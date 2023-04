Sramotna poteza zvezdnika lige NBA, drugi zvezdnik kaznovan z izključitvijo

Na tekmi med Brooklyn Nets in Philadelphia 76ers se je ponoči veliko dogajalo. V središču pozornosti sta bila zvezdnika zadnje ekipe, Joel Embiid in James Harden. Prvi je namerno udaril tekmeca v mednožje in ni bil izključen, Hardna pa so za podoben manever z roko izključili.

"Nisem prejel razlage, ampak to je nesprejemljivo," je James Harden dejal na odločitev sodnikov, ki so ga izključili, potem ko je v enem od napadov malenkostno odrinil tekmeca: "Sprva sploh nisem mislil, da so mi piskali prekršek. Nekdo je bil v obrambi prilepljen name in jasno je, da ga z ramo nekoliko odrineš. In to je bilo to."

Prekršek Hardna za izključitev

Harden got ejected after this flagrant 2 foul on Royce O'Neale pic.twitter.com/a2bzAqY1kX — Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2023

Kaj se je sploh dogajalo, si lahko ogledate zgoraj. Harden je šel v prodor, ob tem pa ga je pokrival Royce O'Neale. Z roko ga je nekoliko odrinil, košarkar Brooklyn Nets pa je ob tem padel na tla in se držal za mednožje. Sodniki so si posnetek večkrat ogledali in se na koncu odločili za nešportno napako druge stopnje, kar je avtomatično pomenilo izključitev.

V središču pozornosti se je znašel tudi prvi zvezdnik Philadelphie 76ers Joel Embiid. Njegov namerni udarec Nica Claxtona z nogo je bil bolj vpadljiv, a ga sodniki niso kaznovali. Sodnik Tony Brothers je po koncu tekmec odgovoril, zakaj ni izključil tudi Embiida, ki je tekmeca prav tako zadel v predel dimelj: "Stik je bil ocenjen kot nepotreben. Ob tem stopnja udarca ni bila ovrednotena kot prekomerna."

Prekršek Joela Embiida

Joel Embiid just KICKED Nic Claxton after he tried to step over him during Game 3 👀



Embiid was assessed a flagrant 1 for this play.



Should the NBA give Embiid the same one-game suspension that Draymond received on Tuesday? 🍿🍿pic.twitter.com/jyM1vCWX30 — Ballislife Bets (@BallislifeBets) April 21, 2023

Harden je bil za svoj blagi udarec v predel dimelj izključen neposredno, medtem ko je Embiid zaradi brce prejel le nešportno osebno napako prve stopnje in je igranje lahko nadaljeval. Spomnimo se, kako je sodniška organizacija kaznovala košarkarja Golden State Warriors Draymonda Greena, ki je na drugi tekmi med njegovo ekipo Warriors in Sacramento Kings stopil na Domantasa Sabonisa. Njegova kazen je bila prepoved igranja na naslednji tekmi, sočasno pa je moral še na tistem obračunu predčasno zapustiti parket.

V napeti tekmi je na koncu s 102:97 slavila favorizirana Philadelphia, ki je zdaj le še zmago oddaljena od napredovanja v drugi krog končnice.