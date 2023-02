Zvezdniku lige NBA se je "utrgalo", rekordi padali drug za drugim #video

Drugič v tej sezoni se je zgodilo, da je bil kateri izmed košarkarjev v ligi NBA tako vroč, da je presegel mejo 70 točk. Kot prvemu je to v začetku leta 2023 uspelo Donovanu Mitchellu (Cleveland), v noči na ponedeljek pa je šel po njegovih stopinjah še Damian Lillard. Oba sta dosegla 71 točk. Zvezdnik Portland TrailBlazers je neusmiljeno polnil koš Houston Rockets. Proti v tej sezoni zelo skromni ekipi iz Teksasa je že v prvem polčasu presegel mejo 40 točk, na koncu pa se podpisal pod osebni rekord, 71 točk. Več kot 70 točk je v zgodovini lige NBA doseglo le osem igralcev.

Nepozabna predstava Lillarda (71 točk):

Lillard je na parketu prebil dobrih 39 minut in postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je presegel mejo 70 točk, čeprav je na dvoboju odigral manj od 40 minut. 32-letni Lillard se je podpisal pod še nekaj rekordov. Pri svoji starosti je postal najstarejši košarkar v zgodovini ligi NBA, ki je na eni tekmi dosegel več kot 70 točk, zadel pa je kar 13 trojk (njegov met za tri točke je bil 13/22) in poskrbel za rekord franšize. Za absolutnim rekordom lige NBA, ki je v lasti "ostrostrelca" prvakov iz San Francisca Klaya Thompsona (Golden State – 14 trojk), je zaostal le eno trojko.

Želel je ostati vroč in nadaljevati v tem ritmu

Iz igre je zadel 22 od 38 metov, nezgrešljiv pa je bil s črte prostih metov (14/14). Bogati statistiki je dodal šest skokov in šest asistenc, na celotni tekmi pa je izgubil le dve žogi. Po tekmi se je najbolj razveselil ekipnega uspeha, saj se Portland poteguje za mesto v končnici.

Soigralci so si dali duška in tako čestitali šele osmemu igralcu, ki je v zgodovini lige NBA dosegel vsaj 70 točk. Foto: Guliverimage/AP

"Do konca imamo nekaj več kot 20 tekem in moramo jih čim več dobiti. Dlje časa smo že oslabljeni in vem, da moram kljub ekipni igri prevzeti odgovornost in biti agresiven. Ko sem videl, da je žoga na začetku nekajkrat padla skozi obroč, sem želel ostati vroč in nadaljevati v tem ritmu," je povedal Lillard. Portland na dvoboju ni mogel računati na pomoč poškodovanega prvega centra Jusufa Nurkića, manjkali so tudi Anfernee Simons, Justise Winslow, Ibou Badji in Ryan Arcidiacono.

Lillard se je po vročem strelskem nastopu proti Rockets na lestvici najboljših strelcev lige NBA v tej sezoni prebil na tretje mesto. Več točk na tekmo dosegata le Luka Dončić in Joel Embiid.