Luki Dončiću se je končno smejalo, strelski presežek Dallasa #video

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je dočakal prvo zmago Dallasa, odkar na parketu sodeluje s Kyriejem Irvingom. Mavericks so prekinili niz treh zaporednih porazov. Doma so nadigrali San Antonio (142:116) in dosegli največ točk v tej sezoni. Dončić je v 30 minutah prispeval 28 točk, 10 asistenc in 7 skokov, v zadnji četrtini pa je bila prednost gostiteljev tako visoka, da ga trener Jason Kidd ni več pošiljal v igro. Za Dallas je uspešno debitiral Justin Holiday. Vlatko Čančar je pomagal Denverju do domače zmage nad Clevelandom (115:109) z 10 točkami, že 22. trojni dvojček v tej sezoni pa je uspel Nikoli Jokiću.

Učinek slovenskih legionarjev v ligi NBA: Luka Dončić (Dallas) - proti San Antoniu: 28 točk

(met za tri 1/6, met za dve 7/10, prosti meti 11/12), 10 as., 7 sk., 2 ukr. žogi, 2 blok., 1 izg. žoga v 30 minutah in 21 sekundah Vlatko Čančar (Denver) - proti Clevelandu: 10 točk

(met za tri 1/2, met za dve 2/3, prosti meti 3/3), 3 sk., 1 as. v 26 minutah in 12 sekundah

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Malce pred dvobojem All-Star, na katerem sta nastopila tako Luka Dončić kot tudi Kyrie Irving, ki po novem sestavljata enega najboljših dvojcev v ligi NBA, je Dallas padel v črni niz. Izgubil je tri tekme zapored in pokvaril uvrstitev na lestvici zahodne konference, a so iz tabora Mavericks napovedovali, da bi lahko bilo po zvezdniški tekmi All-Star, ko je napočil čas za krajši premor, bistveno drugače. Da bo ekipa, kateri se je vmes pridružil še Justin Holiday, zaigrala bolje, obenem pa izkoristila še zagon, ki ga omogoča niz kar šestih zaporednih srečanj na domačem parketu.

Prijetni klepet Luke Dončića in Gregga Popovicha po teksaškem obračunu v Dallasu. Dallas se je z 32. zmago v tej sezoni utrdil na šestem mestu zahodne konference, ki vodi neposredno v končnico. Foto: Reuters

Na prvi tekmi je že nakazala, kako razkošna in raznovrstna je postala igra v napadu, kjer je bilo do prihoda Irvinga malodane vse odvisno od navdiha in dnevne forme Dončića. Ljubljančan, ki bo v ponedeljek dopolnil 24 let, je dočakal prvo zmago v obdobju kluba, ko sodeluje z Irvingom. Proti teksaškim sosedom iz San Antonia, ki v tej sezoni ne blestijo in pod vodstvom Gregga Popovicha nabirajo prepotrebno znanje in izkušnje za prihodnost, so dosegli kar 142 točk. Največ v tej sezoni.

Ko se je Dončić po koncu tretje četrtine ''tradicionalno'' preselil na klop, je Dallas vodil s 99:90, nato pa so njegovi soigralci na čelu z Irvingom v kratkem času (31-letni Američan je kot strelec ali pa asistent sodeloval pri 13 zaporednih točkah gostiteljev) povišali prednost na +25. Razlika je bila tako visoka, da Jason Kidd v zadnji četrtini sploh ni več pošiljal v igro najboljšega strelca lige NBA. Dončić je v dobrih 30 minutah prispeval 28 točk (1/6 za tri točke, 7/10 za dve točki, 11/12 prosti meti), 10 asistenc, 7 skokov, 2 ukradeni žogi in 2 blokade, na celotnem srečanju pa je izgubil le eno žogo. Ko je bil na parketu, je bil Dallas uspešnejši za +8. V tej statistični rubriki je prevladoval Irving, ki je navduševal z natančnostjo meta (3/4 za tri točke), podelil še šest asistenc, Mavericks pa so v slabih 30 minutah, ko je zaigral, bili boljši za izjemnih +34.

Kar osem strelcev Dallas z dvomestno številko

Kryie Irving in Luka Dončić sta skupaj na tej tekmi prispevala 51 točk in 16 asistenc. Foto: Reuters Srečanje se je zaradi vlage na parketu začelo z 20-minutno zamudo, Dallas pa je imel sprva kar nekaj težav s teksaškimi sosedi, ki so v tej sezoni tako skromni, da se ne morejo več vmešati v boj za končnico. San Antonio je doživel 15. zaporedni poraz, kar je nov klubski rekord. Na zadnjih 21 srečanjih v ligi NBA je zmagal le enkrat, še štiri minute pred koncem prvega polčasa pa je proti Dallasu zaostajal le za -4. V zaključku prvega dela, ko je Luka Dončić zadel tudi edino trojko na tekmi (iz šestih poskusov), obenem pa podelil Dwightu Powellu več atraktivnih asistenc, po katerih je Kanadčan končal akcijo z zabijanjem. Dallas je po prvem polčasu vodil za +11 (74:63).

Prednost se je v tretji četrtini stopila še dve točki, v zaključnih 12 minutah pa je Dallas s strelsko rapsodijo, ta del srečanja je dobil s 43:26, dokončno prevesil dvoboj v svojo korist. Kar osem igralcev je doseglo dvomestno število točk, med njimi tudi novinec Justin Holiday, ki je odigral 21 minut in navduševal z natančnim metom z razdalje. Za tri točke je metal izvrstnih 5/6, dodal pa še dva skoka in ukradeni žogi. Christian Wood, prav tako rezervist, je dal 16 točk, vsaj deset točk pa so dosegli tudi preostali člani začetne peterke Reggie Bullock (12), Josh Green (11) in Dwight Powell (10).

Kyrie Irving in Justin Holiday sta se odlično odrezala na prvi skupni tekmi pri Dallasu. Foto: Reuters

Zasedba Dallasa še ni zaigrala v najmočnejši postavi, saj Nemec Maxi Kleber še vedno ni nared za vrnitev na parket. Soigralci ga pogrešajo že več mesecev, sodeč po manj optimističnih napovedih Kidda pa je vprašanje, ali se bi lahko vrnil že na naslednji tekmi, ko bo Dallas v nedeljo zvečer po slovenskem času gostil Los Angeles Lakers. Zaradi zdravstvenih težav je manjkal tudi Latvijec Davis Bertans, brez priložnosti pa sta proti San Antoniu ostala JaVale McGee in Markieff Morris.

Pri gostih sta največ točk dosegla Malaki Branham (23) in Keldon Johnson (22), ki je dodal še osem skokov in sedem asistenc.

Že 22. trojni dvojček Nikole Jokića

Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček na kar 13 od zadnjih 16 tekem. Foto: Reuters Košarkarji Denverja so v tej sezoni nepremagljivi, ko blesti njihov prvi zvezdnik Nikola Jokić. Srbski center je največji kandidat za osvojitev priznanja MVP v tej sezoni. Če bi ga osvojil, bi ga prejel že tretjič zapored, sodeč po predstavah, s katerimi je popeljal Nuggets do tako velikega števila zmag, da se jim nasmiha vodilno mesto zahodne konference, pa bi bilo veliko presenečenje, če bi v tej sezoni ostal brez prestižne nagrade.

Jokić, ki se je pred dnevi veliko družil z dobrim prijateljem Luko Dončićem, skupaj pa sta zaigrala tudi na tekmi All-Star, je na gostovanju v Clevelandu prispeval 24 točk, 18 skokov in 13 asistenc. Dosegel je 22. trojni dvojček v tej sezoni, pravilo, da Denver na tekmah, na katerih se Srb podpiše pod takšen dosežek, vedno zmaga, pa se je potrdilo tudi v Clevelandu. Denver je še 22. v tej sezoni zmagal.

Vrhunci dvoboja v Clevelandu:

Tokrat je bil boljši s 115:109, Denverju pa je do zmage s pomembnim deležem pomagal tudi Vlatko Čančar. Slovenski reprezentant se je ob odsotnosti Aarona Gordona znova znašel v začetni peterki in prispeval 10 točk. Za Nuggets je prvič zaigral Reggie Jackson in v 18 minutah dosegel 7 točk, po šestih tekmah odsotnosti pa je zaigral Jamal Murray. Za začetek je prispeval 16 točk in 9 asistenc, pri gostiteljih pa Donovan Mitchell (22 točk) ni bil najboljši strelec svoje ekipe. Več točk je dosegel Evan Mobley (31).

