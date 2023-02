Zmaga Chicaga za 44 točk, a brez pomoči Dragića

Chicago Bulls so po črnem nizu šestih tekem brez zmage zdrsnili na 11. mesto na lestvici vzhodne konference in jih tako do konca rednega dela čaka hud boj za mesta, ki še vodijo v kvalifikacije za končnico. V noči na soboto so se doma pomerili z Brooklyn Nets, ekipo, ki je v zimskem prestopnem roku izgubila dva superzvezdnika, Kyrieja Irvinga, ki je odšel v Dallas k Luki Dončiću in Kevina Duranta, ki je okrepil Phoenix Suns.

In Chicago je tako le prekinil niz porazov. Zmagal je celo za 44 točk. Zach LeVine je iz igre metal kar 12 od 17 in tekmo končal z 32 točkami. Odlični so bili tudi v obrambi, saj Brooklyn tako malo točk to sezono še ni dal. Novinec v ekipi Bikov Patrick Beverly je dal na debiju osem točk.

Zlata kateptan slovenske reprezentance Goran Dragić je zaradi poškodbe levega kolena izpustil tretjo zaporedno tekmo.

