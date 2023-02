Znano je, katere države se bodo borile za naslov svetovnega prvaka v košarki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znanih je vseh 32 reprezentanc, ki se bodo med 25. avgustom in 10. septembrom merile za naslov svetovnega prvaka v košarki. Četrtič bo na mundialu nastopila tudi slovenska izbrana vrsta, ki je v ponedeljek s porazom proti Izraelu zaključila evropski del kvalifikacij. Na prvenstvo, ki ga organizirajo Filipini, Japonska in Indonezija, se je Slovenija uvrstila iz skupine J skupaj s Finsko in Nemčijo.