Nov udarec za Dončića, ki se je znašel v hudi godlji

Luka Dončić je z Dallasom v ligi NBA zabeležil nov poraz, ki je zasedbo Jasona Kidda v boju za končnico spravil še v bolj neugoden položaj. Mavericks so tokrat s 108:116 izgubili na gostovanju pri Philadelphii 76ers, Dončić pa je bil s 24 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami prvi igralec svoje ekipe, a to na koncu ni bilo dovolj za zmago. Goran Dragić je z Milwaukee Bucks s 149:136 premagal Indiano Pacers, a se ob tem v slabih petih minutah na parketu ni vpisal med strelce.

Učinek Luke Dončića: 24 točk (5/11 za 2, 4/9 za 3, 2/2 prosti meti), 10 sk., 8 as., 1 blokada, 4 izg. žoge v 37:10

Učinek Gorana Dragića: 0 točk, 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 4:42

Čeprav je po zadnji zmagi Dallas Mavericks nad Indiano v zasedbi s Teksasa posijalo nekaj optimizma, pa je obračun s Philadelphio znova razkril številne pomanjkljivosti in težave v ekipi, ki jo vodi Jason Kidd. Mavericks so sicer proti 76ers vodili tudi z 12 točkami naskoka, a so po izjemno medli predstavi v končnici tekmi na koncu ostali praznih rok (108:116) ter se tako podpisali pod že svoj peti poraz na zadnjih šestih tekmah. Dallas je trinajstič v tej sezoni na koncu zabeležil poraz, čeprav je med srečanjem vodil že z dvomestno razliko.

Vrhunci tekme:

S skupno 40. porazom v sezoni pa so Luka Dončić in soigralci v vse bolj nezavidljivem položaju v boju vsaj za deseto mesto in play-in, ki bi Dallasu omogočil boj za končnico. Mavericks so zdaj pri izkupičku 37-40, deseta Oklahoma pa ima zdaj ob 39 porazih 38 zmag, saj je moštvo Marka Daigneaulta danes po košu Jalena Williamsa 0,1 sekunde pred koncem s 107:106 ugnalo Detroit in še otežilo položaj Dallasa. Do pomembne zmage pa so prišli tudi devetouvrščeni košarkarji LA Lakers, ki so premagali Chicago (121:110) in so zdaj tako kot osmi New Orleans pri izkupičku 38-38.

Do konca rednega dela Dončića in druščino čakata še gostovanji v Miamiju (2. april) in Atlanti (3. april), nato pa tri tekme v domači dvorani American Airlines, proti Sacramentu (6. april), Chicagu (8,. april) in San Antoniu (9. april). "Še vedno imamo priložnosti, zato ne smemo kar tako obupati," je po porazu med drugim dejal Dončić, ki tako še ostaja optimističen. Bolj neposreden je bil Kyrie Irving: "Znašli smo se v hudi j*** godlji," je bil direkten 31-letni košarkar.

Dober začetek in slab konec

A še bolj kot nezavidljiv položaj na lestvici zahodne konference, v oči bodejo neprepričljive predstave Mavericksov, ki so proti Philadelphii tako kot že večkrat videno v tej sezoni popustili v najbolj pomembnih trenutkih srečanja. Dallas je sicer srečanje dobro odprl, v prvi četrtini je prednost gostov po trojki Maxija Kleberja slabe štiri minute pred koncem prvega dela tekme narasla na 23:12, prva četrtina pa se je končala z vodstvo s 37:28. V prednosti pa so bili košarkarji Dallasa tudi ob odhodu na najdaljši odmor na srečanju, ko so vodili z 62:57.

Joel Embiid z blokado Luki Dončiću v zadnji minuti srečanja. Foto: Reuters

V tretjem delu, ki se je zaradi težav z obročem na enem izmed košev začel z manjšo zamudo, je nato Philadelphia z delnim izidom 17:9 prešla v vodstvo s 7471, a so nato Mavs odgovorili z 10:2 in znova prešli v vodstvo. Še dobrih osem minut pred koncem je Dallas po košu Kyrierja Irvinga s polrazdalje povedel s 101:98, a je nato na drugi strani stvari v svoje roke prevzel eden izmed glavnih kandidatov za naziv MVP-ja Joel Embiid, ki je z nekaj koši svojo ekipo povedel v vodstvo (105:103). Dobre tri minute pred koncem je nato Dončić še zadel step back trojko in približal svoje moštvo na tri točke zaostanka (108:111), a to Philadelphie v končnici ni zmedlo, dobro minuto pred koncem je srečanje z dvema zadetima prostima metoma praktično dokončno odločil James Harden, 76ers pa so na koncu slavili s 116:108.

Ob novem razočaranju je bil Dončić, ki je na treningu pred tekmo znova navdušil z neverjetnim metom, na koncu s 24 točkami (5/11 za 2, 4/9 za 3, 2/2 prosti meti), desetimi skoki in osmimi asistencami prvi igralec svojega moštva, Irving je dosegel točko manj od Slovenca, dvomestno število točk pa je pri Dallasu dosegel še Tim Hardaway Jr., ki je dosegel 21 točk. Pri Philadelphii, ki je zadnjo četrtino dobila s 27:17, je Embiid 25 točkam dodal še devet skokov, Tyrese Maxey se je podpisal pod 22 točk.

Dončićev neverjeten met na treningu v Filadelfiji:

Come for Christian Wood debating with Reggie Bullock that he is the fastest player on the Mavs.



Stay for Luka Doncic making (another) ridiculous trick shot and thinking no one got it on video.



I got ya, @luka7doncic. pic.twitter.com/q3usTNvOHO — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 29, 2023

Goran Dragić je zaigral na svoji drugi tekmi v dresu Milwaukeeja. Foto: Guliverimage

V povsem drugačnem vzdušju pa so košarkarji Milwaukee Bucks, pri katerih je Goran Dragić dobil priložnost še na drugi tekmi zapored, a je tudi tokrat ostal brez prvih točk za svoje novo moštvo. Izkušeni slovenski košarkar je tokrat ob zmagi svoje ekipe nad Indiano v slabih petih minutah na parketu vknjižil eno ukradeno žogo ter dve izgubljeni žogi, Bucks pa so prišli že do svoje 55. zmage v sezoni, s čimer so zacementirani na prvo mesto vzhoda.

V Indiani se je odvil pravi strelski šov brez obrambe, saj so Bucks na koncu zmagali s kar 149:136. Zablestel je Jrue Holiday, ki je z 51 točkami (20/30 met iz igre) dosegel strelski rekord kariere, kar 45 točk je dosegel že v prvih treh četrtinah, k temu pa je dodal še osem skokov in osem asistenc. Giannis Antetokounmpo je vknjižil izjemen trojni dvojček, saj je 38 točkam (14/18 met iz igre), dodal še 17 skokov in 12 asistenc. Pri gostiteljih je Bennedict Mathurin v statistiko vpisal 29 točk in devet skokov, Aaron Nesmith pa je dosegel 22 točk.

