Malcolm Brogdon po nagradi: To je res velika čast

Košarkar Boston Celtics Malcolm Brogdon je prejel največ glasov v boju za najboljšega rezervista oziroma šestega igralca ekip v rednem delu sezone. Brogdon, ki se je pridružil zmagovalcem vzhodne konference Keltom, je prejel 60 od 100 glasov za prvo mesto in v glasovanju prehitel košarkarja New York Knicks, Immanuela Quickleyja.

"To je res velika čast," je dejal Brogdon v intervjuju za televizijo TNT: "Vsekakor je bila zame selitev iz Indiane v Boston kar velik zalogaj. Ampak imam odličen klub, odlične soigralce in odlično trenersko osebje."

Brogdon je postal šele drugi igralec lige, ki je osvojil tako naziv najboljši šesti igralec leta kot novinec leta, s čimer se je pridružil Miku Millerju s tem priznanjem. Nagrado za novinca leta je prejel 2017.

To sezono je na vseh 67 tekmah, na katerih je igral, v igro vstopil s klopi in v povprečju dosegal po 14,9 točke, 4,2 skoka in 3,7 podaje na tekmo, s čimer je v rednem delu pomagal Bostonu do drugega mesta v ligi.

Preberite še: