Luki Dončiću se obeta prekrasno darilo za rojstni dan

To je poseben dan za Luko Dončića. Slovenski športni dragulj, v tem trenutku najboljši strelec lige NBA in eden najboljših košarkarjev na svetu, praznuje 24. rojstni dan. Proslavil ga bo delovno, saj ga čaka pomemben dvoboj proti Indiani, na tekmi pa bi ga lahko pričakalo posrečeno klubsko darilo, saj bi se lahko na parket vrnil soigralec, s katerim je v preteklosti odlično sodeloval. To je Maxi Kleber, ki je izpustil 25 tekem, a je na zadnjem treningu pokazal takšen napredek, da je klub povzdignil njegov status za nastop v "vprašljivega".

Slavljenec Luka Dončić je v košarkarskem svetu poseben fenomen. V svet vrhunske košarke se je podal že kot golobradi mladenič, v Evropi osvajal vse lovorike, kar jih je bilo mogoče, pa naj je šlo za klubsko (Real Madrid) ali reprezentančno (Slovenija) konkurenco. V ZDA je odpotoval kot najstnik, se hitro privadil na ligo NBA, v kateri vladajo drugačna pravila.

Njegove čarovnije, spektakularne poteze, visoka košarkarska inteligenca, strast in užitek ob igranju košarke, želja po zmagi in neverjetna zrelost za njegova leta so dale misliti Američanom. Iz meseca v mesec je bolj blestel na parketu, postal eden najbolj oboževanih košarkarjev na drugi strani velike luže, obenem pa največji ambasador, najbolj prepoznavni obraz športne Slovenije.

Menjave (še) niso prinesle želenega napredka

Luka Dončić in Kyrie Irving sta se za zdaj veselila le ene zmage. Le proti San Antoniu. Foto: Reuters Štirikrat je že nastopil na zvezdniški tekmi All-Star, lani pa z Dallasom dosegel največji uspeh, ko se je v končnici uvrstil v konferenčni finale. Ker je rojeni zmagovalec in večkrat poudarja, da ga lastna statistika, s katero je v zadnjih letih popravil marsikateri rekord lige NBA, prav nič ne zanima, ampak si želi le zmagovati z Dallasom, posledično pa tudi iti do konca in osvojiti prstan, bi bilo vse drugo kot vsaj ponovitev lanskega dosežka zanj veliko razočaranje.

Sodeč po tem, kako se razvija sezona 2022/23, je lahko zaskrbljen, saj so navijači Dallasa pričakovali bistveno več. Pričakovali so vsaj to, da bodo Mavericks po pridobitvi lanskih izkušenj nadaljevali v podobnem slogu kot v končnici in se ugnezdili pri vrhu zahodne konference. Številke pa niso tako uspešne, zato v Dallasu 20 tekem do konca rednega dela še vedno trepetajo za preboj v končnico.

Številne kadrovske menjave, za najodmevnejšo je ta mesec poskrbel prihod zvezdniškega branilca Kyrieja Irvinga, za zdaj še niso prinesle želenega napredka. Na tekmah se resda pojavljajo kratka obdobja vročih minut, ko mojstrstvi Dončića in Irvinga prihajata do izraza, a vse skupaj zasenčijo slabša igra v obrambi in nihanja v napadu, kjer izbranci Jasona Kidda še čakajo na tekmo, v kateri bi tekmecu vsiliti svoj ritem od prve do zadnje minute. Kažejo preveč slabosti in ranljivosti.

LeBron James in druščina so v nedeljo v Dallasu nadoknadili zaostanek 27 točk. Foto: Reuters

Tako so gostom iz Los Angelesa, slovitim Jezernikom, nazadnje dovolili, da so nadoknadili zaostanek 27 točk in nato v Teksasu zmagali. To je bil še eden izmed udarcev za novopečeni zvezdniški dvojec Dončić-Irving, ki je, odkar sta Slovenec in v Avstraliji rojeni Američan združila moči, dobil le eno tekmo. Le tisto proti v tej sezoni skromnemu San Antoniu.

Dončić o "pridigi" Kidda: To je verjetno res

Po porazu proti LA Lakers se je veliko govorilo o Jasonu Kiddu in Luki Dončiću. Foto: Guliverimage Po bolečem porazu proti Lakersom, ki ga je zaradi atraktivnega termina (igrala se je nedeljska matineja, tako da se je srečanje po slovenskem času začelo ob 21.40) spremljalo veliko slovenskih ljubiteljev košarke, je bilo veliko govora o nemoči Dallasa. Tako Dončića, Irvinga in drugih kot tudi trenerja Jasona Kidda, ki so se mu čudili zaradi neodzivnosti, saj v obdobju največjih naletov gostov, ki so ob visokem zaostanku lovili priključek z Dallasom, skorajda ni klical minut odmora.

Za dodaten zaplet so poskrbele še besede Kidda, da mora ekipa dozoreti. "Moramo odrasti, če želimo postati prvaki," je dejal nekdanji zvezdnik lige NBA, javnost pa je to razumela kot neposredno kritiko prvega asa moštva Dončića, ki si je v odločilnih trenutkih dvoboja privoščil kar nekaj napak ter znova izgubljal čas in zbranost z neprestanim izkazovanjem nezadovoljstva nad sodniškimi odločitvami.

Mavericks' Luka Doncic on Jason Kidd calling for greater maturity amid distractions by officiating:



"It's probably true. That's it." pic.twitter.com/9EIwpDAwZz — Grant Afseth (@GrantAfseth) February 27, 2023

"To je verjetno res," je po zadnjem porazu, s katerim se je prednost šestouvrščena Dallasa pred najbližjimi zasledovalci nevarno stopila, priznal Dončić. "Skušam mu pomagati pri dveh stvareh. Biti odgovoren in biti vodja. Je še mlad, star je komaj 24 let. Skušam mu pomagati, da bi znal krmariti v vlogi vodje in postal boljši," pojasnjuje Kidd in dodaja, da med njim in najboljšim igralcem, velikim ljubljencem občinstva, poteka zgledna komunikacija.

Trener Dallasa je dodal, da so jim Lakers na zadnji tekmi pokazali, da ne zmaguje zajec, ampak želva. Spomnil je na znamenito basen o tem, da se ne smeš preveč zaleteti ob veliki prednosti, niti podcenjevati zmožnosti tekmeca, ampak strpno graditi pot do uspeha.

Dončić proti nekdanjemu trenerju

Luka Dončić je v Dallasu sodeloval le z dvema trenerjema. Uvodne tri sezone ga je vodil Rick Carlisle. Foto: Guliver Image V zahodni konferenci lige NBA se tako obeta razburljiv boj za mesta, ki vodijo v končnico. Razen Denverja ter deloma Memphisa in Sacramenta so razlike med drugimi ekipami, ki so razvrščene od četrtega do 13. mesta (Phoenix, LA Clippers, Dallas, Golden State, Utah, Minnesota, Portland, LA Lakers in Oklahoma City), tako majhne, da imajo Suns le pet zmag več kot Thunder. Spomnimo, neposredno se v končnico uvrsti šest najboljših ekip konference, tiste od sedmega do desetega mesta pa čakajo dodatne kvalifikacije (play-in).

V noči na sredo po slovenskem času v goste prihaja Indiana, ki v vzhodni konferenci z razmerjem zmag in porazov 27-35 zaseda šele 12. mesto, tako da se bo stežka prebila v končnico. Dallas ima tako priložnost, da proti izbrancem nekdanjega trenerja Mavericks Ricka Carlisla znova stopijo na zmagovalna pota, nato pa skušajo v nadaljevanju sezone, tudi zaradi tega, ker naslednjih pet tekem igrajo doma, izboljšati uvrstitev na lestvici in si zagotoviti nastop v končnici. Dallas pa bo moral za kaj podobnega pokazati nekaj več.

Vrnitev Nemca, ki prinaša dodatno čvrstost

Luka Dončić in Maxi Kleber sta soigralca vse od prihoda Ljubljančana v ligo NBA. Foto: Reuters Na srečo se mu v kratkem obeta pomembna pomoč. Na parket se bo namreč kmalu vrnil še kako pomemben člen zasedbe. Odkar ni 31-letnega Nemca Maxija Kleberja, 208 centimetrov visokega (krilnega) centra z mehko roko, ki je znal Dončićeve asistence smelo izkoriščati tako za trojke kot atraktivna zabijanja, zelo trpi zlasti igra v obrambi. Tekmeci pod košem izkoriščajo prednosti svojih največjih in najmočnejših igralcev, Dwight Powell, ki v času odsotnosti Nemca največkrat zaseda mesto v začetni peterki, pa ima pri tem ogromne težave. Na zadnji tekmi je bil tako nemočen proti Anthonyju Davisu.

Kleber bi prinesel dodatno čvrstost, hkrati pa ponudil dodatne možnosti v napadu, kjer ima Dallas ob za zdaj slabši stopnji uigranosti Dončića in Irvinga še ogromno rezerv. Tako se navijači Dallasa na čelu z njegovimi soigralci in trenerjem zelo veselijo trenutka, ko se bo Kleber vrnil na parket. Na veselje Luke Dončića, današnjega slavljenca, bi se to lahko zgodilo prav na njegov 24. rojstni dan. Na današnji tekmi proti Indiani.

Maxi Kleber je v tej sezoni odigral 22 tekem, v 25 minutah pa je v povprečju dosegel šest točk. Foto: Reuters

Trener Kidd resda opozarja, naj ob začetku vrnitve Nemca na igrišče od njega ne pričakujejo takoj vrhunskih predstav, ampak bo za vrnitev na nekdanjo raven potreboval še nekaj časa. Sodeč po tistem, kar je pokazal na ponedeljkovem treningu, ko je brez težav zaigral v igri pet na pet, je na dobri poti, da se kmalu predstavi gledalcem. Kidd se ga bo zelo razveselil, ena izmed idej je prav ta, da bi sestavljal visoki dvojec Dallasa skupaj s Christianom Woodom. Zelo pa bo vesel tudi Dončić. Morda vrnitev centra iz Wurzburga, mesta, kjer je odraščal tudi Dirk Nowitzki, dočaka še ta večer. To bi bilo prekrasno darilo za rojstni dan.

