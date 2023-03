Kako huda je poškodba Luke Dončića?

V zasedbi Dallas Mavericks imajo poleg skrbi po porazu proti New Orleans Pelicans (106:113) še večje težave zaradi poškodbe prvega zvezdnika moštva Luke Dončića, ki ima težave z levo stegensko mišico in je zaradi tega tekmo končal predčasno. "Ni videti dobro," je v prvem komentarju po koncu srečanja na novinarski konferenci dejal Dončić, ki še ne ve, kdaj bo znova nared za igro.

"Ni obetajoče. Težave ima pri gibanju, metu, v obrambi, poškodba ovira celotno njegovo igro. Vidi se, da poskuša iti čez bolečino in pomagati svojim soigralcem, a danes res ni šlo več," je o težavah Luke Dončića po srečanju dejal strateg Dallasa Jason Kidd, ki je imel ob 33. porazu Dallasa v sezoni še dodatne skrbi s poškodbo svojega prvega igralca.

Pelicans so z zmago proti Dallasu ubranili deseto mesto in vstop v play-in za končnico, Mavericksom pa se ni uspelo vrniti na šesto mesto. V končnico se neposredno uvrsti le šest najboljših ekip zahodne konference. Slovenski košarkar je imel v zadnjem času velike težave pri metu, tudi na tekmi z New Orleansom je iz igre v 14 poskusih zadel le štiri mete, v 28 minutah pa je zabeležil 15 točk.

"Ni videti dobro. Težave imam že dober teden, ne morem se odrivati, ne morem skočiti. Bolečine čutim že med tekom, še bolj pa se to izrazi pri skok metu, saj za to potrebuješ obe nogi. Odriv pri metu mi tako res povzroča ogromno težav," je po srečanju pojasnil Dončić, ki je nad bolečinami v stegenski mišici tarnal že na preteklih tekmah.

V tretjem delu srečanja postalo nevzdržno

"Prvo četrtino sem poskusil, na začetku še ni bilo tako grozno, a nato je postajalo vse hujše in težje, sploh v tretjem delu srečanja. Zdravniška služba mi je poskušala pomagati, a ni bilo nič boljše. Po koncu odmora med polčasom je bilo vse huje in huje, komaj sem še tekel. S stegensko mišico do zdaj nisem imel takšnih težav, ponavadi so bile kakšne težave zaradi udarcev, ki jih prejmem, a tokrat stika ni bilo. Zato je vse skupaj še toliko bolj čudno in res ne vem, za kaj gre," je dejal Dončić, ki je še pojasnil, da so se težave in bolečine začele pojavljati nekje okoli druge tekme po odmoru za tekme All-Star.

Dallas je klonil proti New Orleansu. Foto: Guliverimage

"Zdaj me čaka pregled z magnetno resonanco, da bomo videli, kaj se dogaja. Potem pa terapije, da bo vse skupaj čim prej boljše. Za zdaj še ne ve vem, kdaj bom na igrišču, več bomo vedeli po pregledu," je dodal 24-letni Ljubljančan.

Dončić pa ima poleg težav s poškodbami vse več težav tudi s tehničnimi napakami, ki jih je v tej sezoni zbral že 15, zadnjo na tekmi z New Orleansom, tako da mu le še ena manjka do neposredne kazni tekme suspenza. "Ne vem, zakaj sem jo danes prejel. Sodniku sem rekel, naj piska prekršek. Težko je v trenutku, ko si poln čustev in osredotočen na tekmo, a vem, da se moram izboljšati in se bolje odzvati," je še sklenil Dončić.

Naslednja tekma Dallas čaka v nedeljo, ko bo gostoval pri Memphis Grizzlies, kjer pa zaradi kazni zagotovo še ne bo Jaja Moranta, velik vprašaj pa zdaj stoji tudi pri imenu Luke Dončića.

