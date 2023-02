Čančar na derbiju vodilnih v Memphisu v začetni peterki Denverja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na nedeljo bodo v ligi NBA odigrali sedem tekem. V derbiju vodilnih ekip zahodne konference se bosta pomerila Memphis in Denver. Vlatko Čančar bo ob odsotnosti Aarona Gordona znova član začetne peterke, v zvezdniškem dvoboju pa bosta obračunala Ja Morant in Nikola Jokić. Srb bo lovil že 99. trojni dvojček v karieri.

Izmed "slovenskih" klubov v ligi NBA bo v noči na nedeljo na delu Denver, pri katerem dobiva Vlatko Čančar v tej sezoni kar veliko minutažo. V povprečju na tekmi prebije na parketu dobrih 15 minut in dosega slabih šest točk. Na derbiju vodilnih ekip zahodne konference bo ob odsotnosti Aarona Gordona, ki bo zaradi poškodbe rebra preskočil že peto tekmo zapored, začel dvoboj od prve minute. Nuggets bodo v Memphisu iskali pot do pete zaporedne zmage, s katero bi na lestvici še bolj pobegnili najbližjemu zasledovalcu in se približali končnemu prvemu mestu v zahodni konferenci.

EVERY ANGLE of Joel Embiid's emphatic block from tonight 🎬 pic.twitter.com/oxYLHLE84J — NBA (@NBA) February 24, 2023

V ospredju bo zvezdniški obračun, udarila se bosta atraktivni Ja Morant, ki je na zadnji tekmi proti Philadelphii ostal brez zmage, Joel Embiid pa ga je blokiral pri poskusu zabijanja, s čimer je poskrbel za spletno uspešnico, in vsestranski Nikola Jokić, ki je na dobri poti, da že tretjič zapored prejme priznanje za MVP igralca sezone. V tej sezoni je zbral že 22 trojnih dvojčkov. Takrat, ko jih vknjiži, Denver ne izgublja. Jokić jih je v karieri zbral že 98. Tako je vse bližje članstvu v klubu 100, v katerega se je do zdaj vpisalo le pet košarkarjev.

Nikola Jokić bi lahko postal prvi košarkar v ligi NBA po Larryju Birdu, ki bi trikrat zapored prejel priznanje MVP igralca sezone. Foto: Reuters

Jokić je v tej sezoni proti Memphisu že zbral trojni dvojček. Pri domači zmagi s 105:91 mu je 20. decembra pomagal s 13 točkami, 13 skoki in 13 asistencami.

Luka Dončić bo z Dallasom naslednjič na delu v nedeljo zvečer, ko bo v zelo atraktivnem terminu za ljubitelje košarke v Evropi, dvoboj v Teksasu se bo začel ob 21.30 po slovenskem času, gostil Los Angeles Lakers. Istočasno bo potekala tudi tekma med Chicagom in Washingtonom. Goran Dragić je zaradi poškodbe levega kolena izpustil zadnje tri tekme.

Liga NBA, 25. februar:

Lestvica: