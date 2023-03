Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA zabeležili še tretji zaporedni poraz. Zasedba iz Teksasa je brez pomoči poškodovanih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga ter Christiana Wooda še drugič zapored, tokrat na domačih tleh, morala priznati premoč Memphis Grizzlies. Ti so bili v American Airlines areni boljši s 104:88. Vodilna zasedba lige Milwaukee Bucks gostuje pri Sacramento Kings. Goran Dragić, ki ga pesti poškodba kolena, še čaka na debi v dresu svoje nove ekipe.

Zasedba Dallasa je brez prvih zvezdnikov Luke Dončića in Kyrierja Irvinga, ki sta si tekmo ogledala iz prve vrste, še drugič zapored morala priznati premoč Memphis Grizzlies. Dallas je po tretjem zaporednem porazu zdaj pri razmerju zmag in porazov 34-35, prvič po 16. decembru pa so Mavericks padli na negativni izkupiček. Dallas je s tem trenutno že na osmem mestu in je v vse težjem položaju v lovu za direktnim mestom v končnici, kamor neposredno vodi šest mest.

Pred začetkom srečanja v American Airlines areni je pred novinarske mikrofone za kratko stopil tudi Dončić, ki je med drugim dejal, da še ne ve, kdaj bo znova nared za vrnitev na parket. "Stanje se izboljšuje, dobro delam, opravljam terapije, danes sem bil že na igrišču tako da gre na boljše," je po težavah z levim stegnom dejal Dončić, ki bi morebiti lahko na igrišče stopil že v noči na četrtek, ko bo Dallas gostoval pri San Antoniu. "Mislim, da smo v napadu zelo dobri, a v obrambi veliko bolj škripa. Veliko moramo narediti na naši komunikaciji, vse bi moralo biti na višjem nivoju. To je trenutno naša šibka točka," je o težavah Dallasa še dejal Dončić, ki si je srečanje z Memphisom ogledal tudi v družbi lastnika kluba Marca Cubana.

Vrhunci tekme:

Drugi najslabši izkupiček v napadu

A tokrat se je pri Dallasu zataknilo tudi v napadu, z 88 točkami so postavili drugi najslabši strelski izkupiček v sezoni, manj so jih Mavericks dosegli le na srečanju z Orlandom novembra, ko so se ustavili pri 87 točkah.

Ob Irvingu in Dončiću je ob porazu Dallas manjkal tudi Christian Wood, pri katerem so se pred tekmo pojavile težave s stopalom, tako da se je še enkrat več pokazalo dejstvo, da Dallas brez svojih prvih zvezdnikov težko drži stik z nasprotniki. V Teksasu je odločitev padla v drugem polčasu, ob polčasu so gostitelji še vodili s 50:49, nato pa je v tretjem delu sledila popolna nadvlada Memphisa, ki je tretjo četrtino dobil s 36:21, nato pa tekmo brez večjih pretresov pripeljal v svojo korist s 104:88.

Jaden Hardy je bil ob Joshu Greenu edini razpoloženi košarkar v dresu Dallasa. Foto: Reuters

Ob težavah glavnih nosilcev igre je pri Dallasu vlogo vodje prevzel novinec 20-letni Jaden Hardy, ki je bil z 28 točkami (9/25 met iz igre) in osmimi skoki prvi igralec domače ekipe. Josh Green je 23 točkam (3/6 za 3) dodal sedem asistenc. Omenjena košarkarja pa sta bila tudi edina pri Mavericks, ki sta dosegla dvomestno število točk. Pri gostih, ki še naprej zaradi številnih incidentov pogrešajo prvega zvezdnika Jaja Moranta, je bil s 23 točkami, sedmimi skoki in prav toliko asistencami najučinkovitejši Desmond Bane, Dillon Brooks in David Roddy, ki je blestel že na prvi medsebojni tekmi, sta jih prispevala po 19.

Kidd: Veliko je odvisno od tega

"Trenutno je naše stanje takšno kot pač je. S tem se moramo sprijazniti in delati, tako kot vsi ostali klubi v ligi. Odigrali smo dober prvi polčas z mladimi igralci, ki se še učijo kako se igra v ligi NBA, proti dobri obrambni ekipi. Izboljšujemo se. Veliko je odvisno od tega, kdaj bomo spet vsi zdravi. In če ne bomo, je to le sezona, nihče ne umira," je v nekoliko nenavadnem komentarju po tekmi misli strnil trener Jason Kidd, ki se je zaradi neprepričljivih predstav ekipe in nekaterih nenavadnih odločitev, znašel v nemilosti nekaterih navijačev, ki zahtevajo njegov odhod iz Dallasa.

Dončić še ne ve, kdaj točno se bo vrnil na parket. Foto: Guliverimage

"V drugem polčasu smo začeli počasi. Velik del krivde nosim tudi jaz, odločila je energija. Res smo bili brez idej in energije in to je tisto, kar dobiva tekme. Začeti moramo zmagovati, zdaj ni nobene druge opcije. Moramo imeti mentaliteto in motivacijo za zmago na vsaki naslednji tekmi, to je zdaj naš cilj do konca sezone. Zahodna konferenca je zdaj res odprta in moramo poskrbeti, da bomo začeli dobivati tekme," pa je po koncu srečanja dejal Green.

Vodilna ekipa lige Milwaukee Bucks, katere član je po novem Goran Dragić, gostuje pri Sacramento Kings. Prvak Golden State Warriors, ki je na zadnji tekmi na kolena spravil prav Milwaukee, gosti Phoenix.

Liga NBA, 13. marec:

Lestvica:

Preberite še: