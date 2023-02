Sekulić jasno odgovoril na pomenljive besede Gorana Dragića

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco sta zadnja obračuna kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na katero je Slovenija že uvrščena. Selektor Aleksander Sekulić v primerjavi s prejšnjimi kvalifikacijskimi okni tokrat lahko računa še na bolj pomlajeno in spremenjeno reprezentanco kot do zdaj. "To so res fantje, željni dokazovanja, in kaj je lepšega kot pokazati svoj talent na uradni tekmi v dresu z državnim grbom proti dvema kakovostnima reprezentancama," je pred odhodom v Estonijo dejal Sekulić.

Po dolgi poti iz Krasnodarja, kjer vodi tamkajšnji Lokomotiv Kuban, se je slovenski reprezentanci v ponedeljek zvečer pridružil tudi selektor Aleksander Sekulić. Ta je v kratkem času mlado slovensko zasedbo poskušal pripraviti na zadnja kvalifikacijska obračuna za svetovno prvenstvo v petek proti Estoniji in ponedeljek v Kopru še proti Izraelu.

Sekulić je moral tokrat še malce bolj zavihati rokave, saj je reprezentanca pretežno sestavljena iz mladih košarkarjev, z lanskega EuroBasketa sta v ekipi le Aleksej Nikolić in Žiga Samar, ki bosta tokrat glavna nosilca igre in sta po besedah selektorja komaj čakala reprezentančni zbor. "Tisto, kar smo si želeli, smo na našo srečo storili že novembra, tako da je pritisk malo manjši, a kljub temu je želja jasna, saj gremo na obeh tekmah po zmago. Imamo precej spremenjeno in pisano zasedbo. Vesel sem, da je veliko mladih, ki bodo pokazali svoj razkošen talent, na njih pa bomo lahko računali tudi v prihodnosti," je na druženju s sedmo silo dejal Sekulić.

"Tisto, kar smo si želeli, smo na našo srečo storili že novembra, tako da je pritisk malo manjši," pravi Sekulić. Foto: FIBA

Pomlajena zasedba

Poleg igralcev, ki se merijo v ligi NBA in evroligi, med drugim tokrat manjkajo Edo Murić, Zoran Dragić, Jaka Blažič in tudi Jorgan Morgan, ki je zaradi določenih težav s poškodbami tokrat izrazil željo, da izpusti reprezentančno akcijo. Tudi preostali so tokrat po dogovoru z vodstvom reprezentance ostali zunaj pogona. "Vodstvo Košarkarske zveze Slovenije se je s tem strinjalo. Želeli smo imeti najboljšo mogočo ekipo, a glede na to, da imajo nosilci določene težave s poškodbami in drugimi zadevami, smo se potem odločili, da v tem smislu na njih ne bomo izvajali pritiska. Tudi zato smo se potem skupaj odločili, da dobijo priložnost mladi in novi obrazi," je dejal Sekulić.

Prvič po dolgem času v reprezentanci ni tudi občasnega kapetana Eda Murića, ki je dobil nekaj več časa za odmor. "Edo se je do zdaj odzval vsaki reprezentančni akciji, vedno nam je bil na voljo in ne samo jaz, nihče ne more gojiti nobene zamere. Včasih je dal še več kot smo od njega pričakovali. Tudi on je ogromno tvegal, bil na pol poškodovan, tudi sam je izrazil željo, da bi dobil nekaj počitka, kakor vem je tudi v klubu dobil nekaj dni, ker je izčrpan. Za nami sta dve res težki in dolgi poletji, nekateri igralci so praktično ves ta čas brez odmora. Mogoče bo to celo dobrodošlo," je dejal slovenski selektor, ki je ob tem poudaril da ob odpovedi nekaterih košarkarjev ni nobenih zamer.

Edo Murić je dobil nekaj več počitka. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Igralci za reprezentanco žrtvujejo svoj prosti čas za reprezentanco, vsak ima nek svoj razlog, ki je zelo legitimen in da bi tvegali svoj status v klubu ali pa zdravstveni status z reprezentanco res ne bi imelo smisla sploh v tem trenutku," je prepričan Sekulić, ki kljub vsemu s svojimi siceršnjimi nosilci igre ostaja v stiku. " Skozi sezone jih spremljam, potem pa smo se seveda slišali tudi glede reprezentance. Povedal sem jim tudi, kakšna je moja ideja, ker ne glede na to, da smo na prvenstvo že uvrščeni je pomembno, kako se naša reprezentanca predstavi ne samo slovenski javnosti, ampak tudi širši. Želimo si igrati z ugledom, zdaj pa bomo v tej situaciji poskušali izvleči maksimum, kar imamo," je še dejal slovenski selektor.

