pripravljajo na zadnji dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenci se bodo najprej v četrtek v Talinu pomerili z Estonijo, v ponedeljek pa jih v Kopru čaka še srečanje z Izraelom. "V reprezentanci nas je zdaj res veliko prijateljev, ki se družimo tudi zunaj terena. To bo zagotovo en dodaten plus, ki nas bo še bolj gnal v želji po dokazovanju in željah po zmagi," o precej premešani in pomlajeni zasedbi pravi Žiga Samar.

Poleg Alekseja Nikolića je Žiga Samar edini košarkar v slovenski reprezentanci, ki je nastopil na lanskem evropskem prvenstvu. In čeprav ima šele 22 let, je v zadnjih reprezentančnih ciklih večkrat dokazal, da je že zdaj lahko gonilna sila slovenske izbrane vrste. Košarkar berlinske Albe, ki v tej sezoni igra kot posojeni košarkar pri Hamburgu, bo tudi tokrat zagotovo eden pomembnejših členov izbrane vrste, ki bo lovila zadnji dve zmagi v kvalifikacijah za prvenstvo, kamor so se Slovenci že uvrstili.

"Prvi cilj bo, da se povežemo in igramo čim boljšo košarko," je izpostavil Samar. Foto: Bor Slana/STA

"Čakata nas še dve tekmi, ki se ju bomo lotili z veliko željo po zmagi in dodatnem treningu ter uigravanju za naslednje cikle in tekmovanja. Zdaj nas je v reprezentanci res veliko mladih, kar bo pomembno za prihodnja leta. Prvi cilj bo, da se povežemo in igramo čim boljšo košarko," je pred prvim treningom izbrane vrste dejal Samar.

Prijatelji zunaj parketa in na njem

Poleg Samarja so v reprezentanci še štirje košarkarji, ki so leta 2021 z reprezentanco do 20 let osvojili zlato odličje na evropskem prvenstvu, ki je zaradi epidemije koronavirusa takrat potekalo v obliki challengerja, to so Robert Jurković, Bine Prepelič, Gregor Glas in Rok Radović. Samar, Prepelič in Glas so bili dve leti pred tem tudi del reprezentance do 18 let, ki je na evropskem prvenstvu pobrala bronasto odličje, tako da jim zmagovanje na velikih tekmah ni neznanka.

Slovenska reprezentanca do 18 let leta 2019. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"V reprezentanci nas je zdaj res veliko prijateljev, ki se družimo tudi zunaj terena. To bo zagotovo dodaten plus, ki nas bo še bolj gnal v želji po dokazovanju in željah po zmagi. Tako na parketu kot zunaj njega se res super ujamemo, poznamo se že od mlajših let in točno vemo, kdo kaj dela in kje so prednosti katerega izmed košarkarjev. Ves čas smo v stiku, veliko se slišimo in ta povezanost bo zagotovo naš plus," je eno od prednosti pomlajene Sekulićeve čete izpostavil Samar.

"Vemo, da nismo skupaj veliko časa, zato bosta prava energija in obramba zagotovo glavni orožji tega kratkega obdobja, ki ga bomo preživeli skupaj. S takim pristopom pa bomo skušali zmagati tudi na naslednjih dveh tekmah," je dodal slovenski košarkar.

Samar v tej sezoni v dresu Hamburga v povprečju dosega 8,3 točke, 3,1 skoka in 4,8 asistence na srečanje, s Hamburgom pa je trenutno v Eurocupu na mestih, ki vodijo v izločilne boje. "S prikazanim do zdaj v sezoni sem zadovoljen, tudi z mojo formo, a upam, da bom stopnjo pripravljenosti še dvignil," je o predstavah v dresu Hamburga dejal 22-letni Jeseničan.

