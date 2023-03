Navijači si lahko oddahnejo, z Luko Dončićem nič hujšega

Zvezdnik Dallas Mavericks je imel že nekaj časa težave s stegensko mišico, v zadnjih dveh zaporednih dvobojih pa je vidno šepal. Prvi obračun proti Phoenix Suns je še končal, drugega pa je proti New Orleans Pelicans zaradi bolečin sklenil predčasno v tretji četrtini.

Wojnarowski je dodal, da se bo po informacijah virov blizu teksaške franšize Dončić na igrišča vrnil, takoj ko bo bolečina v mišici popustila, poroča STA.

Luka Doncic's MRI on his thigh is clean and he's expected to return as soon as discomfort allows him, source tells ESPN.