Velika skrb pri Luki Dončiću

Pri Dallas Mavericks niso zaskrbljeni le zato, ker ima slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić težave s stegensko mišico in ker so za obračun s San Antoniom vprašljivi še Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr. in Christian Wood, ampak je skrb vzbujajoč pogled tudi na lestvico. Ob tako skromnem zbiranju zmag v zadnjem obdobju bi lahko bil namreč pod vprašajem celo vstop v končnico.

Konec rednega dela lige NBA se nezadržno približuje. Če sta Goran Dragić (Milwaukee Bucks so s 50 zmagami in 19 porazi najboljše moštvo v ligi) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets so s 46 zmagami in 23 porazi najboljši v zahodni konferenci) na varni strani, v vrstah Dallas Mavericks vlada negotovost.

Luka Dončić in soigralci so padli na deveto mesto zahodne konference. Za neposreden vstop v končnico se mora klub po koncu rednega dela uvrstiti na enega izmed prvih šest mest, štiri ekipe od sedmega do desetega mesta pa bodo odigrale dodatne kvalifikacije.

A se bodo morali pri Dončićevih podvizati, če bodo hoteli ujeti zadnji vlak. Niso sicer daleč od neposredne uvrstitve v končnico, saj za šestimi LA Clippers zaostajajo za zgolj dve zmagi, a niso niti daleč od predčasnega konca sezone, kar bi bilo veliko razočaranje za ekipo, ki je lani igrala v konferenčnem finalu in morala priznati premoč kasnejšim prvakom Golden State Warriors.

Slabše predstave, poškodovani ključni igralci

11. in 12. Utah Jazz ter New Orleans Pelicans zaostajajo zgolj za zmago, 13. Portland Trail Blazers pa že za tri.

Teksašanom ne gre na roko niti dejstvo, da so ključni košarkarji poškodovani, bera ekipe pa je vse od sredine februarja skromna. V zadnjem delu so tako izgubili kar devetkrat in le trikrat zmagali.

Foto: Reuters

Trend se bo moral hitro obrniti, če bodo želeli narediti zasuk v pravo smer. A težav nimajo le na parketu, ampak tudi pri poškodbah. Dončić bo ponoči proti San Antonio Spurs izpustil tretjo zaporedno tekmo – to bo njegova 12. odsotnost v tej sezoni, saj so težave s stegensko mišico še kar prisotne. Negotovost je tudi glede nastopa treh pomembnih članov ekipe: Kyrieja Irvinga, Tima Hardawaya jr. in Christiana Wooda.

Težkim dnevom bo sledila turneja po vzhodu

In s kom se bo Dallas ob koncu rednega dela še pomeril? Naslednji tekmec Spurs so zunaj dosega končnice, zato pa bo razburljivo na naslednjih treh obračunih, ko jim bodo nasproti stali LA Lakers, ki prav tako iščejo pot do končnice, Memphis Grizzlies, ki so druga ekipa zahoda, in prvaki Golden State Warriors, ki so v naletu.

Foto: Guliverimage

Po domači tekmi s Charlotte Hornets bo sledila turneja petih gostovanj pri ekipah iz vzhodne konference – Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Miami Heat in Atlanta Hawks –, povsem za konec pa bodo imeli še tri domače tekme s Sacramento Kings, Chicago Bulls in San Antonio Spurs. Jasno je, da se bodo morali pri Dallasu podvizati, če ne bodo želeli 9. aprila končati sezone.