Priložnost in breme bosta tako padla na mlajše košarkarja, a v slovenskem taboru ogromno stavijo prav na mladost in zagnanost. "To je prednost, ki jo želimo izkoristiti. To so res fantje željni dokazovanja in kaj lepšega kot pokazati svoj talent na uradni tekmi v dresu z državnim grbom proti dvema kakovostnima reprezentancama. Motiva jim zagotovo ne manjka, tudi v klubih igrajo dobro, tako da jaz se ne bojim, nikakor pa ne moremo pričakovati, da bo zadeva na takšnem nivoju, kot je če igramo z najboljšo zasedbo. A oni so naša prihodnost in morajo dobiti priložnost in jo tudi izkoristiti."

Bo Goran Dragić še oblekel dres s slovenskim grbom? Foto: Guliver Image

Kaj pa Dragić?

Sekulić se sicer na druženju z novinarji ni mogel izogniti tudi nekoliko bolj neprijetnim vprašanjem. Nekaj prahu je že pred časom z izjavo za 24ur dvignil Goran Dragić, ko se je s Chicagom mudil v Parizu. Izkušeni slovenski košarkar je ob vprašanju o prihodnosti v slovenski izbrani vrsti takrat dejal, da bo veliko odvisno tudi od tega, "kdo bo prišel igrati in kdo bo vodil". Med obema akterja se je sicer zaiskrilo že na Eurobasketu, na katerem je Dragić po porazu z Bosno in Hercegovino, zakaj je imel tako majhno minutažo, nejevoljno odgovoril: "Vprašajte selektorja!" Na vprašanje, kaj je Dragić mislim z besedami v Parizu Sekulić ni želel pretirano razpredati. "Ne vem, to morate vprašati njega, kaj je s tem mislil. Jaz tega ne morem komentirati pa tudi nisem slišal, da bi to rekel. Na koncu koncev ni on tisti, ki odloča, odloča košarkarska zveza, kako bo pa naprej pa ni v mojih rokah," je bil jasen Sekulić, ki je zdaj povsem osredotočen na trenutno dogajanje in tekmi, ki čakata izbrano vrsto.

Slovenski strateg tako še ne razmišlja o poletju niti o možnosti, komu bo pripadla vloga naturaliziranega košarkarja v slovenski vrsti. Na evropskem prvenstvu je bil to Mike Tobey, novembra pa je proti Nemčiji in Izraelu v kvalifikacijah za doseženo vstopnico na Filipine levji delež prispeval Jordan Morgan. "Najprej želim, da se fokusiramo na ti dve tekmi, potem pa ko bo čas za to, bomo razmišljali naprej, kaj in kako bomo počeli poleti," je vsa vrata pustil odprta Sekulić, ki bo s svojimi varovanci popoldne pripotoval v Talin. Jordan Morgan Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Najprej Estonci

Prvi nasprotnik v boju za novo zmago v kvalifikacijah za SP, kjer bo Slovenija poleti nastopila četrtič, bo v petek v Talinu Estonija. " Že na tekmi v Celju smo videli, da gre za zelo homogeno ekipo, ki ve, kaj hoče Igrajo zelo agresivno, so izjemno dobri strelci z razdalje, ob tem bodo imeli še polno dvorano. Tako kot na vseh reprezentančnih akcijah med sezono smo tudi na tej omejeni s časom. Poskušamo se res čimprej uigrati in biti čim bolj enostavni ter natančni. Zasedba je precej mlada, kar se pozna tudi na treningih, želja je ogromna, zato je storjenih tudi precej napak. Zato res upam, da se bomo uigrali do te mere, da bomo uspešni," je dejal Sekulić.

Vloga kapetana bo v tem ciklu pripadla Nikoliću ki je z 42 uradnimi nastopi tudi daleč najbolj izkušen. Na prve minute na uradni tekmi bodo na tekmi proti Estoniji čakali Saša Ciani, Robert Jurković, Petar Vujačić in Rok Radović, ki je tudi debitant v članski izbrani vrsti.

