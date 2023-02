Dončić vodil za 27, LeBron šepal, a po drami vseeno zmaga za Lakerse

Los Angeles Lakersom je uspel največji povratek po 21 letih. Dallas Mavericks so sredi druge četrtine vodili za 27 točk, a so LeBron James (26 točk) in soigralci zmagali s 111:108. Luka Dončić je dal v prvi četrtini 14 točk, v naslednjih treh samo še 12. Imel je še devet skokov, pet asistenc in šest izgubljenih žog.

Luka Dončić nasmejan na ogrevanju pred soočenjem z LeBronom Jamesom. Foto: Guliver Image Dallas Mavericks so bili pred začetkom tekme na šestem mestu lestvice zahodne konference, Los Angeles Lakers pa na 13. A so ekipi ločile le štiri zmage. Po 63 odigranih tekmah oziroma pred preostalimi 31 v rednem delu je tako to zelo pomembna tekma v boju za uvrstitev v končnico. Na prejšnjih treh medsebojnih tekmah so tako Mavericks kot Lakers vselej dali vsak po vsaj 110 točk. In vse tri tekme je dobil Dallas.

LeBron James Foto: Reuters Uvodne minute so bile v znamenju Luke Dončića. Najprej prodor, s katerim je izsilil osebno napako in šel na črto prostih metov, nato atraktivna podaja za koš Dwighta Powella, nakar je trikrat zapored vrgel za tri točke. In vse tri zadel! Ko je trojko zadel še Kyrie Irving, je Dallas v osmi minuti povedel z 18:12. Los Angeles je medtem trojke metal 0/8. LeBron James je bil v prvi četrtini komaj opazen (1/6 iz igre in štiri točke). Ko mu je v zadnjem napadu Tim Hardaway še podelil banano, je Dallas dosegel koš iz protinapada. Novi dve točki Dončića. Skupaj jih je v prvih 12 minutah dal 14 in Dallas je vodil z 28:16. Trojke Lakersov: 0/11.

Anthony Davis Foto: Reuters Šov Dallasa se je nadaljeval v drugi četrtini. Ko je dve trojki zapored zadel Hardaway, so Mavs vodili že za 20 (38:18). Pa je tekla šele tretja minuta druge četrtine. Zadeli so devet od 15 metov za tri. Luka je tako lahko že v drugi četrtini dobil obilo minut počitka na klopi. Po deseti trojki so sredi te četrtine vodili z 48:21. V zaključku prvega polčasa so Lakersi zaigrali bolj agresivno v obrambi, vendarle zadeli tri trojke in se z delnim izidom 10:0 približali Mavsom. Rezultat polčasa 61:47. Dončić in Hardaway sta dala po 14 točk, James 12.

Luka Dončić Foto: Reuters Z več energije je drugi polčas začel LA in se v štirih minutah prvič po prvi četrtini približal na manj kot 10 točk zaostanka (65:72). Maverickse so vse bolj teple izgubljene žoge (15). Tretjo četrtino so izgubili z 20:31. Lakersi so dominirali pod obročem, vse bolj vroč je bil Anthony Davis (23 točk). James si je sicer lažje zvil gleženj, a je stisnil zobe (20). Pri 20 točkah je bil tudi Dončić, v drugi in tretji jih je torej skupaj dal samo šest. V drugi minuti zadnje četrtine so gostje tako povedli (83:81).

V zadnjih minutah tekme sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, bilo je vse bolj napeto. Tri minute pred koncem je Dončić zadel trojko za 101:99. Njegova prva trojka po treh v prvi četrtini. A je s trojko odgovoril Austin Reaves. Dve minuti pred zadnjo sireno pa sta na sceno stopila prva zvezdnika Lakersov: najprej zabijanje Davisa, nato še koš Jamesa (106:103). Ko je 18 sekund pred iztekom tekme Davis s hrbtom igral proti Dončiću, je bil rezultat akcije jasen (108:105). Davis že dolgo ni odigral tako dobre tekme. S 30 točkami in 15 skoki je bil prvi igralec tekme, ki jo je Dallas končal še s 16. izgubljeno žogo (šest Dončić). Je pa šest sekund pred sireno Justin Holiday zadel trojko in ohranil kanček upanja za Dallas (108:109). Zmago za Los Angeles, 29. v sezoni, je z dvema prostima mestoma potrdil Dennis Schröder (111:108). Irving ob zvoku sirene trojke s polovice igrišča ni zadel.

Milwaukee zmagal štirinajstič zapored

V prvi tekmi nedeljskega večera so Milwaukee Bucks v tesni končnici s 104:101 premagali Phoenix Suns, pa čeprav zaradi poškodbe ni igral Giannis Antetokounmpo. Prvi strelec Bucksov in tekme je bil s 33 točkami Jrue Holiday. To je za Milwaukee že 14. zaporedna zmaga oziroma 43 v sezoni.

Chicago Bulls so brez poškodovanega Gorana Dragića (koleno) s 102:82 premagali Washington Wizards. Z 29 točkami je bil prvi strelec Bullsov DeMar DeRozan. To je njihova druga zaporedna zmaga, skupaj 28.

