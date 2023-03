Pravljica Nikole Jokića v ligi NBA dobila novo poglavje #video

Srb Nikola Jokić je največji favorit za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, ki ga je osvojil dvakrat zapored. Če mu bo to uspelo, bo prvi košarkar po Larryju Birdu (1984-86), ki bo trikrat zapored prejel prestižno lovoriko. Jokićevo povprečje v tej sezoni je fantastično. Na tekmo prispeva 24,6 točke, 11,7 skoka in 10 asistenc, njegov met iz igre pa znaša visokih 63,3 odstotkov.

Srb Nikola Jokić je največji favorit za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, ki ga je osvojil dvakrat zapored. Če mu bo to uspelo, bo prvi košarkar po Larryju Birdu (1984-86), ki bo trikrat zapored prejel prestižno lovoriko. Jokićevo povprečje v tej sezoni je fantastično. Na tekmo prispeva 24,6 točke, 11,7 skoka in 10 asistenc, njegov met iz igre pa znaša visokih 63,3 odstotkov. Foto: Reuters

V ligi NBA je bilo v noči na soboto zelo pestro. Odigranih je bilo deset tekem. Denver se je v derbiju zahodne konference maščeval Memphisu za nedaven poraz. Nikola Jokić je prispeval že 25. trojni dvojček v tej sezoni, Vlatko Čančar pa zaradi poškodbe desnega zapestja ni stopil na parket. Brooklyn je v Bostonu zaostajal že za 28 točk, a nato priredil veliko presenečenje, New York je zmagal osmič zapored, v zahodni konferenci pa so se med seboj spoprijeli številni tekmeci v boju za končnico.

Nič novega v ligi NBA. Nikola Jokić je bil znova uspešen. Srbski center, ki preseneča Američane s svojo raznovrstnostjo ter košarkarsko inteligenco, s katero navkljub manj atletski postavi v primerjavi s številnimi stanovskimi kolegi povzroča ogromne preglavice tekmecem in kot po tekočem traku zbira trojne dvojčke, je znova navdušil. Tudi tokrat ga je odlikoval visok odstotek meta iz igre (7/10), znova je vknjižil trojni dvojček (18 točk, 18 skokov in 10 asistenc), že 101. v njegovi karieri in 25. v tej sezoni.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Ko mu to uspe v tej sezoni, Denver ne izgublja. Memphis je tako v obračunu najboljših ekip na zahodu ostal praznih rok (113:97), Denver pa se mu je maščeval za nedaven poraz, ko je ostal prejšnji teden prekratek za 18 točk. V dvorani Ball Arena je bil Denver boljši za +16, odločilno prednost pa si ustvaril v zadnji četrtini, ki jo je dobil s 33:17.

Ja Morant je proti Denverju nosil posebno zaščitno masko in izkusil drugi poraz v tej sezoni proti najbolj vroči ekipi zahodne konference. Foto: Reuters

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar zaradi zdravstvenih težav, nagaja mu desno zapestje, tokrat ni stopil na parket. Pri Denverju sta največ točk dosegla Michael Porter Jr. (26) in Jamal Murray (22), pri Grizlijih pa je Ja Morant (met iz igre 8/20), prvi zvezdnik Memphisa, branilec z neverjetnimi fizičnimi preddispozicijami, sklenil srečanje s 27 točkami in 10 asistencami. Zaradi udarca v nos, ki ga je prejel na zadnji tekmi s Houstonom, je nosil posebno zaščitno masko.

Podvig Brooklyna v Bostonu

Mikal Bridges je dosegel proti Bostonu 38 točk. Največ v tej sezoni. Foto: Reuters V ligi NBA so nepričakovan udarec prejeli košarkarji Bostona. Čeprav so proti Brooklynu, ki je po odhodih Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga izgubil štiri zaporedne tekme, na zadnji pa proti New Yorku prejel kar 142 točk, vodili v prvem polčasu že za +28 (51:23), so na koncu na domačem parketu ostali praznih rok. Druga najboljša ekipa vzhodne konference je izgubila s 105:115. Nets so tako po visokem zaostanku z delnim rezultatom 92:54 poskrbeli za največji povratek v tej sezoni v ligi NBA, izenačili pa tudi največji tovrstni podvig v zgodovini franšize.

Najbolj se je izkazal Mikal Bridges, ki se je nedavno preselil v Brooklyn iz Phoenixa. Dosegel je 38 točk. Pri gostiteljih jih je dal največ ''drugi'' zvezdnik Jaylen Brown (35), ''prvi'' Jayson Tatum, ki je v petek dopolnil 25 let, pa je za tri točke zgrešil vseh osem metov ter dvoboj končal z 22 točkami in 13 skoki. Brooklynu sta do velikega preobrata v Bostonu pomagala tudi nekdanja košarkarja Dallasa Dorian Finney-Smith in Spencer Dinwiddie. Oba sta dosegla 17 točk. Njun soigralec Cameron Johnson, ki praznuje svoj 27. rojstni dan, jih je dodal 20.

Phoenix pred gostovanjem v Dallasu nadigral Chicago

Kevin Durant je pomagal Phoenixu do visoke zmage nad Chicagom. V nedeljo bo gostoval v Dallasu. Foto: Reuters V boju za končnico se je v zahodni konferenci zakuhalo zlasti na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije (play-in). Minnesota je ugnala LA Lakers (110:102), za katerega nista zaigrala LeBron James in D'Angelo Russell, se je pa vrnil Anthony Davis in dosegel 38 točk. Sacramento je v razburljivem srečanju premagal LA Clippers (128:127), ki so tako po prihodu Russella Westbrooka znova ostali brez zmage, Oklahoma City je nadigrala Utah (130:103), branilci naslova Golden State Warriors so z novo zmago vse višje, tokrat so brez Stephena Curryja premagali New Orleans s 108:99.

Phoenix, ki se bo v zelo atraktivnem nedeljskem terminu za evropske ljubitelje košarke, dvoboj v Dallasu se bo začel ob 19. uri po slovenskem času, pomeril proti Luki Dončiću in njegovim Mavericks, je prepričljivo odpravil Chicago (125:104). Devin Booker je bil s 35 točkami prvi strelec srečanja, Josh Okogie jih je dodal 26, novopečeni član Sonc Kevin Durant pa jih je v 31 minutah pristavil 20, iz igre pa zadel 7 od 10 metov. Dodal je še 9 skokov in 6 asistenc.

Kako je Julius Randle v norem zaključku srečanja zadel trojko za zmago:

New York je zmagal že osmič zapored. Tokrat je bil boljši od Miamija (122:120) in se še utrdil na petem mestu vzhoda. Na parketu sta pri zmagovalcih izstopala Julius Randle (43 točk in 9 skokov) ter Jalen Brunson (25 točk in 8 asistenc), pri Miamiju pa Jimmy Butler (33 točk in 8 skokov) ter Tyler Herro (29 točk in 8 skokov). Randle je 1,7 sekunde pred koncem zadel trojko za zmago New Yorka.

Liga NBA, 3. marec:

Lestvica: