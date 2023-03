Poškodba Čančarja, utegne izpustiti drugo tekmo zapored

Denver Nuggets na čelu z Nikolo Jokićem so s 45 zmagami in le 19 porazi prva ekipa zahodne konference lige NBA. Doma so izgubili samo štirikrat. Toronto Raptors imajo 13 zmag manj. Vlatko Čančar je izpustil prejšnjo tekmo Denverja, ko so s 113:97 premagali Memphis Grizzlies. Njegov nastop je vprašljiv tudi proti Raptorsom, saj ima lažje poškodovano desno zapestje.

Liga NBA, 6. marec:

Lestvica: