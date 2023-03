Dončić brez obračuna s prvim konkurentom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luko Dončića in Dallas čaka srečanje s Philadelphio.

Luko Dončića in Dallas čaka srečanje s Philadelphio. Foto: Reuters

V noči na petek bo v ligi NBA znova na delu Luka Dončić, ki ga z Dallas Mavericks v American Airlines areni čaka obračun s Philadelphio 76ers. Zasedba Dallasa je na petih od zadnjih šestih tekem ostala brez zmage, na tekmah, na katerih sta skupaj zaigrala Dončić in Kyrie Irving, so pri izplenu 1:4.

Zasedbo Dallasa znova čaka zahtevna naloga, saj v goste prihaja ekipa Philadelphia 76ers, ki je zadnjem času dobila deset od dvanajstih gostovanj. V Teksasu, kot kaže, na sporedu ne bo obračuna dveh najboljših strelcev lige Luke Dončića in Joela Embiida, ki je pri vrhu kandidatov za naziv MVP. Dončić je s povprečjem 33,2 točke še vedno prvi na lestvici strelcev, a mu za ovratnik diha izjemni Embiid, ki je izpustil zadnjo tekmo Philadelphie proti Miamiju, pod vprašajem je tudi njegov nastop proti Dallasu. Ob njem bo manjkal tudi Dwyane Dedmon. Pri Dallasu v ekipi ne bo Davisa Bertansa.

Dallas v zadnjem času ne najde prave forme, pod udarom kritik se je znašel tudi strateg Jason Kidd. Ta je po enem izmed porazov dejal: "Nisem rešitelj. Jaz ne igram. Opazujem dogajanje tako kot vi ostali." Pripadniki sedme sile so bili nad odgovorom na njihovo vprašanje, zakaj ne uporabi več minut odmora, presenečeni. Kidd si je prislužil številne kritike, saj mu mnogi očitajo pomanjkanje idej in neučinkovitost na klopi v ključnih trenutkih tekme.

To bo prva tekma Dallasa in Philadelphie v tej sezoni, Mavs imajo proti ekipam vzhodne konference v tej sezoni razmerje 8 – 14, medtem ko so 76ers proti ekipam zahoda pri izkupičku 17 – 6.

Liga NBA, 2. marec:

Lestvica: