Težki nalogi za Miami Heat in NY Knicks

Košarkarji moštva Miami Heat so po seriji štirih zaporednih porazov zdrsnili na sedmo mesto vzhodne konference, na šesto, ki še zadnje vodi neposredno v končnico pa so se s petimi zaporednimi zmagami povzdignili New York Knicks. Boj za končnico postaja vse bolj vroč, do konca rednega dela lige NBA je namreč le še 20 tekem.