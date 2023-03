Nenavadna poteza zvezdnika lige NBA #video

Milwaukee Bucks v ligi NBA nadaljujejo odlične predstave. Vodilna ekipa vzhoda, ki jo je v noči na ponedeljek s klopi spremljal tudi novi član Milwaukeeja Goran Dragić, je v gosteh s 117:111 ugnala Washington Wizards. Zvezdniku Milwaukeeja Giannisu Antetokounmpu sta dvanajst sekund pred koncem manjkala še dva skoka do trojnega dvojčka, a je Grku v zadnjih sekundah uspelo doseči 34. trojni dvojček v karieri.

Giannis Antetokounmpo secured his triple-double with this intentionally missed layup at the end of the game vs Wizards 😂 pic.twitter.com/b4OFUPXik9

Giannis Antetokounmpo knew he had 9 rebounds, one shy of a triple-double, after grabbing Corey Kispert’s late miss



He then “shot” the ball to miss and get an offensive rebound for his 10th board



Walking off the court, he looked at the Jumbotron to confirm his triple-double 😂 pic.twitter.com/FWr14ZphZt