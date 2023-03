Bo Dragić dosegel prve točke za Milwaukee? Bo Čančar dočakal igralne minute?

V noči na petek bosta v ligi NBA na delu kluba slovenskih legionarjev Gorana Dragića in Vlatka Čančarja. Milwaukee Bucks in Denver Nuggets sta tudi vodilna kluba vzhodne in zahodne konference. Dragić je v torek debitiral v dresu svojega novega moštva s tremi podajami, v četrtek zjutraj je pri zmagi Bucks v Indianapolisu sodeloval z eno ukradeno žogo. Se bo tokrat vpisal tudi med strelce?

Vodilno ekipo vzhoda čaka derbi z Boston Celtics, drugo najboljšo košarkarsko ekipo z vzhodne obale Združenih držav Amerike. Ti dve sta si ob Philadelphia 76ers, ki so v četrtek zjutraj po slovenskem času s 116:108 premagali Dallas Mavericks Luke Dončića, ter Cleveland Cavaliers že zagotovili nastop v končnici lige NBA.

Šestintridesetletni slovenski veteran Dragić je za svojo novo, že sedmo ekipo v ligi NBA na zadnjih dveh tekmah odigral dobrih 14 minut, točke pa v dresu Milwaeukkeja še ni dosegel. Morda se to spremeni prav na spopadu z Bostonom.

Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa so vodilna ekipa zahodne konference in jih v noči na petek čaka spopad z New Orleans Pelicans. Ti, osmi na lestvici zahoda, so tudi neposredni tekmec Dončićevega Dallasa za preboj v tako imenovani turnir "play-in", kvalifikacije za uvrstitev v končnico. Na ta turnir se bodo uvrstila moštva od sedmega do desetega mesta. Mavericks so trenutno enajsti, za Pelicans, LA Lakers in Oklahomo zaostajajo za zmago.

Čančar pa bo tudi tokrat potrpežljivo čakal na kakšno igralno minuto, pri zadnji zmagi Denverja (s 116:111 nad Philadelphia 76ers) je ni, pred tem pa je proti Milwaukeeju (zmaga Nuggets s 129:106) in Washington Wizzards (zmaga s 118:104) odigral slabih šest minut, v tem času pa ni dosegel točk.

Liga NBA, 30. marec:

Lestvica:

