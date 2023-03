Razpoloženi Dončić ostal brez rojstnodnevnega darila

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na sredo s 122:124 na domačem parketu klonili proti Indiani Pacers in zabeležili še peti poraz na zadnjih šestih tekmah. Luka Dončić je tako na 24. rojstni dan ostal brez tako želene zmage, čeprav je bil slovenski košarkar z 39 točkami, devetimi skoki in šestimi asistencami prvi igralec srečanja. Trojko za zmago Dallasa je za 1,8 sekunde pred koncem zgrešil Kyrie Irving. Košarkarji Denverja so s 133:112 ugnali Houston Rockets, Vlatko Čančar je ob zmagi svoje ekipe dosegel devet točk, štiri skoke in tri asistence, Nikola Jokić pa je postal šesti košarkar v zgodovini, ki se je podpisal pod vsaj sto trojnih dvojčkov.

Učinka slovenskih košarkarjev: Luka Dončić: 39 točk (11/16 za 2, 3/9 za 3, 8/12 prosti meti), 9 sk., 6 as., 1 blokada, 2 izg. žogi v 37:34 Vlatko Čančar: 9 točk (1/1 za 2, 2/5 za 3, 1/1 prosti meti), 4 sk., 3 as., 1 ukr. žoga v 26:56

Čeprav so košarkarji Dallas Mavericks dobrih šest minut pred koncem tekme z Indiano še zaostajali s 110:121 so se v končnici z delnim izidom 10:0 dve minut in pol pred koncem vrnili v igro za uspeh, a so na koncu ostali praznih rok. V dramatični končnici je 11,2 sekundi pred koncem rezultat na 122:124 z dvema zadetima prostima metoma znižal slavljenec Luka Dončić, na drugi strani pa je nato dva prosta meta zapravil Andrew Nembhard, pomemben skok pa je nato 7,3 sekunde pred koncem pod košem Indiane pobral Tim Hardaway Jr.

Po zadnji minuti odmora na zahtevno Jasona Kidda je tako napad za zmago pripadel gostiteljem, pri katerih je odgovornost z metom za tri 1,8 sekunde pred koncem prevzel Kyrie Irving, a njegov poskus ni našel cilja, zmaga pa je tako odšla v Indiano.

Poskus Irvinga za zmago:

"Bil je dober met. To je Kyrie. Vemo, da lahko zadane ogromno metov, zato ima vse naše zaupanje," je po koncu o metu ameriškega zvezdnika in soigralca dejal Dončić. "Še vedno verjamem, da nam lahko uspe, ugotoviti in postoriti moramo še nekaj stvari, predvsem v obrambi," je bil še jasen novopečeni 24-letni košarkar.

Vrhunci igre Luke Dončića:

Zasedba Dallasa je tako še na svoji peti od zadnjih šestih tekem ostala brez zmagah, na obračun, na katerih sta skupaj zaigrala Dončić in Irving pa so pri izplenu 1-4, od tega so tri tekme izgubili v napetih končnicah, v katerih so imeli priložnosti za zmago. "Mislim, da tu ne bi smeli govoriti o nama, ampak o celi ekipi, ker igramo kot moštvo. Izgubimo in zmagamo kot ekipa. Tu ni govora o dveh košarkarjih, zato moramo biti boljši kot cela ekipa. To je vse," je na vprašanje o dinami z Irvingom po koncu tekme odgovoril Dončić.

Slovenski košarkar je bil sicer na svoj 24. rojstni dan prvi igralec tekme. V dobrih 37 minutah in pol na parketu je dosegel 39 točk (11/16 za 2, 3/9 za 3, 8/12 prosti meti), devet skokov in šest asistenc, eno blokado, izgubil pa je dve žogi. Prislužil pa si je tudi novo tehnično napako.

Vrnil se je Maxi Kleber. Foto: Reuters

Nekaj pozornosti je danes slavljencu Dončiću "odvzel" Maxi Kleber, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnjih 25 tekem, vrnitve na parket pa je bil na polovici prve četrtine vesel tudi Dončić, ki je z velikim nasmehom ob aplavzu American Airlines centra na parketu pozdravil Nemca. Ta je ob vrnitvi v ekipo v slabih 24 minutah na parketu dosegel devet točk. Dallas je prvo četrtino na domačem parketu dobil s 33:31, v drugi pa so prevladovali gostje, ki so v končnici prvega polčasa prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko, na odmor pa so se podali z vodstvom 69:59.

Dončić in Rick Carlisle. Foto: Reuters

Kljub vodstvu pa Dalllas ni dovolil, da bi si gostje priigrali višjo razliko od dvanajstih točk in so počasi, a vztrajno topili prednost zasedbe, ki jo vodi nekdanji prvi mož Dallasa Rick Carlisle. Ob delnem izidu 20:7 za Dallas se je Dončić ob eni izmed akcij obrnil proti svojemu nekdanjemu strategu in mu v šali nakazal, naj vzame minuto odmora. Kljub temu je nasmeh ob koncu tekme ostal na ustih trenerja Indiane, ki je prišla do druge zaporedne zmage. Dallas je zdaj z razmerjem 32-30 šesti na zahodu, kjer se še naprej bije neizmerna borba za mesta, ki vodijo v končnico, vse bolj se z ognjem igrajo tudi Mavericks, ki jih naslednja tekma čaka v noči na petek, ko bo v Dallasu gostovala Philadelphia.

Poleg razpoloženega Dončića sta mu pri Dallasu (12/37 met za tri) s 16 točkami sledila Hardaway Jr. in Irving (9 asistenc), Reggie Bullock je srečanje končal pri 14 točkah. Pri gostih je Tyrese Haliburton, ki si deli rojstni dan z Dončićem, na svoje dopolnjeno 23. leto dosegel 32 točk in sedem skokov, Myles Turner je obračun končal pri 24 točkah.

Čančar do zmage, Jokić do jubileja Vlatko Čančar je dosegel devet točk. Foto: Guliverimage

Bolj uspešen večer pa je za košarkarji Denverja, ki so proti Houston Rockets prišli do druge zaporedne zmage v nizu. Na gostovanju v četrtem največjem mestu v ZDA so Nuggets slavili s 133:112, Vlatko Čančar pa je ob zmagi svoje ekipe prispeval devet točk, štiri skoke in tri asistence. Prav posebna tekma pa je za Srbom Nikolo Jokićem, ki se je s 14 točkami, enajstimi skoki in desetimi asistencami podpisal pod svoj stoti trojni dvojček v karieri. Postal je šesti košarkar v zgodovini lige, ki mu je uspelo doseči magično mejo stotice, pred njim so zdaj LeBron James (106 trojnih dvojčkov), zdajšnji strateg Dallasa Jason Kidd (107), Magic Johnson (138), Oscar Robertson (181) in Russell Westbrook (198).

Košarkarji Chicago Bulls, ki so v torek tudi uradno odslovili Gorana Dragića, ki je izpustil že zadnjih nekaj tekem, pa so z 98:104 klonili proti Toronto Raptors.

