Zvezdnika NBA po vsej verjetnosti čaka večtedensko okrevanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LeBrona Jamesa v naslednjih dneh čaka več pregledov, da bi ugotovili celoten obseg poškodbe stopala. Pred tem so iz vrst jezernikov sporočili, da bo 38-letni košarkarski zvezdnik zagotovo manjkal v noči na sredo proti Memphis Grizzlies.

James se je brez stika s košarkarjem nasprotnega moštva poškodoval ob prodoru proti koncu tretje četrtine proti Dallasu. Čeprav je tekmo odigral do konca, je po odhodu iz dvorane v Dallasu vidno šepal.

LeBron James subió esto a su cuenta de IG. Esperemos que regrese lo antes posible para culminar la tarea de meter al equipo en post-temporada. pic.twitter.com/FG8C5ez6Ec — Mundo Lakers (@MundoLakersNBA) February 28, 2023

V tej sezoni izpustil 14 tekem

V tej sezoni je James zaradi različnih težav izpustil 14 tekem. Lakers so jih ob odsotnosti veterana iz Ohia dobili pet. Skupaj pa so od njegovega prihoda v Los Angeles leta 2018 njegovi soigralci dobili 36 od 98 obračunov, ko ga ni bilo na parketu.

Lakers (29-32) so sicer na 12. mestu zahodne konference ter v krčevitem boju za nastop v končnici. Trenutno jih do dodatnih tekem zanjo loči ena zmaga. Na takoimenovanem "play-in" turnirju bodo namreč nastopila moštva od sedmega do desetega mesta v obeh konferencah.

LaMelo Ball zaradi zloma gležnja že končal sezono

Iz Charlotte Hornets pa so sporočili, da je njihov prvi zvezdnik LaMelo Ball že končal sezono z zlomom gležnja. Enaindvajsetletni organizator igre se je poškodoval ob današnji zmagi proti Detroit Pistons.

V tej sezoni Ball za sršene dosega 23,3 točke, 8,4 podaje in 6,4 skoka na tekmo, njegovo moštvo pa brez možnosti za nastop v končnici zaseda predzadnje mesto na vzhodu z 20 zmagami po 63 tekmah.

Preberite še: