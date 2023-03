Dončiću se je v ključnem trenutku zatresla roka, v Dallasu je zavrelo #video

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 126:130 Učinek Luke Dončića: 34 točk (7/14 za 2, 1/9 za 3, 17/19 prosti meti), 9 sk., 4 as., 5 izg. žog v 35:25. Strelci: Dončić 34, Irving 30 (7 as.), Hardaway Jr. 21 (6/8 za 3), Wood 17; Durant 37 (12/17 met iz igre, 7 sk.), Booker 46 (10 as.), Wainright 12, Paul 11 (6 sk., 7 as.)

Vrhunci igre Luke Dončića:

Košarkarji Dallas Mavericks tudi na tekmi s Phoenix Suns niso ujeli zmagovitega vala. Mavs so na zadnjih osmih tekmah zmagali le dvakrat, tudi tokrat so bili blizu, a je v končnici do zmage prišla gostujoča ekipa. V ključnem momentu srečanja je pri zaostanku s 126:128 dobrih šest sekund pred koncem ob prodoru zgrešil Luka Dončić, ki je bil sicer s 34 točkami prvi strelec domače ekipe, čeprav ni imel strelskega dne. Dončić je tudi tokrat tako kot na vseh tekmah s Phoenixom bil hud boj z Devinom Bookerjem, s katerim sta si še posebej v lase skočila v zadnjih sekundah tekme, potem ko je Slovenec zgrešil verjetno odločilni met na tekmi.

Booker je po tekmi dejal, da je v omenjeni situaciji govoril s sodnikom in ne Dončićem. "Z Luko nimam nobenih težav ne na parketu ne zunaj njega, a ko se igra, se igra. Sva le košarkarja, ki želita igrata najbolje kar se da. Sami govorite, da nočete, da bi bili vsi prijatelji na parketu in tu imate nekaj dima," je dejal Booker, ki se je kratek stik z Dončićem nekajkrat doživel tudi v lanski končnici, a je po srečanju v American Airlines areni še enkrat zanikal kakršno koli vročo kri s slovenskim košarkarjem.

Poskus Dončića za izenačenje in obračun z Bookerjem:

Phoenix je na krilih 37 točk Kevina Duranta prišel do tretje zaporedne zmage. Pod posebnim drobnogledom je bil poleg obračuna Dončić - Booker tako tudi obračun Durant - Kyrie Irving. Zvezdnika lige NBA sta si namreč še pred kratkim delila slačilnico pri Brooklynu, zdaj pa sta prvič stala na nasprotnih bregovih. Prvi medsebojni obračun je tako pripadel Durantu, Irving pa je srečanje končal pri 30 točkah.

Na zahodu četrtouvrščeni Phoenix je razmerje zmag in porazov po dvoboju v Teksasu izboljšal na 36-29 in zabeležil tretjo zaporedno zmago, odkar je po menjavi in poškodbi, ki jo je vlekel še iz Brooklyna, za to moštvo zaigral Durant. Dallas je na drugi strani le še tekmo nad pozitivnim izkupičkom s 33-32 in je vsaj začasno padel na sedmo mesto zahodne konference.

Dončić je v prvi četrtini dosegel sedem točk. Foto: Reuters

Izenačeno vse do konca

Zelo izenačeno ponovitev lanskega polfinala končnice na zahodu v Dallasu so Mavericks začeli v peterki Luka Dončić, Kyrie Irving, Josh Green in Dwight Powell, z najbolj udarno peterko pa so na parket prikorakali tudi košarkarji Phoenixa, pri katerem je bil poleg Devina Bookerja, Chrisa Paula, Josha Okogieja, Kevina Duranta na igrišču tudi Deandre Ayton, ki je bil pred srečanjem zaradi težav s kolenom dlje časa pod vprašajem.

Luka Doncic going right at Devin Booker early 👀pic.twitter.com/TqH0XGhlLh — Mavs Nation (@MavsNationCP) March 5, 2023

V prvi četrtini so po izenačenju na 7:7 prevladovali gostje, ki so dobre štiri minute in pol pred koncem prve četrtine po košu Duranta povedli s 23:14, vendar je Dallas uspel odgovoriti in je do konca prvega dela ujel priključek, a je izid prve četrtine 31:25 slabe tri sekunde pred koncem s trojko postavil Durant, ki je bil z desetimi točkami najučinkovitejši košarkar prvih dvanajstih minut. Dončić je v prvi četrtini dosegel sedem točk.

