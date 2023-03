Nor zaključek v Kaliforniji: Kleber s trojko ob sireni za veliko zmago Dallasa #video

Košarkarji Dallas Mavericks, v postavo katerih se je vrnil zvezdnik Kyrie Irving, so po preobratu v zadnji četrtini in trojki Maxija Kleberja v zadnji sekundi tekme v Kaliforniji s 111:110 premagali Los Angeles Lakers za pomembno zmago v boju za končnico. Irving je bil ob vrnitvi najboljši strelec tekme, ustavil se je pri 38 točkah. Dallas še naprej na parketu ne more računati na Luko Dončića, LA pa na LeBrona Jamesa.

Trener Mavericks Jason Kidd tudi na gostovanju pri Los Angeles Lakers še ni mogel računati na Luko Dončića, ki je v Kaliforniji treniral, a z manjšo intenzivnostjo, manjkal je tudi Markieff Morris, se je pa po nekaj tekmah v postavo vrnil Kyrie Irving in znova dokazal, kako pomemben člen teksaške ekipe je. Prav tako sta bila v postavi Tim Hardaway Jr. in JaVale McGee.

Tudi LA Lakers znova niso mogli računati na prvega zvezdnika ekipe LeBrona Jamesa, ki je zaradi poškodbe stopala izpustil že deseto tekmo zapored, manjkal je tudi center Mohamed Bamba.

Gledalci v Crypto.com Arena so v prvem polčasu spremljali precej izenačen obračun, v katerem nobena ekipa ni povedla za več kot devet točk, Dallas je na odmor odšel s +8 (62:54) in prednost na začetku tretje četrtine zvišal na +14, kar je bilo najvišje vodstvo na obračunu. Vodstvo je zadržal do sredine zadnjega dela (96:95), ko so ga gostitelji ujeli in povedli.

Zmagovita naveza Dallasa Kleber in Kyrie Irving, ki je bil z 38 točkami prvi strelec teksaške zasedbe. Foto: Guliverimage

Anthony Davis je imel šest sekund pred koncem tekme na voljo dva prosta meta, zadel je le enega za vodstvo s 110:108 in s tem tekmecem omogočil, da bi s trojko zmagali. To se je tudi zgodilo. Maxi Kleber je po podaji takoj metal trojko, prehitel sireno in Teksašanom priboril pomembno zmago, s katero so se znova prebili na šesto mesto, ki še vodi neposredno v končnico. Nemec je že pred trojko s tremi zadetimi prostimi meti znižal na 108:109.

Trojka Kleberja za zmago:

Irving blestel ob vrnitvi

Če je Kleber dokončal delo Dallasa, pa je temelje zmagi postavil povratnik v postavi Irving, ki je blestel z 38 točkami (met iz igre 14:23)), tem pa dodal šest asistenc in skokov. Christian Wood je dodal 12 točk, 9 skokov in 8 asistenc, Hardaway 12 točk, Kleber pa ob zmagoviti trojki še sedem točk.

Pri poražencih je voz vlekel Davis s 26 točkami, 10 skoki in tremi asistencami.

Zadnje minute tekme v Kaliforniji:

Obe ekipi do konca rednega dela sezone čaka še trda bitka za vstop v končnico. Dallas je v boljšem položaju, trenutno je šesti, na zadnjem mestu, ki zagotavlja neposreden preboj v končnico. LA Lakers so trenutno deseti na lestvici zahodne konference, se pravi na zadnjem mestu, ki še zagotavlja preboj v kvalifikacije za "play-off".

Do konca rednega dela obe ekipi čaka še 11 tekem.

