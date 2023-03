Vesele novice za navijače Gorana Dragića, kako se bo odločil Kyrie Irving?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić je v ligi NBA nazadnje zaigral za Chicago. Ta večer bi lahko debitiral za Milwaukee. In to proti prvakom lige NBA.

Pester večer v ligi NBA, kjer se delijo vozovnice za nastop v končnici, bo odprla sobotna matineja v Los Angelesu. Clippers bodo pričakali New York, nato pa bo odigranih še devet srečanj. Na dveh bosta nastopila tudi kluba s slovenskima legionarjema.

Ja Morant in Luka Dončić bosta izpustila tekmo v Memphisu. Foto: Reuters Dvoboj v Memphisu, kjer se bo mudil Dallas, bi lahko predstavljal pašo za oči za košarkarske sladokusce, saj bi lahko svoje mojstrstvo razkazovala Ja Morant in Luka Dončić, a nekdanjih najboljših novincev leta v ligi NBA, Morant je na prestižnem seznamu osvajalcev omenjene lovorike nasledil prav Slovenca, ne bo na parketu.

''Poreden fant'' lige NBA bo zaradi nedavne afere, ki jo je zakuhal s tem, ko se je v videu za socialna omrežja pojavil s pištolo v roki, odsoten pri tretji najboljši ekipi zahodne konference vsaj še tri tekme. To pomeni, da bo ta teden izpustil oba dvoboja proti Dallasu, saj se bosta tekmeca vnovič pomerila v noči na torek, a takrat v Teksasu. V noči na nedeljo bodo prednosti domačega igrišča v dvorani FedExForum deležni košarkarji Memphisa, Dallas pa bi lahko na njej pogrešal oba največja zvezdnika.

Dončić, drugi najboljši strelec lige NBA v tej sezoni, bo manjkal zaradi poškodbe leve stegenske mišice, ki na srečo ni težje narave, tako da bi se lahko 24-letni Ljubljančan kmalu pridružil soigralcem. Na gostovanje v Memphis ni odpotoval, vprašljiv pa je tudi nastop Kyrieja Irvinga. Na petkovem treningu se zaradi smrti v družini ni pojavil, iz kluba pa so tudi sporočila, kako ga pesti tudi poškodba desne noge. Njegov nastop proti Memphisu je tako vprašljiv, trener Jason Kidd pa upa, da bo izkušeni Američan, rojen v Avstraliji, ki je pred leti postal prvak v ligi NBA v dresu Clevelanda, na 11 nastopih za Dallas pa je v povprečju dosegal 27,5 točke, le pripotoval v Memphis in pomagal soigralcem.

Grizliji so brez Moranta na zadnji tekmi s 131:110 nadigrali branilce naslova Golden State, glavnino prednosti pa si zagotovili v zadnji četrtini. Dallas je na drugi strani izgubil sedem od zadnjih desetih tekem. V tej sezoni je brez Dončića dobil le 3 od 14 tekem. Na igrišče naj bi se vrnili Maxi Kleber, Reggie Bullock in Javale McGee.

Dragić prvič za Bucks ravno proti prvakom?

Goran Dragić pri Chicagu ni veliko igral. Kako bo pri Milwaukeeju, najboljši ekipi v ligi NBA? Foto: Guliver Image Eden najbolj atraktivnih dvobojev večera bo potekal v San Franciscu. Pri branilcih naslova se bo mudil Milwaukee, eden največjih favoritov za lovoriko. Bucks so najuspešnejša ekipa v tej sezoni, po dveh tekmah odsotnosti pa bi se lahko v moštvo vrnil prvi as Giannis Antetokounmpo. Milwaukee je dobil tri tekme zapored, še vedno pa na krstni nastop čaka Goran Dragić. Odkar se je 36-letni Ljubljančan pridružil Milwaukeeju, zaradi bolečin v levem kolenu še ni kandidiral za tekmo.

V noči na nedeljo bi lahko dočakal zgodovinski trenutek in prvič oblekel dres Milwaukeeja. Pred dvobojem je namreč njegov status pripravljenosti poskočil. Če je bil njegov nastop pred zadnjimi tekmami vprašljiv, pa je tokrat verjeten. To pomeni, da bi lahko zlati kapetan slovenske reprezentance zaigral že v dresu sedmega kluba v ligi NBA. Po Phoenixu, Houstonu, Miamiju, Torontu, Brooklynu in Chicagu se mu tako obeta še debi za Milwaukee.