Devin Booker je v prvem polčasu dosegel 17 točk. Foto: Reuters

Slovenski košarkarski as je v drugi četrtini kot že kar "tradicionalno" dobil nekaj minut za počitek, a je zasedba iz Teksasa kljub temu uspešno strnila svoje vrste in ujela priključek, slabih osem minut pred koncem prvega polčasa je na 44:44 s črte prostih metov poravnal Frank Ntilikina, v naslednjem napadu pa je trojko za vodstvo Dallasa dosegel Tim Hardaway Jr., ki je bil v prvem polčasu z 18 točkami najbolj razpoložen košarkar Dallasa, zadel je kar pet trojk iz šestih poskusov. Zatem je v igro znova vstopil tudi Dončić, ki sicer v prvem polčasu ni bil pretirano razpoložen, Dallas pa je kljub temu na odmor odšel s prednostjo z 62:59.

Didn’t catch all of Doncic’s reaction, but you get the gist. pic.twitter.com/MXhGN4IUUu — Brad Townsend (@townbrad) March 5, 2023

Dončić je v zadnjem napadu prvega polčasa poskusil z metom za tri, ob tem ga je ob step backu oviral Chris Paul, ki je Slovenca ob tem oplazil tudi po roki. Dončić je ob tem zahteval prekršek, a je sodnik le odmahnil z roko, slovenski košarkar pa je ob tem povsem izgubil živce, a se izognil tehnični napaki. Dončić je v prvem polčasu dosegel deset točk, pet skokov in tri asistence, Irving je dodal devet točk. Pri Phoenixu je Booker dosegel 17 točk, Durant pa točko manj.

17 točk Dončića v tretji četrtini

Dallas je tudi v tretjem delu srečanja vse do zadnjih minut držal minimalno prednost, za nekaj odličnih potez je poskrbel Dončić. Ljubljančan je v tretjem delu srečanja dosegel 17 točk, a največ s črte prostih metov. Obe ekipi sta v tretjem delu zadevali predvsem na račun individualne kvalitete, Phoenix pa je v zaključku tretje četrtine od zaostanka s 83:91 z delnim izidom 13:4 rezultat preobrnil v svojo korist in se v zadnjih dvanajst minut podal z vodstvom 96:95.

Luka Dončić in Devin Booker sta znova bila hud boj, še posebej je zavrelo v zadnjih sekundah tekme. Foto: Reuters

Dončiću se je zatresla roka, z Bookerjem sta si skočila v lase

Zelo izenačena je bila tudi zadnja četrtina, v kateri je minuto in 18 sekund pred koncem izid na 124:124 z dvema zadetima prostima metoma poravnal Dončić, na drugi strani pa je nato Phoenix v vodstvo znova popeljal Ayton. Tudi v naslednji akciji Dallasa je imel glavno besedo Dončić, ki je 32 sekund pred koncem domiselno na alley-oop podal Powellu, ki je rezultat znova izenačil. Suns so nato še enkrat odgovorili, dobrih 12 sekund pred koncem je bil natančen Durant (128:126), Jason Kidd pa je pred zadnjim napadom zahteval minuto odmora.

V zadnjem napadu je odgovornost prevzel Dončić, ki je prodrl v raketo, a se mu je pri polaganju zatresla roka, žoga je zaokrožila po obroču in ni našla cilja. Potem sta si v lase skočila Dončić in Booker, ki ki je vzklikal proti slovenskemu zvezdniku, ta pa mu ni ostal dolžen, čeprav se je hitro umiril in le cinično nasmihal. Oba akerja sta prislužila tehnično napako, z dvema zadetima prostima metoma pa je zmago Phoenixa potrdil prvi strelec Durant. Phoenix je na koncu slavil s 130:126.

Luka Dončić po koncu tekme ni skrival razočaranja. Foto: Reuters

Pri Dallasu je bil poleg Dončića in Irvinga strelsko razpoložen Hardaway Jr., ki je dosegel 21 točk (6/8 za 3), Christian Wood je dosegel 17 točk. Pri Phoenixu je 37 točkam Duranta s 36 sledil Booker, ki je temu dosežku dodal še deset asistenc, Ayton pa je ob devetih točkah v statistiko vpisal še 16 skokov.

Vrhunci tekme:

