Iz Dallasa so šest ur pred začetkom tekme z Memphisom sporočili, da dva njihova zvezdnika ne bosta igrala, dva pa sta še naprej vprašljiva. Odločitev je padla po jutranjem ogrevanju na parketu v Memphisu. Luka Dončić (leva mečna mišica) in Markieff Morris (levo koleno) bosta ostala na klopi, nastopa Kyrieja Irvinga (desno stopalo) in Tima Hardawaya ml (bolezen) pa ostaja odločitev v zadnjem hipu. Ljubljančan v vrstah Mavericks, ki je s povprečjem 33 točk na tekmo prvi igralec ekipe, je izpustil že zadnje štiri tekme. Prvi dve so izgubili, na zadnjih dveh pa zmagali.

Luka Dončić (left thigh strain) and Markieff Morris (left knee soreness) have been downgraded to out for tonight’s game in Memphis.



Tim Hardaway Jr. (non-Covid illness) and Kyrie Irving (right foot soreness) remain questionable. — Mavs PR (@MavsPR) March 20, 2023

Dallas je s 36 zmagami in 35 porazi sicer še vedno na šestem mestu zahodne konference, ki vodi neposredno v končnico. A jim 11 tekem pred koncem rednega dela kar šest ekip tesno sledi: Golden State ima prav tako 36 zmag, Oklahoma, Minnesota in Los Angeles Lakers jih imajo po 35, Utah in New Orleans pa 34. Zato zdaj vsaka tekma šteje.

Memphis bo zahteven nasprotnik, saj je s 43 zmagami na tretjem mestu Zahoda. Obenem so doma neporaženi zadnjih osem tekem. Med sabo so se dvakrat pomerili že pred tednom dni in Grizzlies so obe tekmi dobili. Sicer tudi Memphis ni stoodstoten, med drugim manjkata Steven Adams (koleno) in Ja Morant (suspenz).

