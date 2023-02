Lani izpadel proti Dončiću, zdaj bo vodil Atlanto

Šestinpetdesetletni Quin Snyder je pred odhodom k Utahu v sezoni 2013/14 deloval kot pomočnik trenerja pri Atlanti, takrat pod vodstvom Mika Budenholzerja. V izjavi ob podpisu pogodbe je dejal, da je vzhičen ob vrnitvi k Hawks.

Welcome to the 🅰️, Coach!



Let's get to work. pic.twitter.com/N6SwQJAG1v