Zmagovitega niza Milwaukee Bucks, vodilne ekipe lige NBA, je konec. Ekipa, kateri bo v nadaljevanju sezone pomagal tudi Goran Dragić, je v noči na nedeljo doma izgubila proti Philadelphii. Še v tretji četrtini je imela 18 točk prednosti, a so 76ers na krilih Jamesa Hardna (38 točk) preobrnili rezultat in prekinili niz 16 zaporednih zmag Milwaukeeja. V ZDA odmeva tudi zaplet, ki si ga je privoščil zvezdnik Memphisa Ja Morant.

Košarkarji Milwaukeeja so se lahko pohvalili z najdaljšim zmagovitim nizom v ligi NBA v tej sezoni. Trajal je kar 16 tekem, vse od 21. januarja. To je bil najdaljši niz v ligi NBA po tistem, ki so ga v prejšnji sezoni z 18 zaporednimi zmagami uprizorili Phoenix Suns, nato pa v končnici izpadli proti Dončićevemu Dallasu.

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Tudi v noči na nedeljo je dolgo časa kazalo, da bo novopečeni delodajalec Gorana Dragića, 36-letni slovenski branilec je namreč sklenil dogovor z Milwaukeejem, vknjižil novo zmago. Še v tretji četrtini je 76ers, ki so pred tem izgubili na gostovanju v Dallasu, vodil za 18 točk. Nato pa je sledil preobrat. Philadelphia je v zadnji četrtini na krilih Jamesa Hardna dosegla skoraj 50 točk, ta del srečanja dobila s 48:31, in na koncu zmagala s 133:130. Tako so 76ers dobili derbi ekip, ki se nahajata pri vrhu vzhodne konference.

What a night for James Harden 🗣️



38 points

9 rebounds

10 assists

5 threes



Sixers win in Milwaukee. pic.twitter.com/SLY2NHbeWo — NBA (@NBA) March 5, 2023

"Bil je samo James Harden"

James Harden je bil najbolj zaslužen za zmago na gostovanju pri vodilnem klubu lige NBA. Foto: Reuters Najbolj sta se izkazala prva zvezdnika gostov, James Harden (38 točk, 10 asistenc in 9 skokov), in Joel Embiid (31 točk, 10 asistenc in 6 skokov). Postala sta prva košarkarja Philadelphie, ki sta na isti tekmi vknjižila vsaj 3o točk in 10 asistenc, po letu 1965, ko je omenjeni podvig uspel Wiltu Chamberlainu in Halu Greeru. Pri 76ers je bil vroč tudi Tyrese Maxey (26 točk). "Bil je fantastičen. Veliki met za velikim metom, vodil je pozen preobrat. Bil je samo James Harden," je Kamerunec Embiid, sicer drugi najboljši strelec sezone, ki na lestvici zaostaja le za Luko Dončićem, po tekmi pohvalil svojega soigralca.

Pri gostiteljih so največ točk dosegli prvi zvezdnik kluba Giannis Antetokounmpo (34 točk in 13 skoki), Brook Lopez in Jrue Holiday pa sta jih dodala 26.

Miami Heat so v razprodani domači dvorani po zaslugi centra Bama Adebaya premagali Atlanta Hawks s 117:109. Dvakratni udeleženec tekme vseh zvezd je tokrat vpisal 30 točk ter dodal 11 skokov in dva bloka.

Bam Adebayo in the Heat W:



🔥 30 points

🔥 11 rebounds

🔥 5 assists pic.twitter.com/zHRvdALinq — NBA (@NBA) March 5, 2023

Košarkarji Toronto Raptors so po podaljšku slavili v Washingtonu. Od čarovnikov so bili boljši s 116:109. Dvojni dvojček je s 25 točkami in desetimi podajami dosegel Fred VanVleet, ki se je tudi v podaljšku izkazal z dvema ključnima metoma za tri točke.

Houston je bil v teksaškem dvoboju ekip z dna zahodne konference boljši od San Antonia s 122:110, medtem ko je visoko domačo zmago zabeležil Cleveland nad Detroitom s 114:90. Zelo izenačeno je bilo v Sacramentu, kjer so kralji na koncu klonili proti volkovom iz Minnesote s 134:138.

Luka Dončić bo z Dallas Mavericks znova na delu v nedeljo, ko bo že ob 19. uri po slovenskem času v Dallasu gostoval Phoenix.

Morant v škripcih Zvezdnik Memphis Grizzlies Ja Morant ne bo igral na vsaj naslednjih dveh tekmah svoje ekipe, potem ko je njegov videoposnetek, ko se je javil v živo na Instagramu, v katerem je v soboto zgodaj zjutraj v nočnem klubu pokazal nekaj, kar je bilo videti kot pištola, sprožil preiskavo NBA. Ja Morant was allegedly seen showing off a gun in his IG Live this morning. 😳 pic.twitter.com/zOuopMbpCb — Legion Hoops (@LegionHoops) March 4, 2023 Grizzlies so v soboto popoldne sporočili, da bo Morant "odsoten vsaj na naslednjih dveh tekmah svojega moštva," kar pomeni, da ne bo igral vsaj v nedeljo proti LA Clippers in v torek proti Los Angeles Lakers. "Zavedamo se objave na družbenem omrežju, ki vključuje Ja Moranta, in preiskujemo," je v soboto v izjavi dejal tiskovni predstavnik lige NBA Mike Bass. Ja Morant se je znašel v težavah. Foto: Reuters Morant je svoje javljanje v živo na Instagramu začel ob 5.19 po srednjeevropskem času, nekaj ur po porazu Grizzlies proti Denver Nuggets s 97:113. Udeleženca All-Star tekme, ki je bil brez majice in je rapal ob glasbi, je bilo mogoče videti, kako v levi roki drži pištolo. Na vse skupaj se je že odzval tudi 23-letni košarkar. "Prevzemam polno odgovornost za svoja sinočna dejanja. Opravičujem se moji družini, soigralcem, trenerjem, navijačem, mestu Memphis in celotni organizaciji Grizzlies, ker sem vas razočaral. Vzel si bom nekaj časa, da se soočim in poiščem pomoč ter se naučim, kako se spopadati s stresom in kako ravnati najboljše za moje počutje."

