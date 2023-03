Dvojni udarec za Dallas. Boleč poraz v New Orleansu in poškodba Luke Dončića.

Košarkarji Dallasa so ostali praznih rok na gostovanju v New Orleansu (113:106), za dodatne skrbi pa je poskrbela poškodba Luke Dončića, ki je zaradi bolečin v levi stegenski mišici zapustil igrišče še pred koncem tretje četrtine, nato pa se ni več vrnil na parket. Do takrat je ob skromnem metu iz igre (4/14) prispeval 15 točk in 8 asistenc. Pri gostiteljih je bil junak srečanja CJ McCollum (32 točk), ki je v zadnjih minutah, katere je zaznamoval nor festival trojk na obeh straneh, dosegel 13 zaporednih točk za New Orleans.

New Orleans Pelicans : Dallas Mavericks 113:106 (24:24, 59:43, 83:65)

McCollum 32, Murphy III 16, Hayes in Jones 14, Ingram 12; Irving 27, Hardaway Jr. 17, Dončić in Wood 15, Powell 12, Hardy 11

Učinek Luke Dončića: 15 točk (met za tri 1/5, met za dve 3/9, prosti meti 6/8), 3 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 28 minutah

Dallas je v prvem polčasu dvoboja v New Orleansu pokazal dva različna obraza. Na začetku, ko je bil še poln energije, je povedel s 14:6, zadeval tudi za tri točke (Josh Green in Tim Hardaway Jr.) in nakazal, kako bi se lahko v dvorani Smoothie King Center dokopal še kako pomembne zmage v boju za končnico. Sprva je smelo izkoristil odsotnost Jonasa Valančiunasa. Litovski center Pelikanov je v uvodnih dveh minutah prejel dve osebni napaki in moral hitro na klop.

Zamenjal ga je aktualni evropski prvak Španec Willy Hernangomez, ob katerem je prvi center Dwight Powell zažarel v napadu. Luka Dončić mu je podelil kar nekaj atraktivnih asistenc, Kanadčan, ki mu na tekmi zaradi zdravstvenih težav nista mogla pomagati stanovska kolega Maxi Kleber in Javale McGee, pa je v uvodni četrtini dosegel zanj nevsakdanje visokih osem točk.

Do vodstva gostov z 20:14 je kazalo Dallasu imenitno, nato pa je Dončić po košu od sodnikov zaradi mnenja, da je bil nad njim storjen prekršek, pričakoval še dodaten prosti met. Vse skupaj je začinil v svojem slogu, s pripombo pri delivcih pravice. Sodnici Natalie Sago je namenil grd pogled in prejel tehnično napako. To je bila svojevrstna prelomnica dvoboja, po kateri je vrednost zmagovitih delnic Dallasa strmo padla.

16.? Ne, 15.

Sprva so Američani postregli s podatkom, da je to že 16. tehnična napaka Luke Dončića v sezoni, tako da bi moral za kazen preskočiti naslednjo tekmo (gostovanje v Memphisu), a so nato podatek popravili in pojasnili, da je bila to njegova 15. tehnična napaka. Tisto, ki jo je prejel 12. decembra 2022 proti Oklahoma Cityju, so namreč razveljavili.

Dončića je stroga sodniška odločitev v New Orleansu vrgla s tira, podobno velja za njegovo ekipo. V nadaljevanju uvodne četrtine je zapravila prednost, za točke je bolj ali manj skrbel le še Dončić, ki je s koši oziroma asistencami sodeloval pri 18 od 24 točkah. Pri domačih je navijače z atraktivnimi zabijanji na noge dvigoval Trey Murphy III, letošnji udeleženec tekmovanja v zabijanju na All-Star vikendu. Kyrie Irving se v uvodni četrtini ni vpisal med strelce.

Dončić igral v bolečinah

Luka Dončić je v uvodni četrtini dosegel 10 točk, nato pa svoj strelski izkupiček v nadaljevanju srečanja, ko ga je poškodba mišice vedno bolj ovirala, povečal le še za pet. Foto: Reuters Dončić je v Louisiani nastopil s skrbno povito stegensko mišico, ki ga ovira že dalj časa. Zato tudi ni bilo malo ljubiteljev košarke, presenečenih nad odločitvijo, da bo prvič po začetku decembra odigral ''back to back'' tekmo. Stegenska mišica mu je proti Pelikanom povzročala nemalo težav, ni bilo malo napadov, ko se je vračal na svojo polovico s šepajočim korakom in stisnjenimi zobmi, ob vsem tem pa je trpel njegov met iz igre (4/14).

Tako je že standardni počitek v prvi polovici druge četrtine 24-letnemu Ljubljančanu prišel kot naročen. Pelikani, čeprav niso mogli računati na kar nekaj pomembnih igralcev, so v tej četrtini nadigrali goste iz Teksasa. Po srečni trojki Najija Marshalla, ki je zadel od table, so povedli s +8 (32:24). Dallas se je znašel v težavah, trpel je met z razdalje (v prvem polčasu so gostje za tri točke metali skromnih 3/18), po vstopu v igro se je v sivino moštva vklopil tudi Dončić. Pri gostiteljih sta se razigrala Jaxson Hayes, ki je kraljeval pod košema, zlasti pa izkušeni branilec CJ McCollum. Prednost New Orleansa je naraščala. Tik pred prvim polčasom je znašala že +18, nato pa sta ekipi odšli na počitek ob izdatni prednosti Pelikanov (59:43). Dončić je v prvem delu prispeval 12 točk, 6 asistenc in 3 skoke.

Dallas vstopil v zadnjo četrtino z -18

Ko je Dallas v tretji četrtini, v kateri sta znova združila moči Dončić in Irving, po seriji točk donedavnega zvezdnika Brooklyna znižal na -8 (61:69), je zadišalo po tem, da bi lahko izbranci Jasona Kidda preobrnili rezultat v svojo korist. Tega pa jim New Orleans ni dovolil. Čeprav v drugem polčasu ni mogel računati na Brandona Ingrama, ki je zaradi poškodbe gležnja končal predčasno končal srečanj, do takrat pa bil eden najbolj nevarnih posameznikov gostiteljev (12 točk v prvem polčasu), je znova padel v rezultatsko luknjo. Zaostanek se je višal in višal, napake na parketu množile. Zgrešenih metov iz odprtih, nebranjenih položajev, ko je proste soigralce večkrat našel in zaposlil Dončić, je bilo bistveno preveč, da bi se lahko Dallas resneje približal tekmecu.

Slovenski zvezdnik je zaradi poškodbe stegenske mišice vse bolj trpel. Bolečine so bile tako hude, da je zapustil parket še pred koncem tretje četrtine, nato pa je Dallas sprejel odločitev, kako je LD77 že odigral svoje. Dallas je tako prejel hud udarec, v zadnjo četrtino pa vstopil z zaostankom -18.

Kaj bo pokazal pregled z magnetno resonanco? ''Ni dobro. Stegenska mišica me moti že vsaj en teden,'' je po tekmi dejal Luka Dončić in pojasnil, kako ga je bolečina ovirala pri teku, ko ni mogel slediti svojemu ritmu, zlasti pa pri odrivu. V prvi četrtini ga mišica še ni toliko motila, v tretji pa je bilo stanje neznosno, tako da ni več nadaljeval dvoboja. V četrtek bo opravil podroben pregled z magnetno resonanco, ki bo razkril resnost poškodbe. Upa na najboljše, da bo lahko čimprej nadaljeval sezono. Luka Dončić on his non-contact thigh injury: “Not good”.



Dončić said it’s been bothering him for a week and has reached a point where he could barely run. Dončić will get an MRI on his left thigh tomorrow and will know more. pic.twitter.com/ENwTqN5ah8 — Landon Thomas (@sixfivelando) March 9, 2023

Do zmage, še kako pomembne v boju za končnico, bi Dallas potreboval manjši čudež v zadnji četrtini. Delček ga je dočakal, ko je začel končno zadevati mete za tri točke. Z nekaj zaporednimi trojkami, zlasti pa "živalskem" zabijanju Jadena Hardyja, ki je postal spletna uspešnica, so se po štirih minutah približali New Orleansu na -12 (82:94).

OH MY, JADEN HARDY 😳



Mavs-Pelicans | Live on ESPN pic.twitter.com/pCPHijfRwB — NBA (@NBA) March 9, 2023

Kmalu je sledil odgovor. Pri gostiteljih se je v igro vrnil CJ McCollum, izkušeni branilec, do takrat prvi strelec Pelikanov (16 točk). Zadel je trojko in napovedal nepozaben festival trojk, ki so švigale z vseh strani. Dallas je dočakal svojih pet minut prek Kyrieja Irvinga in Christiana Wooda, znižal na 94:97, bližje pa ni šlo. McCollum je imel enega izmed najbolj norih večerov. Zadeval je kot v transu, s petimi točkami popeljal New Orleans v večje vodstvo 102:94, a je Hardaway Jr. s trojko znižal na -5. Ne za dolgo.

McCollum, ki ga Irving v obrambi ni znal ustaviti, je zadel še eno trojko. Na drugi strani je tri točke v drugem poskusu zadel Hardy, a je sledila nova mojstrovina McColluma. Nekdanji košarkar Portlanda je s še eno trojko popeljal domače v vodstvo s 108:100, navijače pa dvignil na noge.

Mavericks se vseeno niso predali, Hardaway Jr. je s trojko znižal na 103:108, nato so gostitelji ''čudežno'' zapravili napad, a je Irving zgrešil trojko za popolno priključitev Dallasa. Na drugi strani je nov koš dosegel vroči McCollum, Irving, na koncu s 27 točkami prvi strelec Dallasa, pa je 44 sekund pred koncem s trojko znižal na 106:110.

New Orleans je proslavil 32. zmago v tej sezoni, Dallas pa je izgubil 33. v tej sezoni, Foto: Reuters

To je bilo vse, kar so še lahko naredili Mavericks, nato do konca srečanja več niso zadeli, Pelikani pa so s črte prostih metov višali prednost. Na koncu je znašala sedem točk (113:106), Kiddova četa pa je tako zdrsnila na sedmo mesto zahodne konference. Pogled na zasledovalce, ki jih kar mrgoli, zagotavlja razburljivo dogajanje v prihodnjih tednih, zato navijači Dallasa še toliko bolj stiskajo pesti, da bi se lahko Dončić čimprej vrnil na igrišče.

A lot gets monotonous during an 82-game NBA season, but watching young kids’ awestruck reactions after interacting with Luka Doncic never does. pic.twitter.com/TRnD0VrGWL — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 8, 2023

Ja Morant bo izpustil vsaj še štiri tekme Ja Morant je zakuhal incident v Glendalu, predmestju Denverja. Foto: Reuters Dallas se bo po New Orleansu pomeril dvakrat zapored proti Memphisu, tretjeuvrščeni ekipi zahodne konference. Najprej v gosteh, nato še doma. Grizliji bodo takrat zelo oslabljeni, saj bodo pogrešali prvega zvezdnika Jaja Moranta. Eden najbolj atraktivnih košarkarjev lige NBA, ki na igrišču navdušuje s spektakularnimi zabijanji in izjemnimi fizičnimi sposobnostmi, se je znašel v hudih težavah. 23-letni branilec je lani izrinil Luko Dončića iz začetne peterke zvezdniške tekme All-Star, v karieri pa poskrbel za kar nekaj kontroverznih zapletov in incidentov. Zadnjega je zakuhal po gostovanju pri Denverju, ko je na posnetku v nočnem klubu kazal pištolo. Policija je odredila preiskavo in v sredo sporočila, kako sloviti košarkar ne bo soočen z obtožbami. Ni našla nobenega dokaza, da bi bilo storjeno kaznivo dejanje. So pa iz kluba sporočili, kako Moranta ne bo na parketu na še vsaj naslednjih štirih tekmah Memphisa. Tako bo izpustil četrtkovo tekmo proti Golden Statu, dva dvoboja proti Dallasu in gostovanje v Miamiju.

Embiid prehitel Dončića za 0,002 točke, nato ...

Zanimivo je, da je Dončić po tekmi z Utahom, na kateri je dosegel 29 točk, izgubil prvo mesto na lestvici najboljših strelcev sezone. Prehitel ga je Kamerunec Joel Embiid, ki je na zadnji tekmi Philadelphia 76ers prispeval 39 točk, s tem pa poskrbel, da je bilo njegovo povprečje točk za pičli dve tisočinki boljše od 24-letnega Slovenca! Embiid v povprečju na tekmo dosega 33,288 točke, ponos slovenske košarke pa je pred tekmo Dallasa in New Orleansa imel povprečje 33,286 točke na tekmo. Po slabši strelski predstavi v New Orleansu, ki jo je zaradi poškodbe sklenil še pred začetkom zadnje četrtine, je zdaj njegovo povprečje še nekoliko slabše (33,0).

Najboljši strelci lige NBA v tej sezoni: 1. Joel Embiid (Philadelphia) 33,3

2. Luka Dončić (Dallas) 33,0

3. Damian Lillard (Portland) 32,3

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 31,2

5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) 31,2

Chicago presenetil Denver, konec veličastnega niza Jokića

Za presenečenje večera je poskrbel Chicago. Nekdanji Dragićev klub je v gosteh vzel mero Denverju, najbolj vročemu klubu zahodne konference. Biki so v Koloradu zmagali kar s 117:96. V sosedskem obračunu centrov z Balkana se je bolj smejalo Črnogorcu Nikoli Vučeviću. Prispeval je 25 točk in 15 skokov, to je bil njegov jubilejni 40. dvojni dvojček v tej sezoni. Dvojni dvojček je dosegel tudi Srb Nikola Jokić, ki pa je bil za dve asistenci prekratek za nov trojni dvojček (18 točk, 12 skokov in 8 asistenc). Jokić je izgubil pet žog, iz igre pa metal 7/16, kar pomeni, da je prekinil izjemen niz 51 tekem, v katerih je bil njegov met iz igre vsaj 50-odstoten.

V Denverju je bil v ospredju sosedski obračun asov iz Črne gore in Srbije, Nikole Vučevića in Nikole Jokića, prvega kandidata za osvojitev priznanja MVP igralca sezone. Foto: Reuters

Pri Chicagu je dal največ točk Zach LaVine (29). Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil že tretji dvoboj zapored. Denver je v domači Ball Areni še vodil po prvem polčasu, nato pa je sledil preobrat. V drugem delu je bil Chicago boljši s 66:44. Chicago je vknjižil pomembno zmago, s katero je bližje vsaj nastopu v dodatnih kvalifikacijah za končnico. Denver je dosegel le 96 točk, kar je drugo najmanjše število v tej sezoni. Trener Michael Malone tako ni dočakal jubilejne 400. zmage v ligi NBA. Ostaja pri 399.

Booker do 44 točk, Durant se je poškodoval na ogrevanju

Devin Booker je poskrbel za strelski rekord večera v ligi NBA. Foto: Reuters Najvišjo zmago večera je dosegel Phoenix. Košarkarje iz Oklahome, pri katerih je manjkal najboljši strelec Shai Gilgeous-Alexander, je premagal kar za +31. In to brez Kevina Duranta! Eden največjih zvezdnikov lige NBA si je na ogrevanju zvil levi gleženj, tako da je ostal brez krstnega nastopa pred domačim občinstvom Phoenixa. Poškodba ni težje narave, tako da bi lahko zaigral na naslednji tekmi, to bo derbi zahodne konference, v Arizono prihaja Sacramento.

Na dvoboju je blestel Devin Booker. S 44 točkami je bil najboljši strelec večera (eno manj, 43, je za Washington dosegel Kristaps Porzingis), že v prvem polčasu jih je dal 30. Iz igre je zadel kar 17 od 23 metov, trojke pa metal 6/10 ter si ob odhodu z igrišča prislužil stoječe ovacije občinstva. Tudi Terence Ross je metal trojke 6/10, dosegel je 24 točk, Chris Paul pa je dodal 18 točk in 9 asistenc.

